শীতের বিদায় বেলায় 2-3 ডিগ্রি বাড়ল তাপমাত্রা, বসন্তের আগমনে উষ্ণতার কাঁটা

শীতের বিদায় বেলায় 2-3 ডিগ্রি বাড়ল তাপমাত্রা, বসন্তের আগমনে উষ্ণতার কাঁটা
বাংলাজুড়েই রাতের তাপমাত্রা 2-3 ডিগ্রি বেড়ে যাবে ৷ ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28 ডিগ্রির ঘরে ঢুকেছে। এবার তা আরও বাড়বে।
Published : February 14, 2026 at 8:47 AM IST
কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: বাংলা ক্যালেন্ডার বলছে আজ ফাল্গুনের শুরু। ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে রোদের তাপ যথেষ্ট গায়ে লাগছে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, বাংলাজুড়েই রাতের তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি বেড়ে যাবে। সপ্তাহান্ত তো বটেই নতুন সপ্তাহের দিনগুলিতে আর তেমন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে তাপমাত্রা। অর্থাৎ, সপ্তাহান্তে উধাও শীত, বসন্তের আবাহন।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, বিদায় শীত, এবার পারদ চড়বে। হাওয়া অফিসের মতে, নতুন সপ্তাহে উষ্ণতার অনুভূতি ভালোভাবে পাওয়া স্বাভাবিক। এই সময় সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুটোই বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসের প্রভাব কম বলেই দিন যত গড়াবে তত পারদ চড়বে। ফলে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম অপেক্ষা করছে, যার ইঙ্গিত ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি থেকে মিলতে শুরু করেছে ৷
শুক্রবারের শীতলতম স্থান- আবহাওয়ার এই বিপরীতধর্মী অনুভূতি মিলেছে নদিয়ার কল্যাণীতে। শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল কল্যাণী ৷ সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস। অথচ, কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ইতিমধ্যে 16.5 ডিগ্রির ঘরে প্রবেশ করেছে যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.5 ডিগ্রির কম। শুক্রবার উত্তরবঙ্গের সমতলের শীতলতম স্থান ছিল পুণ্ডিবারি, সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কল্যাণীর মতোই 11.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাহাড়ি অঞ্চলে দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস।
কেমন থাকবে কলকাতার আবহাওয়া- কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মূলত পরিষ্কার থাকবে আকাশ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে 16 থেকে 17 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। পরবর্তী দিনগুলিতে পারদ চড়ে 19 ডিগ্রিতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েকদিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28 থেকে 30 ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করবে। ইতিমধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28 ডিগ্রির ঘরে ঢুকে পড়েছে। এবার তা আরও বাড়বে। আগামী পরশু একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকছে।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে ?
উত্তরবঙ্গে হালকা শীতের আমেজ এখনও রয়েছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 12 থেকে 15 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। সেখানেও পারদ চড়বে। নতুন সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 20 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে। ধীরে ধীরে তা চড়বে। পারদ স্বাভাবিকের নীচে থাকলেও আগামী কয়েকদিনে তা স্বাভাবিক হবে। কুয়াশার জন্য কোনও বাড়তি সতর্কবার্তা নেই।
কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে শুক্রবার 16.2 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.5 ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 28.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.7 ডিগ্রি কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 82 ও সর্বনিম্ন 37 শতাংশ। আজ শনিবার দিনের আকাশ পরিষ্কার হলেও ভোরে হালকা কুয়াশা ছিল। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 28 ডিগ্রি এবং 16 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।