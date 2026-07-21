সরকারি কাজে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক ! সিদ্ধান্ত ঘিরে শোরগোল পাহাড়ের রাজনীতিতে

সরকারি কাজে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক ! সিদ্ধান্ত ঘিরে শোরগোল পাহাড়ের রাজনীতিতে
পাহাড়ের রাজনৈতিক নেতারা মুখ্য়মন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁর সরকার নেপালি-সহ অন্য ভাষাকেও সমান গুরুত্ব দেয় ৷ আর তাই প্রশাসনিক স্তরে জটিলতা এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে ৷
Published : July 21, 2026 at 7:16 AM IST
দার্জিলিং, 11 জুলাই: রাজ্যজুড়ে প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক হতে চলেছে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন থেকে ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোমবার বিধানসভায় এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন ৷ আর এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে নেপালি ভাষার ভবিষ্যৎ অবস্থান নিয়ে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি অনুধাবন করে নেপালি-সহ অন্য আঞ্চলিক ভাষাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
বাংলা ভাষা নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতেই পাহাড়ের রাজনীতিতে কার্যত ঝড় ওঠে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তাকে চিঠি লেখেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের সভাপতি অজয় এডওয়ার্ডস। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, সরকারি কাজে বাংলার প্রসার বাড়ানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন ৷ কিন্তু পাহাড় এবং তার আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের কথা মাথায় রেখে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত নেপালি ভাষার স্বাভাবিক প্রয়োগও অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি রেশন কার্ডে সাধারণ মানুষের নাম বাদ পড়া এবং নতুন আবেদন খারিজ হওয়ার সমস্যাটিও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরার অনুরোধ করেন সাংসদকে।
গোর্খা জনশক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুংও চিঠি লেখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। সরকারি কাজে বাংলার ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানান ৷ পাশাপাশি, দার্জিলিং পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে সরকারি ফর্ম, আবেদনপত্র ও প্রশাসনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নেপালি ভাষাকে সমমর্যাদা দেওয়ার দাবিও জানান বিমল ৷ একইসঙ্গে প্রশাসনিক কাজে নেপালি ভাষা ব্যবহার চালু রাখার আবেদনও করেন। তিনি মনে করেন, এই অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক গোর্খা জনগণের সুবিধার জন্য নেপালি ভাষায় সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা আবশ্যক।
মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিঠির জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বিমলকে আশ্বস্ত করে তিনি জানান, রাজ্য সরকার নেপালি ভাষা-সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐতিহ্যকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সংবিধানে স্বীকৃত এই ভাষার ঐতিহ্য রক্ষায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং পাহাড়ের মানুষের স্বার্থে নেপালি ভাষার পূর্ণ প্রয়োগ ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে প্রশাসনিক স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি আলোচনার পর পাহাড়বাসীকে আশ্বস্ত করেছেন। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্যের এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ইংরেজি নির্ভরতা কমিয়ে স্থানীয় ভারতীয় ভাষাগুলিকে উৎসাহিত করা, নেপালি বা অন্য কোনও আঞ্চলিক ভাষাকে সংকুচিত করা নয়। রাজু বলেন, "পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের মানুষের আবেগের প্রতি বর্তমান সরকার সংবেদনশীল এবং বাংলা ও নেপালি সহ প্রতিটি স্বীকৃত ভাষাই প্রশাসনিক কাজে যথাযথ সম্মান ও প্রাধান্য পাবে।"