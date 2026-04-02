ভবানীপুরে 'হাইভোল্টেজ' রোড শো ! মনোনয়ন পেশ করে শাহকে প্রণাম শুভেন্দুর

ভবানীপুরে 'হাইভোল্টেজ' রোড শো ! মনোনয়ন পেশ করে শাহকে প্রণাম শুভেন্দুর
কালীঘাটে বিজেপির রোড শোকে লক্ষ্য করে পালটা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ৷
Published : April 2, 2026 at 1:19 PM IST
কলকাতা, 2 এপ্রিল: চৈত্রের দুপুরে বাইরে প্রখর রোদ ৷ তারই মধ্যে বৃহস্পতিবার ভবানীপুরে বিজেপির 'হাইভোল্টেজ' রোড শো ৷ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন পেশ করলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ বৃহস্পতিবার আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ৷ আর তার পরেই শাহকে প্রণাম করে এই কেন্দ্রে জয়ের জন্য আশীর্বাদ চেয়ে নেন শুভেন্দু ৷
বৃহস্পতিবার হাজরা মোড় থেকে শুরু হয় বিজেপির এই মেগা রোড শো ৷ শোভাযাত্রার নাম দেওয়া হয় বিজয় সংকল্প সভা ৷ বিরাট ট্যাবলো গাড়ি করে তাতে সওয়ার হন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর পাশে আগাগোড়া ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাঁরা গোলাপ ফুল ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে যান আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ের দিকে ৷ ট্যাবলোয় ছিলেন রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন দাশগুপ্ত এবং বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রর বিজেপি প্রার্থী শতরূপাও ৷
একদিকে শুভেন্দু অধিকারীর এই মনোনয়ন পেশকে কেন্দ্র করে হাজরা মোড়ে এদিন ছিল উপচে পড়া ভিড় ৷ গেরুয়া ঝান্ডায় ছেয়ে যায় এলাকা ৷ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ 'ভারত মাতা কী জয়' স্লোগান সহযোগে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে রোড শো এগিয়ে যায় ৷ সেসময় কালীঘাটে বিজেপির রোড শোকে লক্ষ্য করে পালটা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ৷ স্লোগান ও পালটা স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা ৷ যদিও পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন ছিল পুলিশ ৷
অন্যদিকে, এত বড় জনসমাগমকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রাখে প্রশাসন । কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে বহু আগেই নেওয়া হয়েছিল বিশেষ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা । শহরের অন্যতম ব্যস্ত এই চত্বরে সাধারণত যানজট লেগেই থাকে, তবে এদিন দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেয় লালবাজার ।
সভাস্থল ও আশপাশের এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছিল বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী । উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের ডিসি সাউথ দীপক সরকার-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক । নজরদারির জন্য ব্যবহার করা হয় সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোন ৷ সাদা পোশাকের পুলিশও ছিল সক্রিয় । ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক রুট ডাইভারশন করা হয় । তবুও শহরের সাধারণ মানুষের যাতায়াতে বড়সড় কোনও সমস্যা হয়নি বলেই জানা গিয়েছে । পুলিশের তরফে দাবি, পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার ফলেই এত বড় জমায়েত সত্ত্বেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে ।