জাঁকিয়ে শীতের প্রস্তুতি বঙ্গে, কলকাতা এবং অন্যান্য জেলায় পারদ আরও নামবে
Bengal Weather Forecast: আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে এ রাজ্যে। এখন পুরোপুরি শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কলকাতায় কুড়ির নিচে থাকবে তাপমাত্রার পারদ।
Published : November 26, 2026 at 7:33 AM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: ঝুপ করে ঠান্ডা পড়ল রাজ্যে। আবহবিদরা বলছেন, নভেম্বরে যে পরিমাণ ঠান্ডা পড়ার কথা, তাঁর থেকে একটু কমই রয়েছে শীতের অনুভূতি। তবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ইতিমধ্যে কুড়ির নিচে ঢুকে পড়েছে। আগামী দুদিনের মধ্যে আরও দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমবে।
কী বলছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর?
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন উত্তুরে হাওয়ায় শীতের আমেজ। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার সম্ভাবনা। তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে এ রাজ্যে। এখন পুরোপুরি শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কলকাতায় কুড়ির নিচে থাকবে তাপমাত্রার পারদ। আগামী সাতদিনে সমতল থেকে পাহাড় সব জায়গায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। তবে এই মুহূর্তে উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এই ঘূর্ণাবর্ত অসমের দিকে সরে যাচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ, অসম এবং কেরলমে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে?
আজ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমেছে ৷ এই তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে সামান্য বাড়বে দিনের তাপমাত্রা। শীতের আমেজ পশ্চিমের জেলাগুলিতে বেশি অনুভূত হবে। শুক্রবারের মধ্যে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে। পশ্চিমের জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14 থেকে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে পারে।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে?
উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় সকাল থেকেই কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দেখা মিলবে । পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি। দৃশ্যমানতা কোথাও কোথাও 200 মিটারে নেমে আসতে পারে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে বলে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।
কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে?
কুড়ির নিচে নামছে কলকাতার পারদ। আজও পুরোপুরি শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে কলকাতায়। দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও কমবে এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। গত 24 ঘণ্টায় তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমেছে কলকাতায়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পতনে মনোরম আবহাওয়া শহর ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে।
বৃহস্পতিবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
বুধবার কলকাতা এবং প্বার্শবর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 59 শতাংশ। আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার থাকবে। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 26 ডিগ্রি এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।