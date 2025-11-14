উত্তুরে হাওয়ায় বঙ্গে শীতের আমেজ ! আরও নামবে তাপমাত্রা

উত্তুরে হাওয়ায় বঙ্গে শীতের আমেজ ! আরও নামবে তাপমাত্রা
সময়ের আগেই চারপাশে শীতের আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছে ৷ তবে এখনই শীত পড়ে গেল এমন ভাবার কোনও কারণ দেখছে না হাওয়া অফিস ৷
Published : November 14, 2025 at 7:58 AM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: বঙ্গে শীতের আমেজ ৷ নভেম্বর মাসের প্রথমার্ধে তাপমাত্রায় রেকর্ড পতন ঘটেছে ৷ সাধারণত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্যে শীতের আগমন ঘটে ৷ এই বছর সময়ের আগেই চারপাশে শীতের আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছে ৷
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে উচ্চচাপ বলয় রয়েছে । রাজ্যে আপাতত ঝড়বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । বঙ্গোপসাগরে কোনও নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্তও নেই । ফলে সমুদ্র থেকে জোলো বাতাস ঢুকছে না । বরং, উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে ঠান্ডা বাতাস আসছে । আকাশ রোদ ঝলমলে হওয়ায় সূর্যাস্তের পরে মাটির তাপ দ্রুত বিকিরিত হতে পারছে । সবমিলিয়ে রাতের তাপমাত্রা ক্রমশ নামছে ।
কী বলছে হাওয়া অফিস?
উত্তর ভারতে জোরালো শীতের পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন ৷ তবে তার কারণে নভেম্বরের মাঝে কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় বঙ্গে পারদ পতন হচ্ছে, তা ভাবার কোনও কারণ নেই । বরং, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব ভারতে গড়ের থেকে বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । ফলে, বঙ্গে ঠান্ডার অবাধ প্রবেশে বৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, শুক্রবার কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া
আপাতত দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রার কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই ৷ বেশ কিছু জায়গায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম হতে পারে । কয়েকদিন পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা ফের বাড়তে পারে । এখন 17 ডিগ্রির ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকলেও, সপ্তাহের শেষে তা বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে । তবে তাপমাত্রা 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই থাকবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া
দক্ষিণের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও আগামী 3 দিন রাতের তাপমাত্রায় তেমন কোনও বড় পরিবর্তন হবে না ৷ কয়েকটি জেলায় রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম থাকবে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস। এরপর ধীরে ধীরে পারদ চড়ার পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের । তবে, কুয়াশার দাপট ক্রমশ বাড়বে ৷
বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি কেমন ছিল ?
কলকাতা ও তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 2.9 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 3.2 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 90 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 41 শতাংশ ।