শ্বশুরের অভিযোগে ধৃত বাংলাদেশি জামাইয়ের তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, দুই শিশুকে নিয়ে অথৈ জলে তরুণী

শ্বশুরের অভিযোগে ধৃত বাংলাদেশি জামাইয়ের তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, দুই শিশুকে নিয়ে অথৈ জলে তরুণী
মেয়ের বিয়েতে মত ছিল না বাবার ৷ জামাইকে সন্দেহ করতেন তিনি ৷ তিনি অভিযোগ করলে গ্রেফতার হন জামাই ৷ এবার তাঁকে সাজা দিল আদালত ৷
Published : September 9, 2026 at 7:16 PM IST
মালবাজার, 9 সেপ্টেম্বর: শ্বশুরের অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় সাজা পেলেন বাংলাদেশি জামাই ৷ এদিকে দুই সন্তানকে নিয়ে অথৈ জলে তরুণী ৷ বুধবার জলপাইগুড়ির মালবাজার মহকুমা আদালতে 14 নম্বর ফরেনার্স অ্যাক্টের একটি মামলার সাজা ঘোষণা হয় ৷ বিচারক সঞ্জয় রঞ্জন পাল অভিযুক্ত মেহেদি হাসান ওরফে দিলীপ বাসফোরকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার অপরাধে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 10 হাজার টাকার জরিমানার সাজা ঘোষণা করেন ৷
অর্থ অনাদায়ে আরও দু'মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের কথাও বিচারক ঘোষণা করেছেন ৷ তারপরই চোখের জল নিয়ে দুই সন্তানকে সঙ্গে করে আদালত চত্বর ত্যাগ করলেন অভিযুক্তের স্ত্রী নিকিতা বাসফোর ৷
সূত্রের খবর, অভিযুক্ত মেহেদি বাংলাদেশের টাঙ্গাইল থানা এলাকার বাসিন্দা ৷ 2014 সালে তিনি বাংলাবান্ধা সীমান্ত পেরিয়ে ফুলবাড়ি-শিলিগুড়ি এলাকা হয়ে চালসা অঞ্চলে চলে আসেন ৷ সেখানে কয়েক বছর একটি হোটেলে কাজ করছিলেন ৷ এই সময় তিনি নিজের নাম বদলে রাখেন দিলীপ বাসফোর ৷
পরে সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় নিকিতার ৷ প্রেমের সম্পর্ক এগোয় বিয়েতে ৷ প্রথমে নিকিতার বাবার মত না থাকলেও পরে তিনি এই বিয়ে মেনে নেন ৷ কিন্তু জামাই দিলীপকে নিয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল ৷ সেই খটকার কথা তিনি পুলিশের কাছে খুলে বলেন ৷ পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়েরের পর খোঁজখবর শুরু করলে অভিযুক্তের আসল পরিচয় সামনে আসে ৷
অভিযুক্তের দুই সন্তানের বয়স পাঁচ ও দু'বছর । অভিযুক্তের স্ত্রী নিকিতার কথায়, "দুই সন্তানকে নিয়ে আমি এখন কোথায় যাব? ওদের পিতৃ পরিচয়ের কী হবে, সেটাও জানা নেই ৷" তিন বছরের সাজা সম্পূর্ণ হওয়ার পর অভিযুক্ত মেহেদিকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ৷ সে কি আর ফিরতে পারবে ? প্রশ্ন অভিযুক্তের স্ত্রীর ৷
নিকিতা বলেন, "আমাকে কথা দিয়েছে পাসপোর্ট, ভিসা করে ও আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে । সংসার চালানোর জন্য একটি হোমিওপ্যাথি ক্লিনিকে কাজ করছি ৷ কিন্তু গত কয়েক বছর চরম আর্থিক সঙ্কটে রয়েছি ৷ এখন দুই সন্তানকে নিয়ে কীভাবে কাটাব, সেই দিশা আমার কাছে নেই ৷"
সাজা ঘোষণার পর মেহেদি তার বাংলাদেশের পরিচয় স্বীকার করেছে বলে জানান সরকারি আইনজীবী অপূর্ব ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "কয়েক বছর আগে একটি অভিযোগের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে পুলিশ এবং তদন্তে মেহেদি হাসান ওরফে দিলীপ বাসফোর যে বাংলাদেশি নাগরিক, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ৷ সেই মামলায় আজ সাজা ঘোষণা হয়েছে বিচারক সঞ্জয় রঞ্জন পালের এজলাসে ৷"
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ওরফে মেহেদি বলেন, "বাংলাদেশে আমার কোনও বাড়িঘর ছিল না ৷ পেট চালানোর জন্যই ভারতে এসেছিলাম ৷" হঠাৎ মেহেদির এই সাজা ঘোষণা এবং তার বাংলাদেশি পরিচয় নিকিতা এবং তাঁর দুই সন্তানের জন্য বয়ে আনল একরাশ অনিশ্চয়তা ৷