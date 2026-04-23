বাংলায় রেকর্ড ভোটেও কাঁটা অশান্তি, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় জয়ের স্বপ্ন বিজেপি'র; সুশাসনের ক্যারিশমা বলছে তৃণমূল

বাংলায় রেকর্ড ভোটেও কাঁটা অশান্তি, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় জয়ের স্বপ্ন বিজেপি'র; সুশাসনের ক্যারিশমা বলছে তৃণমূল
বীরভূমের খয়রাশোল, দুবরাজপুর, লাভপুরের পাশাপাশি রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়ল মুর্শিদাবাদের নওদাতেও ৷ দুই মেদিনীপুর এবং মালদা এবং পুরুলিয়ায় গরমের শিকার হলেন চারজন ৷
Published : April 23, 2026 at 8:42 PM IST
কলকাতা, 23 এপ্রিল: এসআইআর-উদ্বেগ প্রতিফলিত হল বাংলার প্রথম দফার ভোটের হারে ৷ 152টি আসনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত 92 শতাংশেরও বেশি ভোট পড়ল ৷ কমিশনের দাবি, এত ভোট কখনও পড়েনি বাংলায় ৷ শুধু তাই নয়, অন্য কোনও জায়গাতেও এত ভোট পড়েনি ৷ সন্ধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারও জানান, তামিলনাড়ু এবং বাংলায় স্বাধীনতার পর হওয়া কোনও নির্বাচনে এত ভোট পড়েনি ৷ নির্বাচন কমিশন হিংসামুক্ত ভোট আয়োজনের চ্যালেঞ্জ নিলেও অশান্তি সম্পূর্ণ এড়ানো যায়নি ৷ বীরভূমের খয়রাশোল, দুবরাজপুর, লাভপুরের পাশাপাশি রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়ল মুর্শিদাবাদের নওদাতেও ৷ অশান্তি হয়েছে কোচবিহারের তুফানগঞ্জেও ৷
দুই মেদিনীপুর এবং মালদা এবং পুরুলিয়ায় গরমের শিকার হলেন চারজন ৷ বিপুল পরিমাণে ভোটের হাত ধরে জয়ের আশা দেখছে শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষই ৷ ভরসার কাছে ভয় হেরেছে দাবি করে নির্বাচনী জনসভা আরও একবার প্রধানমন্ত্রী জানান, বাংলায় সরকার গড়ছে বিজেপি ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, "ভোটের হালহকিকত দেখে মনে হচ্ছে, ইতিমধ্য়েই তৃণমূল জিতে গিয়েছে ৷" এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া হিসেব বলছে, সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরে ৷ সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে কালিম্পঙে ৷
সকালের দিকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, 152টি আসনের মধ্যে 125টিতে বিজেপি জিতবে ৷ বিকেলে একই দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ পাল্টা তোপ দাগে তৃণমূল ৷ কুণাল ঘোষ জানান, বিপুল ভোটদানকে ব্যাখ্যা করতে ভুল করছে বিজেপি ৷ তৃণমূল 125 থেকে 134টি আসন পাবে ৷ সাধারণত, কোনও একটি রাজ্যে বা দেশে একটি সরকার বেশ কিছুদিন থাকার পর যদি দেখা যায় নির্বাচনে ব্যাপক ভোট পড়েছে সেটাকে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা লক্ষ্মণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে ৷ কিন্তু সব ক্ষেত্রে যে এমনটাই হয়, সেটা ভাবার কোনও কারণ নেই ৷ সম্প্রতি বিহারের নির্বাচনেও ব্যাপক ভোট পড়েছিল ৷ ভোটের ফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় আগের থেকে আসন বাড়িয়ে ক্ষমতায় ফিরেছে এনডিএ ৷ সেদিকে ইঙ্গিত করে কুণাল জানান, এই বিপুল সংখ্যক ভোটদানের কারণ প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুশাসনের প্রতি আস্থা প্রদর্শন ৷
ভোট শুরুর পর থেকেই ধীরে ধীরে ভোটদানের হার বাড়তে থাকে ৷ প্রথম দিকে উত্তরবঙ্গের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গে বেশি ভোট পড়ছিল ৷ পরে দেখা যায় দক্ষিণবঙ্গকে ছাপিয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গ ৷ ভোট প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
সকালের দিকে কয়েকটি বুথে ইভিএম বিকল হয়ে যায় ৷ কোথাও ইভিএমের ব্যাটারি না-থাকায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মক পোলিং শুরু হতে দেরি হয় ৷ অন্য কয়েকটি জায়গায় বিজেপির পোলিং এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ৷ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাড়ির কাছের বুথেও এজেন্ট দিতে পারেনি গেরুয়া শিবির ৷ কুমারগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকেও মারধরের অভিযোগ ওঠে ৷ এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন ৷
অশান্তির উপ্যাখ্যান
এদিন সবচেয়ে বড় গোলমালের ঘটনা ঘটেছে বীরভূমে ৷ ইভিএম গোলযোগকে ঘিরে ভোটার ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ বাঁধল খয়রাশোলের বুধপুর গ্রামে ৷ প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ইভিএম মেশিনে গণ্ডগোলের জেরে ভোট বন্ধ রাখা হয়। কারণ ইভিএমে তৃণমূলের প্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট বোতামে চাপ দিলে বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়ছে ৷ এই অভিযোগে ভোট বন্ধ করে বিক্ষোভ চলতে থাকে ৷
এরপরই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায় দুবরাজপুর বিধানসভার খয়রাশোল ব্লকের বুধপুর গ্রামের 65 নম্বর বুথে। ভোটারদের অভিযোগ, প্রথমে 200-র মতো ভোটদান হওয়ার পর বিষয়টি ধরা পড়ে ৷ ভোটারদের দাবি, তৃণমূল প্রার্থীর বোতামে চাপ দিলে সেটি সরাসরি বিজেপি প্রার্থীর পক্ষে ভোট পড়ছে ৷ ব্যাপারটি নিয়ে শোরগাল হতেই ক্ষুব্ধ হোন ভোটাররা। তারপর ভোটকর্মীদের বলে ভোট বন্ধ করিয়ে দেওয়া হয় ৷ প্রসাশনকে জানানো হয় বিষয়টি।
এদিকে, ভোটের আগের রাতে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের নওদায় । গভীর রাতে বোমাবাজির অভিযোগ ঘিরে তৈরি হয়েছিল তীব্র উত্তেজনা । বৃহস্পতিবার ভোটের দিন সেই পরিস্থিতি আরও বিস্ফোরক হয়ে ওঠে । কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের উপস্থিতিতেও একাধিক বুথে তৃণমূল এবং আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের অনুগামীদের মধ্যে বারবার সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় ।
শুধু বাকযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকেনি পরিস্থিতি। বেলা বাড়তেই হুমায়ুনের কনভয়ে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে । ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই হুমায়ুনের দাবি, "আজ কেন্দ্রীয় বাহিনী না-থাকলে বড় অঘটন ঘটে যেত । ওরা ছিল বলেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছি ।" একই সঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের মদত দেওয়ার অভিযোগও তোলেন তিনি । গোটা ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন । অন্যদিকে নওদার ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে বলে খবর ৷