রাজ্যে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-এর সূচনা ! কন্যাদের অনুদান দ্বিগুণ করার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মেয়েদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে সরকার । মেধাবী ছাত্রীদের জন্যও রয়েছে আলাদা ঘোষণা ।
Published : August 14, 2026 at 5:39 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের বার্তা । 'কন্যা রত্ন দিবস' এর মঞ্চ থেকে রাজ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হল কেন্দ্রের 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্প । একই সঙ্গে ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বর্তমানে যে এক হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়, আগামী 2027 শিক্ষাবর্ষ থেকে তা বাড়িয়ে দু'হাজার টাকা করার কথা জানালেন তিনি ।
আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শুক্রবার আয়োজিত হয় কন্যা রত্ন দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠান । সেখান থেকেই নারী শিক্ষা, সুরক্ষা এবং স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে একাধিক কর্মসূচির ঘোষণা করা হয় । মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে নারী শিক্ষার পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গও । তাঁর দেখানো পথেই মেয়েদের শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এত দিন রাজনৈতিক কারণে রাজ্যে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্প চালু হয়নি । তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প দেশের অন্যান্য রাজ্যে চললেও পশ্চিমবঙ্গ এত দিন তার বাইরে ছিল । নতুন সরকার সেই অবস্থার পরিবর্তন করল ।
এ দিনের অনুষ্ঠান থেকেই 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' এর পাশাপাশি 'পালনা' প্রকল্প এবং মহিলাদের আপৎকালীন সহায়তার জন্য 181 হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে । নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মালতী রাভা রায়কে অল্প সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী । নারীর অধিকার রক্ষায় দীর্ঘদিনের ভূমিকার জন্য পূর্ণমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকেও সম্মান জানান তিনি ।
মেয়েদের পড়াশোনা যাতে অর্থের অভাবে থমকে না যায়, সে বিষয়েও একাধিক ঘোষণা করা হয় এ দিনের অনুষ্ঠানে । মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগের সরকারের আমলে চালু থাকা প্রকল্পগুলি বন্ধ করা হবে না । এ বছর মোট 20 লক্ষ 13 হাজার ছাত্রীকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে । স্কুলগুলির যাচাইয়ের পরে ইতিমধ্যেই 10 লক্ষ 13 হাজার ছাত্রীর জন্য 400 কোটি টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মেয়েদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে সরকার । অর্থাভাবে যাতে কোনও ছাত্রী মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য না হন, সে জন্য বাজেটে ঘোষিত 50 হাজার টাকা অনুদান দেওয়ার কথাও ফের জানানো হয়েছে ।
মেধাবী ছাত্রীদের জন্যও রয়েছে আলাদা ঘোষণা । 60 শতাংশের বেশি নম্বর পাওয়া পড়ুয়াদের জন্য 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ' চালু থাকবে । পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দের নামে 100 কোটি টাকার নতুন তহবিল গড়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে । জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় সফল হয়ে দেশের নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিংবা বিদেশে চিকিৎসা-সহ বিশেষ উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়া পড়ুয়ারা ওই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাবেন ।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, কন্যাদের শিক্ষা, স্বনির্ভরতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমাজের সমস্ত ধরনের বৈষম্য থেকে তাঁদের বের করে আনাই সরকারের লক্ষ্য । তিনি বলেন, "কন্যা রত্নদের শিক্ষা, স্বনির্ভরতা, সুরক্ষা এবং সমস্ত রকম বৈষম্যের হাত থেকে বের করে আনার ক্ষেত্রে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ ।"
দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে । আগামী দিনে মেয়েরা যাতে মাতঙ্গিনী হাজরার মতো সাহস ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন, সেই আশাপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । একই সঙ্গে জানান, বর্তমানে ছাত্রীদের যে এক হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে, 2027 শিক্ষাবর্ষ থেকে তা দ্বিগুণ করে দু'হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ৷
স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগের দিন 'কন্যা রত্ন দিবসে'র মঞ্চ থেকে তাই বার্তা একটাই: মেয়েদের পড়াশোনা থামবে না, অর্থের অভাবে স্বপ্নও থামবে না । বরং শিক্ষা, সুরক্ষা ও স্বনির্ভরতার পথে কন্যাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়াকেই সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার হিসেবে তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী ।