ভারতীয় কৃষককে অপহরণের অভিযোগ BGB-র বিরুদ্ধে, ফেরাতে তৎপর BSF

ভারতীয় কৃষককে অপহরণের অভিযোগ BGB-র বিরুদ্ধে, ফেরাতে তৎপর BSF
বিজিবি-র সঙ্গে অনবরত ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের চেষ্টা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আধিকারিকদের ৷ সীমান্তের ওপারে নিজের চা-বাগানে স্প্রে করতে গিয়ে বিপদে কৃষক ৷
Published : August 8, 2026 at 7:12 PM IST
জলপাইগুড়ি, 8 অগস্ট: সীমান্তের ওপারে চাষের জমিতে কাজ করতে গিয়ে বিপত্তি ৷ ভারতীয় কৃষককে বাংলাদেশের তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ বিজিবি-র বিরুদ্ধে ৷ জানা গিয়েছে, সীমান্তের ওপারে থাকা চা-বাগানে স্প্রে করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন ওই ভারতীয় ৷ অভিযোগ, কুকুরযান চাউলহাটি বিওপি এলাকা থেকে ওই কৃষককে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ ওই কৃষককে ফেরাতে বিএসএফ, বিজিবি-র সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের চেষ্টা চালাচ্ছে ৷
জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের চাউলহাটির তসরপাড়ার বাসিন্দা দীপঙ্কর গোপ ৷ সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে তাঁর চা-বাগান আছে ৷ শনিবার সেই চা-বাগানে কীটনাশক স্প্রে করতে গিয়েছিলেন দীপঙ্কর ৷ সেই সময় বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড তাঁকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ ৷ বৈধভাবে নিজের জমিতে চাষের কাজে গেলেও কেন তাঁকে তুলে নিয়ে গেল বিজিবি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷
ঘটনার পর থেকে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের আধিকারিকরা ৷ দীপঙ্কর গোপকে অক্ষত অবস্থায় ফেরাতে বিজিবি-র সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করার চেষ্টা চালাচ্ছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ৷ কিন্তু, সেক্ষেত্রেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে ৷ এই ঘটনায় বিএসএফ-এর তরফে কোনও বক্তব্য পেশ করা হয়নি ৷ তবে, জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "ভারতীয় নাগরিককে বিজিবি তুলে নিয়ে গিয়েছে ৷ তাঁকে ফেরানোর চেষ্টা চলছে ৷"
তবে এটাই প্রথম নয়, গত বছরও কোচবিহারের এক ভারতীয় কৃষককে বাংলাদেশের নাগরিকরা অপহরণ করে বিজিবি-র হাতে তুলে দিয়েছিল ৷ বেআইনিভাবে ভারতীয় কৃষকের চাষের জমিতে ঢুকে তাঁকে অপহরণ করা হয় ৷ পরবর্তীতে ভারত সরকারের উদ্যোগে ওই কৃষকে ফেরাতে ফ্ল্যাগ মিটিং করা হয় বিএসএফ ও বিজিবি-র মধ্যে ৷
2024 সালের জুলাই মাসেও ভারতীয় কৃষকদের মারধরের অভিযোগ ওঠে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের খালপাড়া এলাকার ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে ৷ দুপুরে ধানের জমিতে সার দেওয়া জন্য গিয়েছিলেন আক্রান্ত কৃষক ৷ অভিযোগ, পাঁচ থেকে সাত জন বাংলাদেশি মাছ ধরার জন্য তাঁর জমি আল কেটে ট্যামাই (মাছ ধরার খাঁচা) পাতে ৷ ভারতীয় কৃষক আপত্তি করেন, কেন তাঁর জমিতে আল কেটে ট্যামাই পাতা হচ্ছে ৷ অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় তাঁর উপর বাংলাদেশি ওই দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় ৷