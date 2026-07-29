দূরে সরছে নিম্নচাপ, আজও একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা

দূরে সরছে নিম্নচাপ, আজও একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা
আজ বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : July 29, 2026 at 7:42 AM IST
কলকাতা, 29 জুলাই: ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে নিম্নচাপ ৷ রাজ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ৷ এবার বৃষ্টির পূর্বাভাস ধীরে ধীরে ক্ষীণ হবে দক্ষিণবঙ্গে । তবে আজও নিম্নচাপের পরোক্ষ প্রভাবের জেরে বর্ষণে ভিজবে একাধিক জেলা ।
নিম্নচাপের বর্তমান ও আগামী অবস্থান
বর্তমানে উত্তর উপকূল ওড়িশা এবং সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর অবস্থানকারী গভীর নিম্নচাপটি গত 6 ঘণ্টায় 12 কিলোমিটার বেগে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী 24 ঘণ্টায় গভীর নিম্নচাপটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে উত্তর ওড়িশা, দক্ষিণ ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর ছত্তিশগড়ের উপর দিয়ে অগ্রসর হবে । মৌসুমী অক্ষরেখা বর্তমানে পিলানি, হামিরপুর, ডালটনগঞ্জ হয়ে গভীর নিম্নচাপের কেন্দ্র অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ।
আজও বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে
সমুদ্র এবং সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলের জেলাগুলিতে দমকা ঝোড়ো বাতাস এবং ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে আজও । আগামী 24 ঘণ্টায় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রয়েছে ।
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে আজ বুধবার ঝড়বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে । তবে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । বৃষ্টির সঙ্গে 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইবে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় ।
বৃহস্পতি থেকে রবিবার পর্যন্ত আপাতত ঝড়বৃষ্টির তেমন কোনও সতর্কবার্তা নেই দক্ষিণবঙ্গে । তবে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে স্থানীয়ভাবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
উত্তরবঙ্গে আজ বুধ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত উপরের দিকের তিন জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে । জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে ।
শনি ও রবিবার সপ্তাহান্তে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে । ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে । দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে 02 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.01 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 95 এবং সর্বনিম্ন 76 শতাংশ ।
আজ বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে ৷ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।