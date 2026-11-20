টুলু মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদে বিশেষ দল গঠন সিআইডির ! নজরে কোটি টাকার উৎস
Tulu Mondal: উদ্ধার হওয়া টাকার প্রকৃত উৎস, কারা এর সঙ্গে যুক্ত তা খতিয়ে দেখতেই টুলুকে তলব করেছেন তদন্তকারীরা ।
Published : November 20, 2026 at 12:01 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: নিউটাউনে উদ্ধার হওয়া বিপুল অঙ্কের টাকার উৎস সন্ধানে তদন্তের পরিধি আরও বাড়াল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । প্রায় 2 কোটি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তে বীরভূমের পাথর খাদান ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের নাম উঠে আসার পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিশেষ দল গঠন করেছে সিআইডি । ভবানী ভবনে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ওই দলের আধিকারিকেরা । দলে রয়েছেন ডিএসপি পদমর্যাদার এক পুলিশ আধিকারিক, এক জন ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ এবং তিন জন সাব-ইন্সপেক্টর । শুক্রবারই টুলুর হাজিরা দেওয়ার কথা ।
পুলিশি তলবে টুলু মণ্ডল সাড়া দেন কিনা তা নিয়েও বিভিন্ন মহলে কৌতূহল রয়েছে । সিআইডির এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, "নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিংবা আজ যদি ভবানী ভবনে টুলু মণ্ডল না আসেন, সে ক্ষেত্রে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।"
রাজ্যে পালাবদলের পর একটি সূত্র মারফৎ বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের বাড়ি থেকে সোনা এবং নগদ অর্থ মিলিয়ে প্রায় 144 কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ । তবে তার আগে থেকেই দেশের বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলেন টুলু । সম্প্রতি শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে গত 17 নভেম্বর রাজ্যে ফিরেছেন টুলু । এরপরই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ ।
সম্প্রতি বিধাননগর কমিশনারেটের আওতাধীন নিউটাউনে প্রায় 2 কোটি টাকা উদ্ধার হয় । ওই বিপুল পরিমাণ নগদের উৎস জানতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ । তদন্তকারীদের দাবি, উদ্ধার হওয়া টাকার সিংহভাগ বীরভূমের টুলু মণ্ডলের পাথর খাদান ব্যবসায় কাজে লাগানো হয়েছিল । সেই সূত্র ধরেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছেন তদন্তকারীরা ।
তদন্তের মূল প্রশ্ন, উদ্ধার হওয়া 2 কোটি টাকা কি শুধুমাত্র পাথর খাদানের ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়েছিল ? নাকি ওই অর্থের একটি অংশ অন্য কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছেও পৌঁছেছিল ? টাকার প্রকৃত উৎস কী, কারা তা সরবরাহ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কারা এর সুবিধা পেয়েছেন- এখন এই বিষয়গুলিই খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা।
তদন্তকারীদের কাছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, টুলু মণ্ডলের খাদান ব্যবসায় ওই বিপুল অর্থ কেন ব্যবহার করা হয়েছিল । ব্যবসায়িক লেনদেনের আড়ালে অন্য কোনও আর্থিক লেনদেন হয়েছিল কি না, কিংবা উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে আরও কারও যোগ রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে । সেই কারণেই টুলু মণ্ডলের বক্তব্য তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা । এখন দেখার, গোয়েন্দাদের ডাকে সাড়া দিয়ে টুলু হাজিরা দেন কিনা ।