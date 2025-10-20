শব্দ বাজি থেকে পরিবেশবান্ধব, 'বুড়িমা'য় আজও নস্টালজিক বাঙালি

শব্দ বাজি থেকে পরিবেশবান্ধব, 'বুড়িমা'য় আজও নস্টালজিক বাঙালি
কালীপুজোয় বাঙালির আবেগ বুড়িমার বাজি ৷ কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞায় বিগত কয়েক বছরে খানিক ফিকে হয়ে গিয়েছিল সেই আবেগ ৷ পরিবেশবান্ধব বাজিতে ফের বাজারে বুড়িমা ৷
Published : October 20, 2025 at 8:18 AM IST
হাওড়া, 20 অক্টোবর: কালীপুজো মানে বাঙালির কাছে সন্ধ্যা প্রদীপ ও রংবেরঙের বাজি । আর আলোর এই উৎসব 'বুড়িমা' ছাড়া যেন অসম্পূর্ণ ৷ বিগত কয়েক প্রজন্ম ধরে কালীপুজো উদযাপনে আপামর বাঙালির ঘরে ঘরে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে 'বুড়িমা' ৷ বাঙালির কাছে এটা যেন আবেগ ৷
গরিব মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্তর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল 'বুড়িমা'-র চকলেট বোম ও দোদোমা । সেই সঙ্গে রং মশাল, ফুলঝুড়ি-সহ হরেক রকমের বাজির সম্ভারে 'বুড়িমা' একটা আবেগের নাম । কিন্তু একবিংশ শতকের আগে থেকেই রাজ্যে শব্দ বাজি বন্ধ হওয়ায় বাঙালির সেই আবেগ কিছুটা ফিকে হয়ে পড়ে ৷
তবে বিগত কয়েক বছর ধরে ফের বাজির বাজারে জায়গা করে নিয়েছে 'বুড়িমা' ৷ চলতি বছর রাজ্য সরকার বাজির শব্দের উর্দ্ধসীমা 68 থেকে বাড়িয়ে 125 ডেসিবেল করায় খুশি রাজ্যবাসী । সরকারের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশি বাজি ব্যবসায়ীরাও ।
'বুড়িমা'র ইতিহাস
হাওড়ার বেলুড় এলাকার 16/1 প্যারীমোহন মুখার্জী স্ট্রিটের বাড়ি, যা বিখ্যাত 'বুড়িমা'র বাজি অফিস নামে । দীপাবলি ও কালীপুজোর মরশুমে এখান থেকে বাজি পৌঁছে যায় রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে । বাঙালির জনপ্রিয় এই বাজি সংস্থা 1972 সাল থেকে আজও সমানভাবে টেক্কা দিচ্ছে শিবকাশী, কক প্রভৃতি নামি বাজির প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ।
অতীতে এক সহায় সম্বলহীন উদ্যমী বিধবা মহিলা অন্নপূর্ণা দাসের অদম্য জেদ ও দূরদৃষ্টিতে তৈরি ছোট্ট প্রতিষ্ঠান পরিণত হয়েছে মহীরুহে । অন্নপূর্ণা দাস থেকে নিজের অজান্তেই 'বুড়িমা' হয়ে ওঠার গল্পগাথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক বাঙালি মহিলার উত্থান কাহিনি ।
এক সময় দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য রাস্তায় উচ্ছে, ঝিঙে, পটল, মুলো বিক্রি করেছেন অন্নপূর্ণা দেবী ৷ নির্দ্বিধায় দিনমজুরিতে বিড়ি বাঁধাইয়ের কাজও করেছেন ৷ তাঁর কঠিন আত্মত্যাগ ও পরিশ্রমে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠান বর্তমান প্রজন্মের কাছেও হরেক রকমের পরিবেশবান্ধব রঙিন বাজির প্রতীক রূপে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ।
সরকারি সিদ্ধান্তে খুশি বাজি ব্যবসায়ীরা
'বুড়িমা'-র চতুর্থ প্রজন্ম ও সংস্থার অংশীদার সুমিত দাস বলেন, "বাঙালির সঙ্গে বুড়িমার এক অনন্য সম্বন্ধ রয়েছে । বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে বুড়িমার বাজি বেশি চলে । এই বাজি ব্যবসা 1972 সাল থেকে শুরু হয় । আমি চতুর্থ প্রজন্ম যে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছি । এই বছর সরকারের পক্ষ থেকে সদর্থক ভূমিকা পেয়েছি । যদিও অনেক দেরিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ তবে সামনের বছর থেকে আমরাও বাজিতে আরও নতুনত্ব আনতে পারব । আমাদের অনেক বাজি রয়েছে যেগুলি আকাশে গিয়ে ফাটে, সেক্ষেত্রে অন্যান্য বাজির তুলনায় আওয়াজ বেশি হয় । এর আগে সেগুলি আমরা এই রাজ্যে বিক্রি করতে পারতাম না । এই বছর বাজির শব্দের মাত্রা 125 ডেসিবেল হওয়ায় সেই বাজিও আমরা বিক্রি করতে পারব ।"
সুমিত আরও বলেন, "চারিদিকে নিয়ম, সুরক্ষা ব্যবস্থা মেনে বাজি বাজার হচ্ছে ৷ ফলে, ক্রেতারা একই স্থানে দরদাম করে বাজি কিনতে পারছেন । আগে এই ব্যবসা অসংগঠিত ক্ষেত্র ছিল ৷ সরকার ধীরে ধীরে একে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়ে আসছে । সিঙ্গেল ইউন্ডো ব্যবস্থায় লাইসেন্স-সহ অন্যান্য সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে । ফলে এই ব্যবসার উন্নতি হচ্ছে । এই ক্ষেত্রে সকলের উন্নতি হলে আমাদেরও উন্নতি হবে ।"