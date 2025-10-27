ETV Bharat / state

বিহারীদের ছটপুজোর আয়োজনে বাঙালিরাই, ব্যতিক্রমী চিত্র আসানসোলে

বাঙালি যুবকরা নিজেরাই পুকুর পরিচ্ছন্ন করেছেন ৷ ঘাট তৈরি করে দিয়েছেন অবাঙালি প্রতিবেশীদের জন্য ৷ আসানসোলে সম্প্রীতির ছবি ৷

Chhath Puja
ছটপুজোর আয়োজনে বাঙালিরা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 12:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 27 অক্টোবর: বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের অন্য রাজ্যে খুনের কিংবা 'বাংলাদেশি' সন্দেহে তাঁদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠছে । এরাজ্যেও হিন্দিভাষী বিহারীদের বহিরাগত তকমা দিয়ে রাজ্য ছাড়া করার হুংকার দিচ্ছে বাংলা পক্ষ । বাঙালি ও বিহারী ইস্যুতে তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি । সেই সময় একেবারেই বিপরীত চিত্র দেখা গেল আসানসোলে ।

অবাঙালি বিহারীদের ছটপুজোর জন্য বাঙালিরাই অভূতপূর্বভাবে এগিয়ে এলেন । কুলটির একটি গ্রামের প্রাচীন পুকুর সংস্কার করে ছটপুজোর উপযোগী করলেন বাঙালিরা । কারণ তাদের অবাঙালি বিহারী বন্ধুদের অনেক দূরে ছটপুজো করতে যেতে হত । তাদের কষ্টের কথা ভেবেই কুলটির কুলতোড়া গ্রামে এই বছর প্রথমবার ছট পুজোর আয়োজন করেছে বাঙালিরাই ।

ব্যতিক্রমী চিত্র আসানসোলে (ইটিভি ভারত)

ছটপুজোর আগে রানিগঞ্জ, উখরা-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে মাংস বিক্রি করা বন্ধ নিয়ে শোরগোল উঠেছে । বাংলা পক্ষের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিজেপি এলাকায় হুঁশিয়ারি দিয়েছে মাংস বিক্রি করা যাবে না । অর্থাৎ, ছটপুজোর আগেও রাজ্যের বাঙালি বিহারী ইস্যু মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । আর সেখানেই বাঙালি বিহারীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান ও বিহারীদের ছটপুজোর জন্য বাঙালিদের এগিয়ে আসার চিত্র দেখা গেল কুলটি নিয়ামতপুরের কুলতোড়া গ্রামে ।

মূলত নিয়ামতপুরের কুলতোড়া গ্রাম একটি প্রাচীন গ্রাম । এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ-সহ অনান্য নিম্নবর্গের বাঙালি মানুষজনের বসবাস । বেশ কয়েক বছর হল কর্মসূত্রে ওই গ্রামের আশেপাশে বেশ কিছু বিহারী মানুষজন ঘরবাড়ি করেছেন । যেহেতু বাঙালি প্রধান গ্রাম তাই সেখানে ছটপুজোর কোনও আয়োজন এতদিন হত না । ফলে এই সময় এই বিহারী পরিবারগুলিকে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে পায়ে হেঁটে ছটপুজো করতে যেতে হত ।

Chhath Puja
ছটপুজোর জন্য পুকুর পরিচ্ছন্ন বাঙালিদের (নিজস্ব ছবি)

এ বছর সেই বিষয়টির কথা ভেবেই কুলতোড়া গ্রামের বাঙালি পরিবারগুলি এগিয়ে এসেছে । নিজেদের প্রাচীন পুকুরকে সংস্কার করে বিহারী পরিবারগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সেখানে ছটপুজো করার জন্য । বাঙালি যুবকরা নিজেরাই পুকুর পরিচ্ছন্ন করে এবং ঘাট তৈরি করে পুকুরকে ছটপুজোর উপযুক্ত করে তুলেছেন । শুধু তাই নয়, পুকুরের চারপাশে লাইট লাগানো, রাস্তায় জল ছেটানো থেকে শুরু করে ছটব্রতীদের জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করেছেন বাঙালি যুবকরা ।

Chhath Puja
পুকুরকে ছটপুজোর উপযুক্ত করা হচ্ছে (নিজস্ব ছবি)

রাজ্যে বর্তমান বাঙালি-বিহারী ইস্যুতে এমন চিত্র বিরল বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা । স্থানীয় যুবক লিল্টু বাদ্যকর বলেন, "আমাদের এখানে যে সমস্ত অবাঙালি বন্ধুরা রয়েছেন তাদের পরিবারকে অনেক দূরে ছটপুজো করতে যেতে হত । ফলে তাদের কষ্ট হত । তাদের কষ্টের কথা ভেবেই আমরা আমাদের গ্রামের একটি পুকুরকে সংস্কার করেছি । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সেখানে ছটপুজোর আয়োজন করেছি ।"

Chhath Puja
ছটপুজোর তোড়জোড় চলছে (নিজস্ব ছবি)

গ্রামের আরেক যুবক সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার । আমরা সেখান থেকেই ভেবেছি যে আমাদের এখানকার অবাঙালি যে বাসিন্দারা রয়েছেন তাদের ছটপুজোর জন্য আমরা যদি কিছু করতে পারি । সেই মতো গ্রামের প্রাচীন পুকুরকে তাদের জন্য দেওয়া হচ্ছে ছট পুজোর করার জন্য । গ্রামের মানুষজন রাজি হয়েছেন । এই বছরই প্রথম এখানে ছট পুজো অনুষ্ঠিত হবে ।" বাঙালি বন্ধুদের এমন এগিয়ে আসা দেখে খুশি এলাকার অবাঙালি বাসিন্দারা ।

TAGGED:

CHHATH PUJA IN ASANSOL
CHHATH PUJA CELEBRATION
ছটপুজো
বিহারীদের ছটপুজো
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.