আরও বাড়বে বৃষ্টির দাপট, ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় বঙ্গজুড়ে দুর্যোগ

আরও বাড়বে বৃষ্টির দাপট, ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলায় বঙ্গজুড়ে দুর্যোগ
নিম্নচাপ অক্ষরেখা-ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে রাজ্যের আকাশে দুর্যোগের মেঘ ৷ বৃ্ষ্টি অবিশ্রান্ত ধারাপাতে হয়ে চলেছে ৷ পাহাড়ে ধসের আশঙ্কা থেকে সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ আবহবিদের ৷
Published : July 10, 2026 at 7:54 AM IST
কলকাতা, 10 জুলাই: ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি চলছে রাজ্যজুড়ে ৷ পড়শি ওড়িশায় নিম্নচাপ সরে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজ্যে ফের সক্রিয় নিম্নচাপ অক্ষরেখা। সঙ্গী বাংলাদেশের উপর ঘনীভূত ঘূর্ণাবর্ত। এই জোড়া প্রভাবে রাজ্যের আকাশে মেঘের ঘনঘটা। প্রায় সারাদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দফায় দফায় বৃষ্টি হয়ে চলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, দক্ষিণবঙ্গে আগামী পাঁচ দিন বৃষ্টির দাপট, উপকূল-সহ একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনাও রয়েছে। সেইসঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে চলেছে।
আগামী 13 জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি, ক'য়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলির পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া ও হুগলি জেলায় আজ অর্থাৎ শুক্রবার থেকে আগামী 3 দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য জেলায় মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকলেও আকাশ বেশিরভাগ সময়ই মেঘলা থাকবে।
কলকাতায় বাড়বে বৃষ্টি- কলকাতা ও তৎসংলগ্ন জেলায় আগামী পাঁচ দিন প্রধানত মেঘলা আকাশ থাকবে। মাঝে মাঝেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে এবং ক'য়েকদিন বৃষ্টির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি হতে পারে। মেঘলা আবহাওয়ার কারণে তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।
পাহাড়েও দুর্যোগের ঘনঘটা- শুধু গাঙ্গেয়বঙ্গ নয় উত্তরবঙ্গেও দুর্যোগ। বিশেষ করে উপরের পাঁচটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে আগামী ক'দিন। থাকছে ভূমিধসের আশঙ্কা, এমনটাই পূর্বাভাস সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির তীব্রতা আরও বেশি হতে পারে। উপরের পাঁচ জেলায় আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি মালদা, দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে। উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে ৷
ভূমিধসে সতর্কতা- ভারী বৃষ্টির কারণে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে। ইতিমধ্যে এমন ঘটনা ঘটছেও। এছাড়াও নিচু এলাকায় জল জমে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী মানুষ ও পর্যটকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
মৎস্যজীবীদের সতর্কতা- অন্যদিকে, সমুদ্র উত্তাল থাকায় আগামী ক'য়েকদিনের মতো আজও মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই সময় দমকা হাওয়া বইতে পারে বলে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে 2.1 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 97 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 83 শতাংশ। আজ দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।