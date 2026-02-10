ETV Bharat / state

আজ অর্থ বিনিয়োগ থেকে সতর্ক থাকুন, কী রয়েছে প্রেম জীবনে ?

ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভ আপনার কাছে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পাবে। আজ আপনার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে । বিস্তারিত জানুন রাশিফলে ৷

FEBRUARY 10 ASTROLOGY
আজ কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে ? (ইটিভি ভারত)
মেষ (ARIES): আজকে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হবে । এর ফলে, আপনি ফাটকা খেলায় যোগ দিতে চাইবেন ৷ তবে আপনার সব অর্থ এতে লাগিয়ে দেওয়া থেকে সতর্ক থাকতে হবে ৷ এছাড়াও, হৃদয়ঘটিত বিষয়ে আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু সন্ধ্যা নাগাদ পরিস্থিতি সামলে যেতে পারে। আপনি যদি যৌথভাবে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন, তাহলে আপনি অর্থের বৃদ্ধি দেখতে পাবেন।

বৃষ (TAURUS): আপনার আশেপাশের লোকজন, আপনার বিবেচক এবং সহমর্মী দিকটি দেখতে পেয়ে বিস্মিত হবেন। প্রচুর সমস্যা আসতে পারে, কিন্তু আপনার ভালোবাসার মানুষদের সাহায্য নিয়ে আপনি অসাধারণ পারদর্শিতার সঙ্গে সেগুলি সামলাবেন। ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভ আজকে আপনার কাছে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পাবে। প্রিয়জনের সঙ্গে বসে, আপনি জীবনের ভালো বিষয়গুলির স্মৃতিচারণ করবেন। এই মুহূর্তটি উদযাপন করুন এবং আপনার রোমান্সকে আরও শক্তিশালী করে তুলুন। আনন্দময় সময়ের সম্ভাবনা আছে । ব্যক্তিগত ও পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই, এই দিনটি সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে।

মিথুন (GEMINI): অন্যদের নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন এবং অনুভূতিপ্রবণ থাকবেন, এবং অনেককেই আশীর্বাদ জানাবেন। তবে, খুব বেশী আবেগপ্রবণ হওয়াও ঠিক নয়। কাজের জায়গায় এই আবেগ আপনার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

কর্কট (CANCER): আজকে আপনার হয়তো এমন কিছু অভিজ্ঞতা হবে, যা জীবনকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেবে। ছোট ঘটনা, কোনও পর্যবেক্ষণ, কোনও দুঃখজনক ঘটনা, কোনও বিপর্যয় বা সহজ কোনও ভাবনাও জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। যদিও আপনি এই পরিবর্তন খুব ভালোভাবে মেনে নিতে পারবেন না। আপনার স্বাস্থ্যের ওপর হয়তো এর খুব জোরালো প্রভাব পড়বে। আপনি জীবনসঙ্গীকে যত বেশি সম্মান করবেন, তার পরিবর্তে ততই বেশি ভালোবাসা পাবেন। সাংসারিক কিছু কাজকর্ম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের থেকে নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করবেন।

সিংহ (LEO): আজ, বৈসাদৃশ্য ও বৈষম্য সহ্য করার এক অভিনব ক্ষমতা আপনি দেখাবেন। যার ফলে দিনের শেষে অসংখ্য অনুগ্রহ ও আশ্চর্যজনক সুবিধা পাবেন ৷ প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনি সঙ্গী/সঙ্গিনীর প্রত্যাশাপূরণ করতে পারবেন, তার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা করবেন।

কন্যা (VIRGO): সমস্যা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে আর আপনি বেশ ভালোভাবেই তার আঁচ পেতে শুরু করেছেন। হাতে পড়ে থাকা পাহাড় প্রমাণ কাজ সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করে যান। আজ সঙ্গী/সঙ্গিনীর সঙ্গে আপনার জীবনের সবথেকে গোপন কথাগুলি ভাগ করে নিতে পারেন।

তুলা (LIBRA): আজকে, আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি খোলাখুলি প্রকাশ করার এবং অন্যদের সঙ্গে ধারণার আদান-প্রদান করার সুযোগ পাবেন। মন খুলে কথা বলার ফলে, আপনার হৃদয় হালকা হবে এবং আপনি স্বস্তি অনুভব করবেন। আজকে, আপনার ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রশংসনীয়। স্বাস্থ্য ও মেজাজের দিক থেকে আজকের দিনটি ভালো। এছাড়াও, আজকে আপনি, আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার পাবেন। এর ফলে আপনি ভালোবোধ করবেন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আজ আপনি মস্তিষ্ক থেকে চিন্তা করবেন, হৃদয় থেকে নয়। ফলস্বরূপ, আপনার সিদ্ধান্তগুলি অনেক বেশী বাস্তবসম্মত ও যুক্তিসংগত হবে । উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলার সময় সতর্ক থাকবেন, তারা হয়তো আপনাকে ভুল বুঝতে পারেন।

ধনু (SAGITTARIUS): গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী কারবার নিয়ে আসার ক্ষেত্রে, আপনার ভূমিকা বেশ জরুরি হবে। যদিও কর্মক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফলটি আপনার আশানুরূপ নাও হতে পারে। কিন্তু প্রিয়তমের সঙ্গে মনোরম সন্ধ্যা কাটিয়ে মন খারাপের কালো ছায়া সরে যাবে ও আপনার মেজাজ ভালো হয়ে যাবে। দিনের প্রথম ভাগে আপনার পকেট অর্থে ভরে উঠবে, কিন্তু দ্বিতীয় ভাগটি একটু মুশকিলের, বিশেষত আপনার মত অপব্যয়ী লোকের জন্য।

মকর (CAPRICORN): আজকের দিনটা আপনারই! আপনার মনে হবে যা কিছু ঘটছে আপনার ভালোর জন্যই ঘটছে, কোন রকম পরিশ্রমও করতে হচ্ছে না। অবচেতন মনে আপনি কিন্তু নিজের প্রতিভা ও সাফল্য দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগাতে চান। বলাই বাহুল্য, আপনি তাতে সফল হবেন।

কুম্ভ (AQUARIUS): ক্যালেন্ডারে এই দিনটিকে চিহ্নিত করে রাখুন, কারণ এটা আপনার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে । হাতে কিছু টাকা আসবে এবং আপনার শিক্ষা বা ব্যবসার জন্য যথাযথ আর্থিক সুরাহা পাওয়া যাবে।

মীন (PISCES): আপনাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দিনটা একা একা না কাটিয়ে বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সাথে কাটাতে। সেটা করলে আপনার দিনটা আনন্দময় ও উত্তেজনায় ভরপুর হতে পারবে। প্রিয়জনদের সাথে মনে রাখার মত সময় উপভোগ করতে পারবেন আর তাদের সাথে ছোটোখাটো একটা পার্টির ব্যবস্থাও করে ফেলতে পারেন।

আজকের রাশিফল
