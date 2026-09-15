ক্রমশ বৃষ্টি কমবে দক্ষিণে, উত্তরের একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের হলুদ সতর্কতা

ক্রমশ বৃষ্টি কমবে দক্ষিণে, উত্তরের একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের হলুদ সতর্কতা
West Bengal Weather Update: আজ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সব জেলাতে । আগামিকাল বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ।
Published : September 15, 2026 at 8:09 AM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: বৃদ্ধি হ্রাসের দোলাচলে বর্ষা এখন তার শেষ ধাপে । বঙ্গের বর্ষা অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগেই পাততাড়ি গোটায় । এবারও তার অন্যথা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে । তবে তার আগে আরও কয়েকটি নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে ।
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান ও এর প্রভাব
বর্তমানে একটি নিম্নচাপ দক্ষিণ ছত্তিশগড়ে অবস্থান করছে । অন্যদিকে, মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের জয়সলমের থেকে ওড়িশার গোপালপুরের ওপর দিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরের এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । আজ বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে । আগামী চার থেকে পাঁচ দিনে ক্রমশ বৃষ্টি কমবে । তবে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপরের দিকের জেলাগুলিতে । আজও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সব জেলাতে । আগামিকাল বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ ও আগামী 24 ঘণ্টায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে বেশ কিছু জেলায় । পাশাপাশি 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে ৷ তবে এখনই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই । সোমবার থেকে ক্রমশ বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে । আগামী চার-পাঁচ দিন বৃষ্টির কোনও সতর্কতা নেই ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে আজ । বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে ।
আগামিকাল বুধবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে ।
বৃহস্পতিবারও জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
কলকাতার আবহাওয়া
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.02 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 68 শতাংশ ।
আজ আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা ৷ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে । আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এর পাশাপাশি 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে ।