উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, দক্ষিণবঙ্গেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা
ছোটনাগপুর মালভূমিতেই দক্ষিণবঙ্গের প্রবল ঝড়বৃষ্টির রহস্য লুকিয়ে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী কয়েকদিন ৷ এদিকে, উত্তরবঙ্গে প্রবল দূর্যোগের সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷
Published : June 27, 2026 at 7:20 AM IST
কলকাতা, 27 জুন: আলিপুর আবহাওয়া দফতরের গত কয়েকদিনের এই পূর্বাভাসে গতানুগতিকতার ছবি। তা সত্ত্বেও দক্ষিণবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলায় গত সপ্তাহে থেকে চলতি সপ্তাহে বজ্রবিদ্যুত-সহ ঝড়বৃষ্টি হয়েছে ব্যাপকভাবে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের বলা হচ্ছে, উত্তরবঙ্গে শক্তিশালী হলেও দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা প্রবেশ করলেও তা দূর্বল। অথচ প্রবল বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গও পেয়েছে। এর কারণ ব্যাখ্যায় স্কোয়াল ফ্রন্টকে দায়ী করছেন আবহবিদরা। এর পেছনে রয়েছে কিউমুলোনিম্বাস বা উলম্ব মেঘ, যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 14 কিলোমিটার। এই মেঘের ঘনত্ব 25 থেকে 30 বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত। এই মেঘগুলি স্থানীয়ভাবে পুঞ্জীভূত মেঘ নয়। এদের উৎপত্তি ছত্তিশগড় ছোটনাগপুর মালভূমি। সেখান থেকে ছত্তিশগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ড হয়ে বাংলার পশ্চিমের জেলা হয়ে গাঙ্গেয় বঙ্গে ধাবিত হচ্ছে এই মেঘপুঞ্জ।
বঙ্গোপসাগর থেকে ঢুকছে প্রচুর জলীয় বাষ্প
বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে। আরব সাগর থেকেও প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এরা সবাই ছোট নাগপুর মালভূমিতে মিলিত হয়ে উলম্ব মেঘ তৈরি করছে। হাওয়ার গতি অনুসারে তা বঙ্গের পশ্চিমের জেলা হয়ে গাঙ্গেয় বঙ্গের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে আলিপুরের পূর্বাভাসে ফাঁক থাকছে। তাই হাওয়া অফিস নাওকাস্টে ভরসা রাখছে এবং সতর্কতা জারি করছে।
সাধারণভাবে রাজস্থান থেকে ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমি অক্ষরেখা এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে অবস্থানকারী ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আগামী কয়েক দিন রাজ্যজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির দাপটের কথা বলা হচ্ছে। 27 থেকে 29 জুন আজ আগামিকাল এবং পরশু পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে এক বা দুই জায়গায় 20 সেন্টিমিটারেরও বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়েও 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, 28 ও 29 জুন উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি চলবে। বজ্রবিদ্যুৎ এবং ঘণ্টায় 30-40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে । আগামী 30 জুন থেকে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমলেও জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। এরপর 1 ও 2 জুলাইও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গে আজ 27 জুন থেকে বৃষ্টি ও বজ্রপাত-সহ ঝড় বাড়বে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, দুই বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা। 29 জুন থেকে প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। 30 জুন বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
শুক্রবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 100 শতাংশ সর্বনিম্ন 76 শতাংশ। আজ, শনিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুত-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।