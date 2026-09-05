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ভারী বর্ষণের সতর্কতা নেই দক্ষিণে, দুর্যোগ বাড়বে উত্তরবঙ্গে; ভাসবে কোন কোন জেলা ?

আগামী 24 ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে অনেক জায়গাতেই বজ্রপাত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত কিছুটা বাড়বে।

Bengal Weather
ভারী বর্ষণের সতর্কতা নেই দক্ষিণে, দুর্যোগ বাড়বে উত্তরবঙ্গে (ফাইল ছবি: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 5, 2026 at 7:21 AM IST

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কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতে আপাতত রাশ। বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। তবে রাজ্যজুড়েই বৃষ্টির রেশ থাকছে। ভাদ্র মাসের প্যাচপ্যাচে গরমের অনুভূতি কম ৷ কারণ, রাজ্যের বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের প্রবেশ করেছে। তাই বৃষ্টি চলবেই ৷

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস: আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে একটা নিম্নচাপ রয়েছে বাতাসের ওপরের স্তরে। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থান থেকে মনিপুর হয়ে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ দিয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পূর্বাভাস: নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী কয়েক দিনে দক্ষিণবঙ্গে অনেক জায়গাতেই বজ্রপাত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী 24 ঘণ্টায় মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস: তবে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত কিছুটা বাড়বে। আগামী 24 ঘণ্টায় বিশেষ করে মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

কলকাতার আবহাওয়ার পূর্বাভাস: গত দু-এক দিনে বৃষ্টিতে নাজেহাল কলকাতা ৷ টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে শহরের বেশ কিছু এলাকা ৷ তবে আগামী তিন থেকে চার দিন ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই কলকাতায়। সাধারণত মেঘলা আকাশ কখনও কখনও রোদ-উজ্জ্বল কখনও কখনও মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থাকবে শহরে। কলকাতায় কিছু কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। তবে বেশিরভাগ সময়ে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। মৎস্যজীবীদের জন্যও আগামী 24 ঘণ্টায় নেই কোনও সতর্কতা।

কলকাতা এবং প্বার্শবর্তী অঞ্চলে শুক্রবারের আবহাওয়া কেমন ছিল ?

শুক্রবার কলকাতা এবং প্বার্শবর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে 0.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 98 শতাংশ সর্বনিম্ন 67 শতাংশ।

শুক্রবারের আবহাওয়া কেমন থাকবে ?

আজ, শনিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।

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