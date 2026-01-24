নেমেছে পারদ, কুয়াশা আর হালকা ঠান্ডাতেই বঙ্গের শীতযাপন

নেমেছে পারদ, কুয়াশা আর হালকা ঠান্ডাতেই বঙ্গের শীতযাপন
রাজ্যে আপাতত কুয়াশার দাপটের সঙ্গে হালকা শীতের আমেজ। জাঁকিয়ে ঠান্ডার বদলে কি শীত বিদায়ের ইঙ্গিত বঙ্গে ?
Published : January 24, 2026 at 7:34 AM IST
কলকাতা, 24 জানুয়ারি: হালকা শীতের আমেজ সরস্বতী পুজোর সকালে ফিরেছে। রাতেও হালকা ঠান্ডার আমেজ। মাঘ মাসের শুরুতে শীতের এই পারফরম্যান্স চলতি বছরে অপ্রত্যাশিত। কারণ শীত এবছর শুরু থেকে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। পৌষে রাজ্য জুড়ে ঠকঠকানি উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গে। স্বাভাবিক ভাবেই মাঘের শীত বাঘের গায়ে থাকবে এটাই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু মাঘ মাসের প্রথম দশদিনে জাঁকিয়ে শীতের বদলে পারফরম্যান্সে বিদায়ের ইঙ্গিত।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী সাত দিনে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রায় খুব একটা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সর্বত্র আবহাওয়া শুকনোই থাকবে। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে জেলাগুলিতে। তার ফলে দৃশ্যমানতায় সমস্যা হতে পারে।
শুক্রবারে দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় গত দুদিনের তুলনায় সামান্য পতন হয়েছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের কোনও জায়গাতেই পারদ দশ ডিগ্রির নিচে নামেনি। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল কল্যাণী, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরবঙ্গের সমতলের শীতলতম স্থান ছিল পুণ্ডিবারি, এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 3.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ দার্জিলিং এবং উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার দাপট দেখা যাবে। পরবর্তী তিনদিনে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার দাপট দেখা যাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। আপাতত ঠান্ডার পরিস্থিতিতে কোনও রকম বদলের ইঙ্গিত নেই। ফলে হালকা শীতের আমেজেই হয়তো শীতের বিদায়ের রাস্তা তৈরি হবে।
হাওয়া অফিস শীত বিদায়ে কোনও পূর্বাভাস যেমন দেয়নি, তেমনই শীতের প্রত্যাবর্তনের কোনও ইঙ্গিতও দেয়নি। তাই বঙ্গে আপাতত কুয়াশার দাপটের সঙ্গে হালকা শীতের আমেজই ভরসা। দক্ষিণবঙ্গে শীত বিদায়ের বার্তা দিলেও উত্তরবঙ্গে তার প্রবল উপস্থিতি এখনও বোঝা যাচ্ছে। হাওয়া অফিস বলছে, উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় শীত দীর্ঘায়ত হবে।
শুক্রবার কলকাতা এবং প্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 14.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.04 ডিগ্রি বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 89 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 42 শতাংশ। আজ, শনিবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে, ভোর এবং সকালে কুয়াশার দাপট দেখা যাবে। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 25 ডিগ্রি এবং 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।