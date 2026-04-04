ETV Bharat / state

রবিবার থেকে ঝড়বৃষ্টি, 3-4 ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা

আগামী দু'দিন তাপমাত্রায় বড় পরিবর্তন না হলেও এরপর ধীরে ধীরে 3-4 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

BENGAL WEATHER FORECAST
নয়ডায় গরমকালের জলকেলি (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 4, 2026 at 7:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 4 এপ্রিল: রাজ্যজুড়ে তীব্র গরমের দাপট। পাহাড় থেকে সমতল সর্বোচ্চ ক্রমাগত চড়ছে তাপমাত্রার পারদ। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে। আলিপুর আবহাত্তয়া দফতর ইতিমধ্যে কয়েকটি জেলায় লাল সতর্কতার পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে বলে জানিয়েছে।

আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বেশিরভাগ দিনই সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের বেশ কিছুটা উপরে থাকবে ৷ তাপপ্রবাহের শঙ্কার কথাও এখন থেকেই জানিয়ে রেখেছে হাওয়া অফিস ৷ তবে রবিরার থেকে হাওয়া বদল ৷ সম্ভাবনা রয়েছে বৃষ্টিরও ৷ তার মানে রবিবার নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তোলার আশায় থাকা বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের কঠিন পরিস্থিতির মুখে ফেলতে চলছে আবহাওয়া ৷

দক্ষিণবঙ্গে এখন শুষ্ক পশ্চিমী ও উত্তর-পশ্চিমী হাওয়া প্রবাহিত হওয়ায় শুক্রবারের পর শনিবারও গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। তবে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢোকার পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। ফলে আগামিকাল, রবিবার থেকে রাজ্যে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। আগামী দু’দিন তাপমাত্রায় বড় পরিবর্তন না হলেও এরপর ধীরে ধীরে 3-4 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে।

দক্ষিণবঙ্গের পূর্বাভাস

শুক্রবারের পর শনিবারও কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে মোটের উপর বেশিরভাগ জেলায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। আগামিকাল রবিবার থেকে পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ৷ সোমবার থেকে বুধবার প্রায় সব জেলায় ঝড় বৃষ্টির দাপট বাড়বে। কোথাও কোথাও 50-60 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। মঙ্গল ও বুধবার আবহাওয়ার খুব একটা বড় পরিবর্তন হবে না ৷ বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হতে পারে।

উত্তরবঙ্গের পূর্বাভাস

শনিবারও জেলায় জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হবে। আগামিকাল থেকে উপরের পাঁচটি জেলা সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা বাড়বে। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত অধিকাংশ জেলায় মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রপাত সহ ঝড়ের সম্ভাবনা ৷ সঙ্গে 30 থেকে 50 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বৃহস্পতিবারও উত্তরবঙ্গের অনেক জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, আগামিকাল থেকে নতুন সপ্তাহের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ঝড়-বৃষ্টির কার্যকলাপ বাড়বে এবং তাপমাত্রা কিছুটা স্বস্তি দেবে।

শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশাপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 1.02 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 87 শতাংশ । সর্বনিম্ন 49 শতাংশ।আজ শনিবার কলকাতায় দিনের আকাশ পরিস্কার। বিকেল বা সন্ধ্যায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে এবং ঝড়বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে ।

TAGGED:

WEATHER FORECAST
KOLKATA TO GET RAIN
LIGHT TO MODERATE RAIN IN BENGAL
Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.