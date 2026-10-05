রাজ্যসভায় প্রার্থী মনোনীত হওয়ার পরদিনই বিজেপিতে অভিনেত্রী কোয়েল

রাজ্যসভায় প্রার্থী মনোনীত হওয়ার পরদিনই বিজেপিতে অভিনেত্রী কোয়েল
Koel Mallick Joins BJP: গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়ে অভিনেত্রী বলেন, জনকল্যাণে কাজ করার সুযোগ পাওয়াটা আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের বিষয় হবে ৷
Published : October 5, 2026 at 11:05 AM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য তাঁকে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করার ঠিক পরের দিনই সোমবার বিজেপিতে যোগ দিলেন জনপ্রিয় বাঙালি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক (রুক্মিণী মল্লিক)।
প্রবীণ বাঙালি অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের মেয়ে কোয়েল এর আগে 6 এপ্রিল থেকে 16 জুলাই পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) রাজ্যসভা সাংসদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন । গত বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর তিনি পদত্যাগ করেন ।
বিজেপিতে কোয়েলকে স্বাগত জানিয়ে দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী জানান, অভিনেত্রী এদিনই রাজ্যসভার আসনের জন্য তাঁর মনোনয়ন জমা দেবেন ।
বিজেপির রাজ্য সদর দফতরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কোয়েল জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে এই পদের জন্য বেছে নিয়েছেন ।
যোগদানের পর কোয়েল বলেন, "বিজেপি নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের অধীনে গত কয়েক মাস উন্নয়নের যাত্রা চলছে বলে দলে যোগদান করা । সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য হওয়া এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ পাওয়াটা আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের বিষয় হবে । গত কয়েক মাসে যেভাবে বাংলায় উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে, সেটা দেখে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে খুবই আনন্দিত ৷ "
তিনি আরও বলেন, "প্রার্থনা করি, বাংলার মানুষ যেন আনন্দে থাকেন, রাজ্যে কর্মসংস্থান বাড়ুক এবং মানুষকে যেন কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়ে সেখানেই থেকে যেতে না হয় ।"
তিনি আরও জানান, নতুন সরকার এমন সব উদ্যোগ নিচ্ছে যার ফলে বাংলার প্রতিভাবান মানুষরা রাজ্য ছেড়ে চলে না গিয়ে এখানেই থেকে যাবেন; তিনি সেই প্রক্রিয়ারই অংশ হতে চান ।
তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা নেতিবাচক মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে কোয়েল বলেন, "সম্ভবত নিজেদের হতাশা থেকেই তাঁরা এমন রূঢ় মন্তব্য করছেন । তাঁদের প্রতি আমার কোনও ক্ষোভ নেই । যাঁরা আমাকে অপছন্দ করেন, তাঁদের উপর রাগ হয় না ৷ হয়ত মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী বলে এই বিষয়গুলি বুঝি । যাঁরা আমাকে অপমান করে আনন্দ পেয়েছেন, সেটা হয়ত তাঁদের জীবনের কোনও ক্ষোভ থেকে করেছেন ।"
তিনি আরও বলেন, "সোশাল মিডিয়ায় বিষোদগার বা বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ হল মানুষের হাতে কাজের অভাব । প্রতিটি দলেরই কাজ করার এবং জনকল্যাণমূলক কাজ করার নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে । আমি অত্যন্ত গর্বিত ও সৌভাগ্যবান বোধ করছি যে আমি এখন এমন একটি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, যারা গত কয়েক মাসে পশ্চিমবঙ্গে মানুষের জন্য নানাবিধ কল্যাণমূলক কাজ করেছে ৷"
সক্রিয় রাজনীতিতে কতটা দেখা যাবে কোয়েলকে ?
এই প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী জানান, তিনি মানুষের সেবায় ব্রতী । ছোটবেলার মানুষের সেবা করেই তাঁর অনেকটা সময় কেটেছে ৷ তাই তিনি এখনও মানুষের সেবা করতে চান ৷
আজ তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে বিশেষ কিছু তিনি বলতে চাননি । এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, তিনি এমন একটি মানুষ, যে কারও সম্বন্ধে কখনও খারাপ কথা বলে না এবং সবাইকেই ভালো চোখে দেখে । কোয়েল বলেন, "প্রতিটি দল তাদের নিজেদের ভাবধারায় মানুষের ভালো করার চেষ্টা করে । সবার আলাদা আলাদা পথ ।"
উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ—এই তিন রাজ্য মিলিয়ে মোট 12টি রাজ্যসভা আসনে 16 অক্টোবর নির্বাচন হবে । পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে । সেক্ষেত্রে জয় পেতে অসুবিধা হবে না বিজেপি প্রার্থীর৷