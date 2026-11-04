উত্তর-দক্ষিণে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া, কালীপুজোর মধ্যে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা

উত্তর-দক্ষিণে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া, কালীপুজোর মধ্যে হাওয়া বদলের সম্ভাবনা
West Bengal Weather News: শক্তিক্ষয়ের পর ঘূর্ণিঝড় মুরাসু বর্তমানে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ৷ রাজ্যের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
Published : November 4, 2026 at 7:56 AM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: পূর্বাভাস মতো ঘূর্ণিঝড় মুরাসু'র সরাসরি প্রভাব পড়েনি কলকাতা-সহ উপকূলবর্তী এলাকায় । তবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে একাধিক জেলায় । যদিও আজ থেকে রাজ্যে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
তবে কালীপুজোতে বৃষ্টির একটা প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা রয়েছে ৷ কারণ, আজ থেকে 8 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও 9 তারিখ অর্থাৎ, সোমবার থেকে ফের হাওয়া বদল হতে পারে ।
আগামী কয়েকদিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া যেমন থাকবে
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, শক্তিক্ষয়ের পর ঘূর্ণিঝড় মুরাসু বর্তমানে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ৷ তার সরাসরি প্রভাব না পড়লেও আগামী 24 ঘণ্টায় কলকাতা-সহ হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা এবং রাজ্যের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ।
আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও আগামী সোমবার 9 নভেম্বর থেকে ফের হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । 12 নভেম্বর অর্থাৎ, বৃহস্পতিবারের পর থেকে ফের আবহাওয়া শুষ্ক হওয়ার পূর্বাভাস । তখন থেকেই ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে । ইতিমধ্যে কলকাতার তুলনায় জেলায় পারদ নিচের দিকে । তবে এখনও শীতের আগমনীর কোনও ইঙ্গিত দেয়নি হাওয়া অফিস ।
উত্তরবঙ্গেও আজ থেকে মোটের উপর শুষ্ক আবহাওয়ায় থাকবে । রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ।
13 বছর আগের স্মৃতি ফিরিয়েছে মুরাসু
পরপর দুটো ঘূর্ণিঝড় 13 বছর আগের স্মৃতি মনে করিয়েছে । 2013 সালেও এইরকম পরিস্থিতি হয়েছিল । সেই বছর পরপর তিনটি ঘূর্ণিঝড়
নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছিল । ঘূর্ণিঝড় হেলেন 19-23 নভেম্বর প্রবল ঘূর্ণিঝড়, লেহার ঘূর্ণিঝড় 23-28 নভেম্বর অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় এবং মাদি 6-13 ডিসেম্বর অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় । এবারও অর্ণবের পরে মুরাসু'র আছড়ে পড়া সেই স্মৃতি ফিরিয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 04.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 62 শতাংশ ।
আজ আকাশ মেঘলা থাকবে । হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।