ধাক্কা খেল শীত, সরস্বতী পুজোর আগে বাড়বে গরম !
রাজ্যের কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই আপাতত ৷ দাপট দেখাবে কুয়াশা ৷ আগামী দিন কয়েকের মধ্যে উত্তর থেকে দক্ষিণ- রাজ্যের সর্বত্র বাড়বে তাপমাত্রা ৷
Published : January 17, 2026 at 7:21 AM IST
কলকাতা, 17 জানুয়ারি : বাণী বন্দনায় হৃদয়ের উষ্ণতাকে পাল্লা দেবে শেষ জানুয়ারির 'গরম' ! এমনই অনুমান আবহাওয়া দফতরের ৷ সকাল আর সন্ধ্যার দিকে হালকা শীতের আমেজ থাকবে অবশ্য। দিনের বাকি সময়ের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকবে ৷ কলকাতা এবং তার আশাপাশের কয়েকটি জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা খানিকটা বেশি থাকবে ৷ ভোরের দিকে দাপট দেখাবে কুয়াশাও। বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই আপাতত। তাপমাত্রার এভাবে বৃদ্ধি পাওয়াকে এখনই শীত বিদায়ের লক্ষণ হিসেবে দেখতে নারাজ হাওয়া অফিস ৷
সরস্বতী পুজো 23 তারিখ ৷ তার আগে শনি ও রবিবার রাজ্যের বেশিরভাগ জেলার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে ৷ কয়েকটি জেলায় থাকবে স্বাভাবিকের চেয়ে খানিকটা কমের দিকে ৷ হাওয়া বদল সোমবার থেকে ৷ বাড়বে তাপমাত্রা । দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। কিছুটা বাড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও।
কলকাতা ও তার আশপাশের কয়েকটি জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আপাতত 12 থেকে 13 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে ৷ দক্ষিণবঙ্গের অন্য কয়েকটি জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে 7 থেকে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। আগামী সপ্তাহে এই তাপমাত্রা কমবেশি 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস করে বাড়তে থাকবে।
উত্তরবঙ্গে পাহাড়ি এলাকা বাদ দিয়ে অন্যত্র সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 8 থেকে 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এই তাপমাত্রাও খানিকটা বাড়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। শনি এবং রবিবার রাজ্যে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মালদা এবং হুগলিতে দুটি জায়গাতেই সকালের দিকে কুয়াশার দাপট দেখা যাবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ এর আগেরবার রাজ্য সফরে এসে কুয়াশার কারণেই রানাঘাটে নামতে পারেনি প্রধানমন্ত্রীর কপ্টার ৷
শনিবার থেকে সোমবার উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় দাপট দেখাবে কুয়াশা। এর মধ্যে রবিবার দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশা প্রভাব সবচেয়ে বেশি থাকবে। শনি ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদ নদিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমানে কুয়াশা সংক্রান্ত সতর্কবার্তা জারি হয়েছে ৷ রবিবার কয়েকটি জেলায় কুয়াশার পরিমাণ বেড়ে যাবে আরও খানিকটা বাড়বে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ. নদিয়া, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান হুগলি ও উত্তর 24 পরগনা জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দাপট দেখাবে কুয়াশা। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার সতর্কবার্তা থাকবে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ৷ প্রভাব থাকবে মালদাতেও ৷
এর আগে শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 12.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 23.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.02 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 87 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 43 শতাংশ।