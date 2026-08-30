নিম্নচাপের জেরে উপকূলবর্তী জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

নিম্নচাপের জেরে উপকূলবর্তী জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
রবিতেও রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷ কোথাও ঝমঝমিয়ে তো কোথাও হালকা থেকে মাঝারি, আপনার জেলায় কি আজ বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : August 30, 2026 at 8:15 AM IST
কলকাতা, 30 অগস্ট: দক্ষিণবঙ্গের আকাশে বৃষ্টি দুর্যোগ । অগস্টের শেষ দিন সোমবার পর্যন্ত সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে বলে পূর্বাভাসে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে । উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি বাড়বে ।
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান ও মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে । আগামী দু'দিনে তা আরও শক্তি বাড়িয়ে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওড়িশা অতিক্রম করবে । ফলস্বরূপ উপকূল ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । সমুদ্র উত্তাল থাকার সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে সোমবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে । উত্তর ওড়িশা উপকূল এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের জেলাগুলিতে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া যেমন থাকবে
শনিবার থেকে বৃষ্টি দুর্যোগ শুরু হয়েছে । আজ রবিবার এবং আগামিকাল সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় ৷
রাজ্যের উপকূল ও ওড়িশা সংলগ্ন জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে । আজ অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ।
কলকাতার আবহাওয়া
আগামিকাল সোমবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতাতেও । আজ রবিবার দু-এক পশলা ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সোমবার বৃষ্টি বাড়তে পারে । দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া অফিস ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 01.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 94 এবং সর্বনিম্ন 66 শতাংশ ।
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ রবিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।