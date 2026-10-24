ফিফা অনূর্ধ্ব-15 বিশ্বকাপে গোল বাঙালি কিশোরের, উচ্ছ্বসিত বাবা-মা-কোচ
FIFA U15 World Cup: লাওসের বিরুদ্ধে 4-2 গোলে জয় ছোটদের ৷ বাবার খেলা দেখেই ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা সৌম্যজিৎ সরকারের ৷ পলাশ মুখোপাধ্য়ায়ের প্রতিবেদন ।
Published : October 24, 2026 at 8:34 PM IST
রিষড়া ও বাকু, 24 অক্টোবর: বাঙালির সেরা খেলা ফুটবলের নতুন আশার নাম সৌম্যজিৎ সরকার ৷ আজারবাইজানের বাকুতে আয়োজিত ফিফা অনূর্ধ্ব-15 বিশ্বকাপে লাওসের বিরুদ্ধে 4-2 গোলে জিতেছে ভারতীয় দল ৷ ম্যাচে দলের চতুর্থ গোলটি করেছে হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা সৌম্যজিৎ সরকার ৷ ঘরের ছেলের গোলে বিশ্বকাপের মঞ্চে দেশের জয়ে উচ্ছ্বসিত পরিবার ৷ তাদের সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত ৷
সৌম্যজিতের মা পুষ্পাঞ্জলি সরকার বলেন, "বাবার খেলা দেখে ছেলের ফুটবল খেলার প্রতি উৎসাহ ও ভালোবাসা জাগে ৷ সেই দেখেই আমরা রিষড়ার কোচ শান্তনু দেবের কাছে ভর্তি করিয়েছিলাম ৷ সেখান থেকে উনি বিধাননগরের একটা ক্লাবে নিয়ে যান খেলাতে ৷ সেখানে ভালো খেলায় ওরা নিয়ে নেয় ৷ সেখান থেকে জুনিয়র আই লিগ ও তারপর ভারতীয় অনূর্ধ্ব-15 দলে যুক্ত হয়েছে সৌম্যজিৎ ৷"
সৌম্যর বাবা পাঁচুগোপাল জয়শ্রী কটন মিলের শ্রমিক ৷ অভাবের সংসারে ছেলেকে স্পাইক, জার্সি কিনে দেওয়ার সামর্থ ছিল না তাঁর ৷ তবে, কোচ শান্তনু দেব অনেক সাহায্য করেছেন এসব দিক থেকে ৷ এমনকী অনেক সময় পুষ্টিকর খাবারও কিনে দিতেন তিনি ৷ পাঁচুগোপাল বলেন, "আমি নিজে ফুটবল খেলতাম ৷ আমার খেলা দেখার জন্য বায়না করত ছেলে ৷ মাঠে নিয়ে যেতাম ৷ তখন জেদ করত ফুটবল খেলবে ৷ কিন্তু, অত ছোট ছেলে তো খেলতে পারবে না ৷ তাও শট নেওয়ার চেষ্টা করত ৷"
সৌম্যজিতের ছোটবেলার কোচ শান্তনু দেব বলেন, "ও দূরন্ত খেলেছে ৷ ডিফেন্ডার হওয়ার পাশাপাশি, গোলও করতে জানে ৷ সিনিয়র জাতীয় দলে খেলবে, এটা আমি বলে দিতে পারি ৷ বড় ক্লাব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ৷ ওকে সই করাতে চায় ৷ তবে, এখন ছোট, একটু বড় হলে ওরা সই করাতে চায় ৷"
শনিবার বাকুতে গ্রুপের প্রথম ম্যাচেই দূরন্ত পারফর্ম করেছে ভারতের খুদেরা ৷ অনূর্ধ্ব-15 ফিফা বিশ্বকাপের প্রথম গোলটি আসে দলের অধিনায়ক ম্যাকডনিশ এনগাইরাংবাম- (7 মিনিট) পা থেকে ৷ এর চার মিনিটের মাথায় আর লালরেমরুয়াতফেলা দ্বিতীয় গোলটি করে ভারতকে 2-0 লিড দেয় ৷ তবে, এক মিনিটের ব্যবধানে প্রথম গোল (12 মিনিট) করে যায় লাওস ৷ এরপর 24 মিনিটে আরেকটি গোল করে সমতা ফেরায় তারা ৷
তবে, এরপর আর ভারতীয় খেলোয়াড়দের থামানো যায়নি ৷ ম্যাচের 31 মিনিটে লালরেমরুয়াতফেলা তার দ্বিতীয় গোলটি করে ভারতকে লিড দেয় ৷ আর 33 মিনিটে চতুর্থ ও জয়সূচক গোলটি করে সৌম্যজিৎ সরকার ৷ তার গোলেই ভারতীয় দলের জয় নিশ্চিত হয়ে যায় ৷