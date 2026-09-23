শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, সপ্তাহভর তুমুল বৃষ্টির পূর্বাভাস রাজ্যজুড়ে
West Bengal Weather Forecast: গভীর নিম্নচাপের জেরে রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির সতর্কতা ৷ দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস । আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
Published : September 23, 2026 at 7:44 AM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের জল্পনা উড়িয়ে আশ্বিনের শারদ দিনে নিম্নচাপের দাপট । বঙ্গের বর্ষার বিদায় বেলাতেও জাঁকিয়ে বসেছে । সমুদ্র উত্তাল । আকাশে বৃষ্টির মেঘের জোরালো উপস্থিতি । ফলে বৃষ্টি ভেজা শরৎ বঙ্গের আকাশে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস আগামী 25 সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ৷ নিম্নচাপের জেরে বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়ার কারণেই এই সতর্কতা ।
নিম্নচাপের বর্তমান অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম-মধ্য ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থানকারী নিম্নচাপটি আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে । মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এর অবস্থান ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলের কাছে । নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে আজ 23 সেপ্টেম্বর বুধবার রাতের মধ্যে বিশাখাপত্তনম ও গোপালপুরের মধ্যবর্তী উপকূল অতিক্রম করতে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি পরিস্থিতি
নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বৃষ্টির দাপট বাড়বে । আগামী দু'দিন অর্থাৎ বুধ থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে । উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার পাশাপাশি ও বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনাও রয়েছে ।
বৃহস্পতি থেকে শুক্রবার পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে । পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির (7-20 সেমি) পূর্বাভাস রয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও হাওড়াতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে । শুক্রবার বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে ।
রবিবার 27 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
নিম্নচাপের জেরে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির প্রভাব পড়বে । আজ বুধবার থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এই সময়ে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস এবং সমতল এলাকার নিচু অংশে জল জমে যাওয়ার আশঙ্কার বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে হাওয়া অফিসের তরফে ।
আগামিকাল বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে ।
শুক্রবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে । দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.06 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.04 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 72 শতাংশ ।
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷