লক্ষ্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বেশি কর্মী নিয়োগে বিপুল আর্থিক ছাড়ের প্রস্তাব রাজ্যের নয়া শিল্পনীতিতে

লক্ষ্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বেশি কর্মী নিয়োগে বিপুল আর্থিক ছাড়ের প্রস্তাব রাজ্যের নয়া শিল্পনীতিতে
New Industrial Policy for West Bengal: প্রভিডেন্ট ফান্ডে শিল্প সংস্থাগুলিকে ছাড় দেওয়ার ভাবনা ৷ তবে, রয়েছে আইনি ও আর্থিক জটিলতা ৷
Published : October 11, 2026 at 4:56 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: শিল্প টানতে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে নয়া নীতি আনতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷ দুর্গা পুজোর পর নতুন শিল্পনীতি কার্যকর করা হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর ৷ সেই শিল্পনীতির অংশ হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ যেখান উল্লেখ করা হবে, যে কারখানা যত বেশি কর্মী নিয়োগ করবে, তারা তত বেশি সরকারি সুবিধা পাবে ৷
পাশাপাশি, রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে বিনিয়োগ করলেও মিলবে বিশেষ আর্থিক উৎসাহ ভাতা বা ইনসেনটিভ ৷ অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে এই প্রস্তাবটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করা হবে ৷ তবে, তার আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর থেকে এই প্রস্তাব পেশের ছাড়পত্র নেবে সরকার ৷
নতুন এই প্রস্তাব অনুযায়ী, কর্মী নিয়োগের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সরকার সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেবে ৷ কোনও শিল্প সংস্থা যদি অন্তত 100 জন কর্মীকে নিয়োগ করে, তবে ওই কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড বা পিএফ খরচের 50 শতাংশ রাজ্য সরকার বহন করবে ৷ আর কারখানায় কর্মীর সংখ্যা বেড়ে যদি 500 হয়, তবে পিএফ খরচের 70 শতাংশ পর্যন্ত সরকার মেটাবে ৷ মূলত কারখানায় বেশি সংখ্যক স্থানীয় মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷
নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "রাজ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিই আমাদের মূল লক্ষ্য ৷ শিল্পপতিরা যাতে আরও বেশি কর্মী নিয়োগে উৎসাহ পান, সেই কারণেই পিএফের একটি বড় অংশ সরকারের তরফ থেকে বহন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷" নবান্ন সূত্রে খবর, এই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যেই 5 হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল আলাদা করে রেখেছে রাজ্য সরকার ৷
তবে নতুন নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় আইনি জটিলতা রয়েছে ৷ 2025 সালে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করে রাজ্যের আগের সমস্ত ইনসেনটিভ প্রকল্প বাতিল করা হয়েছিল ৷ নতুন করে এই আর্থিক সুবিধা চালু করতে গেলে আগের ওই আইনটি প্রত্যাহার করতে হবে ৷ কিন্তু প্রশাসনের অন্দরেই তা নিয়ে বড়সড় আশঙ্কা রয়েছে ৷
কারণ, ওই আইন প্রত্যাহার করা হলে 1993 সাল থেকে বকেয়া থাকা প্রায় 20 হাজার কোটি টাকার পুরনো ইনসেনটিভের দাবি নতুন করে মাথাচাড়া দিতে পারে ৷ সে ক্ষেত্রে সরকারের উপর বিশাল আর্থিক চাপ তৈরি হবে ৷ এই আইনি ও আর্থিক জটিলতা কীভাবে সামলানো হবে, তা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আগামী সপ্তাহের বৈঠকেই আলোচনা হতে পারে ৷
কর্মী নিয়োগে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি শিল্পপতিদের জন্য আরও বেশ কিছু সুবিধার কথা বলা হয়েছে এই প্রস্তাবে ৷ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিদ্যুতের মাশুল মুকুব এবং কারখানার আশেপাশের রাস্তাঘাট বা পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিশেষ সহায়তা ৷ বিনিয়োগকারীদের যাতে প্রশাসনিক ছাড়পত্রের জন্য বিভিন্ন দফতরের দ্বারে ঘুরতে না-হয়, তার জন্য সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেমকে আরও দ্রুত ও কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে খসড়ায় ৷
তবে শুধু ইনসেনটিভ দিলেই হবে না ৷ সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, বিনিয়োগ টানতে রাজ্যের একটি সুস্পষ্ট জমি নীতি থাকা অত্যন্ত জরুরি ৷ শিল্পের জন্য জমি পাওয়া সহজ ও নিষ্কণ্টক হলে তবেই এই নতুন ইনসেনটিভ নীতির সুফল পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব হবে ৷ খসড়ায় সেই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, এখন সেটাই দেখার ৷