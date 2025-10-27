বিহারীদের ছটপুজোর আয়োজনে বাঙালিরাই, ব্যতিক্রমী চিত্র আসানসোলে

বিহারীদের ছটপুজোর আয়োজনে বাঙালিরাই, ব্যতিক্রমী চিত্র আসানসোলে
বাঙালি যুবকরা নিজেরাই পুকুর পরিচ্ছন্ন করেছেন ৷ ঘাট তৈরি করে দিয়েছেন অবাঙালি প্রতিবেশীদের জন্য ৷ আসানসোলে সম্প্রীতির ছবি ৷
Published : October 27, 2025 at 12:50 PM IST
আসানসোল, 27 অক্টোবর: বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের অন্য রাজ্যে খুনের কিংবা 'বাংলাদেশি' সন্দেহে তাঁদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠছে । এরাজ্যেও হিন্দিভাষী বিহারীদের বহিরাগত তকমা দিয়ে রাজ্য ছাড়া করার হুংকার দিচ্ছে বাংলা পক্ষ । বাঙালি ও বিহারী ইস্যুতে তোলপাড় হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি । সেই সময় একেবারেই বিপরীত চিত্র দেখা গেল আসানসোলে ।
অবাঙালি বিহারীদের ছটপুজোর জন্য বাঙালিরাই অভূতপূর্বভাবে এগিয়ে এলেন । কুলটির একটি গ্রামের প্রাচীন পুকুর সংস্কার করে ছটপুজোর উপযোগী করলেন বাঙালিরা । কারণ তাদের অবাঙালি বিহারী বন্ধুদের অনেক দূরে ছটপুজো করতে যেতে হত । তাদের কষ্টের কথা ভেবেই কুলটির কুলতোড়া গ্রামে এই বছর প্রথমবার ছট পুজোর আয়োজন করেছে বাঙালিরাই ।
ছটপুজোর আগে রানিগঞ্জ, উখরা-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে মাংস বিক্রি করা বন্ধ নিয়ে শোরগোল উঠেছে । বাংলা পক্ষের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিজেপি এলাকায় হুঁশিয়ারি দিয়েছে মাংস বিক্রি করা যাবে না । অর্থাৎ, ছটপুজোর আগেও রাজ্যের বাঙালি বিহারী ইস্যু মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । আর সেখানেই বাঙালি বিহারীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান ও বিহারীদের ছটপুজোর জন্য বাঙালিদের এগিয়ে আসার চিত্র দেখা গেল কুলটি নিয়ামতপুরের কুলতোড়া গ্রামে ।
মূলত নিয়ামতপুরের কুলতোড়া গ্রাম একটি প্রাচীন গ্রাম । এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ-সহ অনান্য নিম্নবর্গের বাঙালি মানুষজনের বসবাস । বেশ কয়েক বছর হল কর্মসূত্রে ওই গ্রামের আশেপাশে বেশ কিছু বিহারী মানুষজন ঘরবাড়ি করেছেন । যেহেতু বাঙালি প্রধান গ্রাম তাই সেখানে ছটপুজোর কোনও আয়োজন এতদিন হত না । ফলে এই সময় এই বিহারী পরিবারগুলিকে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে পায়ে হেঁটে ছটপুজো করতে যেতে হত ।
এ বছর সেই বিষয়টির কথা ভেবেই কুলতোড়া গ্রামের বাঙালি পরিবারগুলি এগিয়ে এসেছে । নিজেদের প্রাচীন পুকুরকে সংস্কার করে বিহারী পরিবারগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সেখানে ছটপুজো করার জন্য । বাঙালি যুবকরা নিজেরাই পুকুর পরিচ্ছন্ন করে এবং ঘাট তৈরি করে পুকুরকে ছটপুজোর উপযুক্ত করে তুলেছেন । শুধু তাই নয়, পুকুরের চারপাশে লাইট লাগানো, রাস্তায় জল ছেটানো থেকে শুরু করে ছটব্রতীদের জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের আয়োজন করেছেন বাঙালি যুবকরা ।
রাজ্যে বর্তমান বাঙালি-বিহারী ইস্যুতে এমন চিত্র বিরল বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা । স্থানীয় যুবক লিল্টু বাদ্যকর বলেন, "আমাদের এখানে যে সমস্ত অবাঙালি বন্ধুরা রয়েছেন তাদের পরিবারকে অনেক দূরে ছটপুজো করতে যেতে হত । ফলে তাদের কষ্ট হত । তাদের কষ্টের কথা ভেবেই আমরা আমাদের গ্রামের একটি পুকুরকে সংস্কার করেছি । পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সেখানে ছটপুজোর আয়োজন করেছি ।"
গ্রামের আরেক যুবক সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার । আমরা সেখান থেকেই ভেবেছি যে আমাদের এখানকার অবাঙালি যে বাসিন্দারা রয়েছেন তাদের ছটপুজোর জন্য আমরা যদি কিছু করতে পারি । সেই মতো গ্রামের প্রাচীন পুকুরকে তাদের জন্য দেওয়া হচ্ছে ছট পুজোর করার জন্য । গ্রামের মানুষজন রাজি হয়েছেন । এই বছরই প্রথম এখানে ছট পুজো অনুষ্ঠিত হবে ।" বাঙালি বন্ধুদের এমন এগিয়ে আসা দেখে খুশি এলাকার অবাঙালি বাসিন্দারা ।