ETV Bharat / state

একধাক্কায় 6 ডিগ্রি নামল কলকাতার তাপমাত্রা, বিকেল থেকে আরও ভারী বৃষ্টি

শনিবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা ৷

BENGAL WEATHER UPDATE
বিকেল থেকে ভারী বৃষ্টি (ছবি : পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 2, 2026 at 7:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 2 মে: ঘূর্ণাবর্ত এবং অক্ষরেখায় লাগাম বৈশাখের গরমে। এপ্রিল পেরিয়ে মে মাস সবে শুরু হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, এই জোড়া ফলার প্রভাবে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ঝড়বৃষ্টি হবে। আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির দাপট বাড়বে। উত্তরবঙ্গে গতকাল থেকেই ঝড়বৃষ্টি বৃদ্ধি পেয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর থাকা একটি ঘূর্ণাবর্ত এখনও বেশ সক্রিয়। তার প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রসহ বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি

শনিবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে। রবিবারও প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়ায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে।

সোমবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টি হবে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় ও দমকা হাওয়া বইবে ৷ হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস। ওইদিন বিধানসভা নির্বাচনের ফল। ঝড়বৃষ্টি সমস্যা তৈরি করতে পারে। তার জন্য আগাম ব্যবস্থা নিয়ে রাখছে নির্বাচন কমিশন ৷ তবে ঝড়বৃষ্টি বিকেল বা সন্ধ্যার দিকে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মঙ্গলবারও বেশ কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হবে। দমকা ঝোড়ো হাওয়ার গতি ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এরপরের দুদিন 6-7 মে বুধবার ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টি কমে কয়েকটি জেলায় হবে ।

উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি

উত্তরবঙ্গেও আজ ও আগামিকাল বৃষ্টি হবে ৷ বিশেষ করে উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বজ্রপাত ও ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে ৷ সোম এবং মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের সব কয়টি জেলায় বৃষ্টি চলবে ৷ তবেঝড়ের তীব্রতা কিছুটা কমতে পারে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার আবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলায় বৃষ্টি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।

কোন পথে কলকাতা ?

তার আগে আজ শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 19.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 6.03 ডিগ্রি কম। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 100 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 73 শতাংশ। শনিবার সকাল পর্যন্ত গত চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 30.3 মিলিমিটার। আজও দিনের আকাশ মূলত মেঘলা। হালকা ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সঙ্গে দমকা হাওয়া বইবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং24 ডিগ্রীর আশেপাশে থাকবে।

TAGGED:

WEATHER UPDATE KOLKATA
KOLKATA TO GET RAIN
RAIN WREAKS HAVOC
Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.