রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিতে ভুগবে দক্ষিণ

রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিতে ভুগবে দক্ষিণ
রাজ্যের বেশিরভাগ অংশেই প্রবেশ করেছে বর্ষা ৷ নিয়মিত বৃষ্টিও হচ্ছে তার জেরে ৷ তবে গরমের অস্বস্তি যেন পিছু ছাড়ছে না দক্ষিণবঙ্গের ৷
Published : June 15, 2026 at 10:08 AM IST
কলকাতা, 15 জুন: ঝড়বৃষ্টি হলেও গরম কমছে না দক্ষিণবঙ্গে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 35 ডিগ্রির আশেপাশে । তবুও অস্বস্তিকর গরম কারণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি । আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি চলবে । আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে রাজ্যের সর্বত্র বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মেঘলা আকাশ থাকবে । পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 35 এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
রাজ্যে বর্ষার আগামী গতিবিধি
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর উত্তর সীমা বর্তমানে পুরুলিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে । আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে তা পশ্চিমবঙ্গের বাকি অংশ, পাশাপাশি ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও বিহারের আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় বর্ষা অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের কারণে আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির দাপট বাড়বে । বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় মঙ্গলবার 16 জুন থেকে শুক্রবার 19 জুন পর্যন্ত কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির (7 থেকে 20 সেন্টিমিটার) সম্ভাবনা রয়েছে । দার্জিলিং ও কালিম্পংয়েও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ।
আজ 15 জুন সোমবার থেকে ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে বইতে পারে । মালদা ও দুই দিনাজপুরে মঙ্গল থেকে 20 জুন শনিবার পর্যন্ত বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা বেশি থাকবে ।
দক্ষিণে আগামী কয়েকদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গেও আগামী কয়েক দিন বিক্ষিপ্তভাবে, আবার কখনও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । আজ 15 জুন সোমবার দুই 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলি এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে অনেক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে ।
17 জুন বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলি অর্থাৎ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও দুই বর্ধমানে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে । 19 ও 20 জুন অর্থাৎ, শুক্র ও শনিবারও এই জেলাগুলিতে বৃষ্টি ও বজ্রপাত-সহ ঝড়ের অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকবে ।
রবিবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি বেশি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 28.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.9 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 91 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 63 শতাংশ ৷
সোমবার আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে। হালকা বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে । দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস ও 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।