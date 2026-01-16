ETV Bharat / state

উত্তরপ্রদেশে বাঙালি যুবককে খুনের অভিযোগ, বিজেপিকে তোপ তৃণমূলের

বাঙালি-বিদ্বেষের কারণেই খুন, দাবি নিহতের স্ত্রীর৷ বিজেপির বক্তব্য, তৃণমূল সব ঘটনাতেই রাজনৈতিক রং লাগাচ্ছে৷

Bengali Youth Murdered in UP
উত্তরপ্রদেশে বাঙালি যুবককে খুনের অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 16, 2026 at 9:41 PM IST

সিঙ্গুর (হুগলি), 16 জানুয়ারি: ভিনরাজ্যে আরও এক বাঙালিকে খুনের অভিযোগ উঠল৷ এবার ঘটনাস্থল উত্তরপ্রদেশ৷ সেখানেই হুগলির সিঙ্গুরের বাসিন্দা এক যুবককে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ৷ পরিবারের দাবি, এই খুনের নেপথ্যে রয়েছে বাঙালিদের প্রতি বিদ্বেষ৷

মৃতের নাম শেখ সইদুল্লা৷ বয়স 35 বছর৷ তিনি হুগলির সিঙ্গুরের দেওয়ানভেড়ির বাসিন্দা৷ পরিবার থেকে জানা গিয়েছে যে তিনি কয়েকবছর আগে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিলেন৷ তার পর সেখানে তিনি একটি সোনার দোকান খোলেন৷

Bengali Youth Murdered in UP
নিহত শেখ সইদুল্লা (নিজস্ব ছবি)

শেখ সইদুল্লার দোকানটি ছিল কানপুরের অরাইয়া জেলার শরাফা মার্কেটে৷ কাছেই তিনি স্ত্রী ও পুত্রসন্তানকে নিয়ে ভাড়ার ঘরে থাকতেন৷ তবে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীকে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল৷ সেই কারণে তাঁর স্ত্রী আরমিনা বেগম সেখান থেকে চলে আসেন৷ আরমিনার শুনানির তারিখ আগে ছিল৷ পরে আসার কথা ছিল শেখ সইদুল্লার৷ পরিবর্তে তাঁর নিথর দেহ এল সিঙ্গুরের দেওয়ানভেড়িতে৷

পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে৷ সেই সময় দোকানের দুই কর্মচারীর সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন শেখ সইদুল্লা৷ সেই সময় পিছন থেকে কেউ তাঁর মাথায় আঘাত করে৷ স্থানীয়রাই পুলিশে খবর দেন৷ স্থানীয় অরাইয়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে৷ দু’জনকে আটক করেছে৷ তাঁরা কি দোকানের ওই দুই কর্মচারী? এই বিষয়টি পরিবারের কথায় স্পষ্ট হয়নি৷

শুক্রবার সকালে শেখ সইদুল্লার দেহ এসে পৌঁছয় দেওয়ানভেড়ির বাড়িতে৷ তার পর পুরো পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়ে৷ তাঁর স্ত্রী আরমিনা বেগমের দাবি, বাঙালি বলেই খুন হতে হল তাঁর স্বামীকে৷ তিনি বলেন, ‘‘ভাড়াবাড়িতে রাতে দু’জন বাঙালির সঙ্গে আমার স্বামী ছিল। ওরা ছাড়াও কেউ এসে আমার স্বামীকে খুন করেছে। বাঙালি হিসাবে আমাদের ব্যবসা ভালো চলছিল। সেই কারণে হয়তো কেউ বা কারা এভাবে খুন করেছে। আমার স্বামীর সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা ছিল না। যে খুন করেছে, তাকে কঠর শাস্তি দিক পুলিশ।’’

এদিন তাঁদের বাড়িতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক করবী মান্না৷ তিনি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন৷ উত্তরপ্রদেশ পুলিশের যে কর্মীরা দেহ পৌঁছে দিতে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও হরিপালের বিধায়ক কথা বলেন৷ তিনি এই ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন৷ তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি শাসিত রাজ্যে এই ঘটনা অহরহ ঘটছে। বাংলার ছেলেরা ভিনরাজ্য কাজে যেতে ভয় পাচ্ছে। অথচ এখানে অন্য রাজ্যের ছেলেরা ভালো ভাবে কাজ করছে। শেখ সইদুল্লাকে খুন করা হয়েছে। বিজেপিকে ধিক্কার জানাই।’’

তৃণমূলের অভিযোগ মানতে নারাজ বিজেপি৷ দলের নেতা সরাজ ঘোষের দাবি, তৃণমূল সব ঘটনাতেই রাজনৈতিক অভিসন্ধি খুঁজে পাচ্ছে৷

