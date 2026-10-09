পুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া, নিম্নচাপ কি কাঁটা ছড়াবে ?

পুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া, নিম্নচাপ কি কাঁটা ছড়াবে ?
Weather Forecast Before Durga Puja: পুজোয় প্যান্ডেল পরিক্রমায় ছাতা লাগবে নাকি আবহাওয়া থাকবে মনোরম, তা নিয়ে পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দফতর। মহালয়া-পুজোয় আশঙ্কা রয়েছে কি ?
Published : October 9, 2026 at 6:47 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: আগামী তিন চার দিনের মধ্যে পূর্ব ভারত এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ অংশ থেকেই বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা। বাদ যাবে না বাংলা। ফলে দেবীপক্ষে শুষ্ক আবহাওয়া যা পুজো আবহের জন্য ভালো খবর। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, পুজোর দিনগুলিতে বৃষ্টি কাঁটা ছড়াবে না। কোনও ঘূর্ণিঝড় বা নিম্নচাপের ইঙ্গিত নেই।
নিম্নচাপের ভ্রকুটি
পুজোর দিনগুলি আবহাওয়া খারাপ থাকবে না সঙ্গে কোনও ঘূর্ণিঝড় বা নিম্নচাপও থাকছে না। যে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার কথা ছিল আন্দামান সাগরে, তা গ্লাফ অফ থাইল্যান্ডের কাছে বাতাসের উপরের স্তরে ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে ৷ আগামী 11 তারিখ নাগাদ আন্দামান সাগরে পৌঁছতে পারে ঘূর্ণাবর্ত হিসাবেই। 13 তারিখ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে যা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক দূরে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর তা কিছুটা শক্তিশালী হয়ে উত্তর তামিলনাড়ু এবং দক্ষিণ দিকে অন্ধপ্রদেশের দিকে ধীরে ধীরে চলে যাবে । যার ফলে বাংলায় এর তেমন কোনও প্রভাব নেই।
দক্ষিণবঙ্গ
- আগামিকাল মহালয়ার দিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। কেবলমাত্র দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় হালকা মেঘলা ও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- দক্ষিণবঙ্গে 11 থেকে 13 এই তিন দিন মূলত আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে।
- 14 তারিখ অর্থাৎ চতুর্থীতে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী ক'য়েকটি জেলা যেমন- উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব -পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। বাকি জেলায় মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে।
- 15 থেকে 17 তারিখ অর্থাৎ পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও প্রথম সপ্তমীতে এই তিন দিন দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলা যেমন- উত্তর 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রামে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- 18-19 তারিখ অর্থাৎ দ্বিতীয় সপ্তমী ও অষ্টমীতে মূলত সমস্ত জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। তবে সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে বেশ কিছু জায়গায় হালকা মাঝারি বৃষ্টির।
- 20-22 তারিখ অর্থাৎ নবমী, দশমী এবং একাদশীতে সব জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে।
উত্তরবঙ্গ
- উত্তরবঙ্গে আগামিকাল বেশিরভাগ জেলাতেই বেশ কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- 11 থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে সমস্ত জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে।
- 16 ও 17 তারিখে উত্তরবঙ্গে কেবলমাত্র 1-2 জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে।
- 18 থেকে 22 তারিখ উত্তরবঙ্গে পুরোটাই শুষ্ক আবহাওয়া থাকছে। উত্তরবঙ্গে এবার পুজোয় বেশিরভাগই শুষ্ক আবহাওয়া থাকা সম্ভাবনা রয়েছে।
কলকাতা
- কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আগামিকাল আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। কোথাও কোথাও অল্প সময়ের জন্য হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 26 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে ৷
- 1 থেকে 13 তারিখ পর্যন্ত কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ বাকি শুষ্ক আবহাওয়ায় থাকবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি ও 25 ডিগ্রি কাছাকাছি থাকবে।
- 14 তারিখেও আংশিক মেঘলা আকাশ এবং কিছুটা সম্ভাবনা রয়েছে কিছু জায়গা হালকা বৃষ্টিপাতের। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি ও 26 ডিগ্রি কাছাকাছি থাকবে।
- 15 থেকে 17 তারিখ দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকার মতো একইরকম ওয়েদার কলকাতার থাকবে। দক্ষিণবঙ্গের মতো মেঘলা আকাশ থাকলেও হালকা থেকে বাজারে বৃষ্টিপাত হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় যেমন ঠিক তেমন কলকাতাতেও। সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ও 26 ডিগ্রি।
- 18 ও 19 তারিখে মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।
20 থেকে 22 ও মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা কম।
বর্ষা বিদায়
আগামী তিন চার দিনের মধ্যে আমাদের পূর্ব ভারত এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেক অংশ থেকেই মনসুন বিদায় নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার মধ্যে আমাদের পূর্ব ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে।