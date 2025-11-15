ক্রমশ নামছে ঠান্ডার পারদ, দাপট কুয়াশারও; কার্তিকেই শীতের আগমন ?

ক্রমশ নামছে ঠান্ডার পারদ, দাপট কুয়াশারও; কার্তিকেই শীতের আগমন ?
কার্তিকেই শীতের আমেজ ৷ কুয়াশার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নামছে পারদ ৷ তবে কি রাজ্যে শীতের আগমন ঘটে গিয়েছে? বিস্তারিত জানাল হাওয়া অফিস ৷
Published : November 15, 2025 at 8:01 AM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: ভোরে কুয়াশার দাপট ৷ দিনভর শীতের আমেজ ৷ রাতের তাপমাত্রাও কম ৷ এতকিছুর পরও রাজ্যে শীত আসতে আরও কিছুটা সময় লাগবে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
হাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, ঠান্ডা অনুভূত হওয়ায় শীত এসেছে বলে মনে করার কোনও কারণ নেই ৷ আগামী সপ্তাহ থেকে ফের বাড়বে তাপমাত্রা ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ, রাজ্যের সমস্ত জেলাতেই একই রকম আবহাওয়া থাকবে বলে পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস ৷ তবে কুয়াশার দাপট থাকবে ৷ বিশেষ করে ভোরের দিকে কুয়াশার প্রভাব খানিকটা বেশি থাকবে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবার কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে । দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার ৷ ভোরের দিকে কুয়াশার দাপট থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কিছুটা কমবে ৷
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভোরের দিকে কুয়াশার দাপট থাকবে । দৃশ্যমানতাও কমবে। তবে শনিবার এবং রবিবার দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রায় কোনও হেরফের হবে না । রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে ৷ পরবর্তী তিন দিন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে । যদিও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 20 ডিগ্রির উপরে যাবে না ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
উত্তরবঙ্গেও ছবিটা মোটের উপর একই থাকার সম্ভাবনা । আপাতত ঝড়বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভোরের দিকে কুয়াশার দাপট থাকবে । দৃশ্যমানতা কমবে । আগামী দু’দিন উত্তরবঙ্গে রাতের তাপমাত্রার পরিবর্তন নেই। রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। তার পরের তিন দিন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ সবমিলিয়ে পাহাড় থেকে সমতল, সব জায়গায় আবহ তৈরি হলেও শীতের আগমনে এখনও দেরি রয়েছে ৷
শুক্রবারের আবহাওয়া
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 2.9 ডিগ্রি কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে যা 3.2 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 92 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 41 শতাংশ ।