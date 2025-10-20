ETV Bharat / state

শব্দ বাজি থেকে পরিবেশবান্ধব, 'বুড়িমা'য় আজও নস্টালজিক বাঙালি

কালীপুজোয় বাঙালির আবেগ বুড়িমার বাজি ৷ কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞায় বিগত কয়েক বছরে খানিক ফিকে হয়ে গিয়েছিল সেই আবেগ ৷ পরিবেশবান্ধব বাজিতে ফের বাজারে বুড়িমা ৷

Burima Fireworks
বুড়িমা বাজি (ইটিভি ভারত)
হাওড়া, 20 অক্টোবর: কালীপুজো মানে বাঙালির কাছে সন্ধ্যা প্রদীপ ও রংবেরঙের বাজি । আর আলোর এই উৎসব 'বুড়িমা' ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ ৷ বিগত কয়েক প্রজন্ম ধরে কালীপুজো উদযাপনে আপামর বাঙালির ঘরে ঘরে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে 'বুড়িমা' ৷ বাঙালির কাছে এটা যেন আবেগ ৷

গরিব মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্তর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল 'বুড়িমা'-র চকলেট বোম ও দোদোমা । সেই সঙ্গে রং মশাল, ফুলঝুড়ি-সহ হরেক রকমের বাজির সম্ভারে 'বুড়িমা' একটা আবেগের নাম । কিন্তু একবিংশ শতকের আগে থেকেই রাজ্যে শব্দ বাজি বন্ধ হওয়ায় বাঙালির সেই আবেগ কিছুটা ফিকে হয়ে পড়ে ৷

বাঙালির নস্টালজিয়া 'বুড়িমা' (ইটিভি ভারত)

তবে বিগত কয়েক বছর ধরে ফের বাজির বাজারে জায়গা করে নিয়েছে 'বুড়িমা' ৷ চলতি বছর রাজ্য সরকার বাজির শব্দের উর্দ্ধসীমা 68 থেকে বাড়িয়ে 125 ডেসিবেল করায় খুশি রাজ্যবাসী । সরকারের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি বাজি ব্যবসায়ীরাও ।

'বুড়িমা'র ইতিহাস

হাওড়ার বেলুড় এলাকার 16/1 প্যারীমোহন মুখার্জী স্ট্রিটের বাড়ি, যা বিখ্যাত 'বুড়িমা'র বাজি অফিস নামে । দীপাবলি ও কালীপুজোর মরশুমে এখান থেকে বাজি পৌঁছে যায় রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে । বাঙালির জনপ্রিয় এই বাজি সংস্থা 1972 সাল থেকে আজও সমানভাবে টেক্কা দিচ্ছে শিবকাশী, কক প্রভৃতি নামি বাজির প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ।

Burima Fireworks
হাওড়ায় বুড়িমার বাজির অফিস (ইটিভি ভারত)

অতীতে এক সহায় সম্বলহীন উদ্যমী বিধবা মহিলা অন্নপূর্ণা দাসের অদম্য জেদ ও দূরদৃষ্টিতে তৈরি ছোট্ট প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়েছে মহীরুহে । অন্নপূর্ণা দাস থেকে নিজের অজান্তেই 'বুড়িমা' হয়ে ওঠার গল্পগাথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক বাঙালি মহিলার উত্থান কাহিনি ।

এক সময় দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য রাস্তায় উচ্ছে, ঝিঙে, পটল, মুলো বিক্রি করেছেন অন্নপূর্ণা দেবী ৷ নির্দ্বিধায় দিনমজুরিতে বিড়ি বাঁধাইয়ের কাজ‌ও করেছেন ৷ তাঁর কঠিন আত্মত্যাগ ও পরিশ্রমে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান প্রজন্মের কাছেও হরেক রকমের পরিবেশবান্ধব রঙিন বাজির প্রতীক রূপে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ।

Burima Fireworks
অন্নপূর্ণা দাস 'বুড়িমা' (ইটিভি ভারত)

সরকারি সিদ্ধান্তে খুশি বাজি ব্যবসায়ীরা

'বুড়িমা'-র চতুর্থ প্রজন্ম ও সংস্থার অংশীদার সুমিত দাস বলেন, "বাঙালির সঙ্গে বুড়িমার এক অনন্য সম্বন্ধ রয়েছে । বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে বুড়িমার বাজি বেশি চলে । এই বাজি ব্যবসা 1972 সাল থেকে শুরু হয় । আমি চতুর্থ প্রজন্ম যে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি । এই বছর সরকারের পক্ষ থেকে সদর্থক ভূমিকা পেয়েছি । যদিও অনেক দেরিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ তবে সামনের বছর থেকে আমরাও বাজিতে আরও নতুনত্ব আনতে পারব । আমাদের অনেক বাজি রয়েছে যেগুলি আকাশে গিয়ে ফাটে, সেক্ষেত্রে অন্যান্য বাজির তুলনায় আওয়াজ বেশি হয় । এর আগে সেগুলি আমরা এই রাজ্যে বিক্রি করতে পারতাম না । এই বছর বাজির শব্দের মাত্রা 125 ডেসিবেল হওয়ায় সেই বাজিও আমরা বিক্রি করতে পারব ।"

Burima Fireworks
হাওড়ায় বুড়িমার বাজির অফিস (ইটিভি ভারত)

সুমিত আরও বলেন, "চারিদিকে নিয়ম, সুরক্ষা ব্যবস্থা মেনে বাজি বাজার হচ্ছে ৷ ফলে, ক্রেতারা একই স্থানে দরদাম করে বাজি কিনতে পারছেন । আগে এই ব্যবসা অসংগঠিত ক্ষেত্র ছিল ৷ সরকার ধীরে ধীরে একে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়ে আসছে । সিঙ্গেল ইউন্ডো ব্যবস্থায় লাইসেন্স-সহ অন্যান্য সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে । ফলে এই ব্যবসার উন্নতি হচ্ছে । এই ক্ষেত্রে সকলের উন্নতি হলে আমাদেরও উন্নতি হবে ।"

