বিদেশ থেকেও ভোট দিতে আসার হিড়িক, কী চাইছেন প্রবাসীরা

এবার ভোটে কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি ৷ শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণকে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রবাসী বাঙালিরা ৷ সৌমিতা ভট্টাচার্য্যের প্রতিবেদন ৷

প্রবাসী বাঙালিরা ভোট দিলেন রাজ্যে এসে (নিজস্ব ছবি)
Published : April 29, 2026 at 9:29 PM IST

কলকাতা, 29 এপ্রিল: বুধবার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্বে দেখা গেল নজিরবিহীন উৎসাহ । এবারের নির্বাচনে ভোটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থা এবং আগ্রহকেই স্পষ্ট করে বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন । শুধু রাজ্যের বাসিন্দারাই নয়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাঙালিও এই নির্বাচনে অংশ নিতে দূরদূরান্ত থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন । তাঁদের মতে, এই নির্বাচন শুধুমাত্র সরকার গঠনের লড়াই নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালি সুদীপ দাস এই নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনটি মূল কারণ তুলে ধরেন । প্রথমত, তাঁর মতে রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে শিল্পোন্নয়নের অভাব স্পষ্ট । বড়, মাঝারি বা ছোট-কোনওস্তরেই নতুন শিল্প গড়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ তাঁর । এর ফলে শিক্ষিত যুবসমাজ কর্মসংস্থানের অভাবে রাজ্যের বাইরে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে । তিনি মনে করেন, বর্তমান নেতৃত্বের মধ্যে শিল্প উন্নয়নের জন্য সুস্পষ্ট কোনও পরিকল্পনা বা দূরদর্শিতা নেই, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুদীপ । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা ক্রমশ কমছে । দুর্নীতি ও একের পর এক কেলেঙ্কারির ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করেছে । তাঁর মতে, একটি সুস্থ ও উন্নত রাজ্য গড়তে গেলে স্বচ্ছ প্রশাসন এবং কার্যকর আইনশৃঙ্খলা অপরিহার্য ।

তৃতীয়ত, তিনি জনবিন্যাসের পরিবর্তন বা ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন । তাঁর কথায়, "এই পরিবর্তন ভবিষ্যতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলতে পারে, যা বাঙালির অস্তিত্বের জন্য চিন্তার বিষয় ।" তাই এই তিনটি কারণকে সামনে রেখে তিনি রাজ্যের মানুষকে ভোট দেওয়ার সময় সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানান এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন ।

অন্যদিকে, ক্যালিফোর্নিয়া-প্রবাসী আরেক বাঙালি যুধাজিৎ সেন মজুমদার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন । তিনি বলেন, "এবারের নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণই সবচেয়ে বড় অর্জন ।" তাঁর মতে, অতীতে দীর্ঘ বাম শাসন এবং পরবর্তী তৃণমূল আমলে ভোটকে কেন্দ্র করে যে হিংসা ও অশান্তির ছবি দেখা যেত, এবারে তার তুলনায় পরিস্থিতি অনেকটাই ভিন্ন । সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নারী ও প্রবীণদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে । যুধাজিৎ মনে করেন, এই পরিবেশ প্রমাণ করে যে মানুষ ভয়মুক্ত হয়ে ভোট দিতে পারছেন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন । তিনি দাবি করেন, এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে রাজ্যে স্থিতিশীলতা ও শান্তির পরিবেশ আরও মজবুত হবে ।

সব মিলিয়ে, এবারের বিধানসভা নির্বাচন শুধুমাত্র রাজনৈতিক লড়াই নয়, বরং প্রবাসী বাঙালিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে । তাঁদের প্রত্যাশা ও উদ্বেগ মিলিয়ে স্পষ্ট, পশ্চিমবঙ্গের আগামিদিনের দিকনির্দেশ অনেকটাই নির্ভর করছে এই নির্বাচনের ফলাফলের উপর ।

