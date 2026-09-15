আট বছর পর বাসভাড়া বাড়ানোর ইঙ্গিত পরিবহণমন্ত্রীর, কবে থেকে সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে ?
2018 সালে শেষবার ভাড়া বেড়েছিল বেসরকারি বাসের। তারপর আর ভাড়া বাড়েনি। পরিবহণমন্ত্রীর থেকে বাসভাড়া বাড়ানোর ইঙ্গিতে কবে থেকে কত টাকা বাড়তে পারে বেসরকারি বাসের ভাড়া?
Published : September 15, 2026 at 12:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোর করে রাজ্যের বেসরকারি বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেবে রাজ্যে সরকার। অন্তত সম্ভাবনা সেটাই। সোমবার রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং-এর সঙ্গে দুদফার বৈঠকের পর এমনটাই ইঙ্গিত মিলছে বাদ মালিকদের।
2018 সালে শেষবার ভাড়া বেড়েছিল বেসরকারি বাসের। তারপর আর ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়নি। এমনকি করোনা কালে লকডাউনের সময়কাল শেষ হওয়ার পরেও তৎকালীন সরকারের পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যিনি রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বাসের ভাড়া বাড়াতে রাজি ছিলেন না।
অন্যদিকে, এই গত আট বছরে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি, কর্মীদের বেতন বাসের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ যন্ত্রাংশের মূল বৃদ্ধি-সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং লাইসেন্স করাবার খরচ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এসব মেটাতে গিয়ে কালঘাম ছুটছে বাস মালিকদের। তাই দীর্ঘদিন ধরে বাস মালিকপক্ষ ভাড়া বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিল।
তাই এবার অবশেষে বাসমালিক সংগঠনগুলির দীর্ঘদিনের দাবির মুখে নড়েচড়ে বসল রাজ্য পরিবহণ দফতর। সোমবার ময়দান টেন্টে দুদফা বৈঠক করেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। বাস সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে জোড়া বৈঠকের পর পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন যে, পুজোর পরেই রাজ্যে বাসের ভাড়া বাড়ানোর উদ্যোগ নেবে রাজ্যে সরকার। তবে ভাড়া ঠিক কতটা বাড়বে, তা নিয়ে পুজোর পর বাস সংগঠনগুলির সঙ্গে আবারও বৈঠকে বসতে পারেন পরিবহণমন্ত্রী।
সূত্র মারফত জানা গিয়েছে যে, দফতর পুজোর আগে বাস ভাড়া বাড়ানোর কথা ভাবছে না, তবে পুজোর পরে ভাড়া বাড়ানোর কথা ভাবা হবে। দফতর এক কথায় শিকার করে নিয়েছে যে একটা দীর্ঘ সময় বাস ভাড়া বাড়ানো হয়নি বলে মালিকদের নিজেদের পুঁজি দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। এর ফলে বাসের সুযোগ সুবিধা ও পরিষেবার কোনো উন্নতিও ঘটেনি।
একদিকে, যেমন জ্বালানি-সহ বাকি জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হলে তাঁর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস ভাড়া বৃদ্ধি করা উচিত তেমনই যাত্রীদের ভালো পরিষেবা পাওয়াটাও সমান জরুরি। তাই ভাড়া বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসের পরিষেবার মানও উন্নত করতে হবে।
সোমবার ময়দান টেন্টে দু'দফায় বৈঠক বৈঠক করেন পরিবহণ মন্ত্রী। প্রথম বৈঠকটি হয় পরিবহণ দফতরের সচিব এবং পাঁচটি রাজ্য পরিবহণ নিগমের বা STU-র আধিকারিকদের সঙ্গে। নিগমগুলির আয় বৃদ্ধি, পরিচালনগত দক্ষতা বাড়ানো, পিপিপি মডেলে সম্পদের ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্ক্র্যাপ প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেন মন্ত্রী। দ্বিতীয় বৈঠকটি হয় রাজ্যের আটটি বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনের প্রতিনিধি, পরিবহণ দফতরের পদস্থ আধিকারিক এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের বা NHAI-র প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে।
বৈঠকে বাসমালিকরা একাধিক ক্ষোভের কথা তুলে ধরেন। তাঁদের দাবির ভিত্তিতে পরিবহণ মন্ত্রী বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের কথা জানান। টোল প্লাজায় বেআইনি অতিরিক্ত টাকা আদায় ও FASTag সমস্যার অভিযোগে ওড়িশার ধাঁচে রাজ্যজুড়ে অভিন্ন টোল নীতি নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রতি বাসের টোল ট্যাক্স বাবদ 1,000 টাকা বরাদ্দ ও টোল কর্মীদের ইউনিফর্ম চালুর বিষয়ে কথা হয়। এ বিষয়ে এনএইচএআই-কে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বকেয়া মেটানো ও কর মকুব করা নিয়েও কথা হয়। এই বিষয় নির্বাচনে ব্যবহৃত বাসের বকেয়া মেটানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বকেয়া মোটর ভেহিক্যালস ট্যাক্সের ওপর আরোপিত জরিমানা মকুবের আইনি পথ খতিয়ে দেখতে আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশি হয়রানি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার হয়েছে।
রাতে পার্কিং সমস্যা ও পুলিশের হয়রানির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে উপযুক্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সামনে দুর্গাপুজো থাকায় উৎসবের দিনগুলিতে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা বজায় রাখতে বাস সংগঠনগুলির কাছে পূর্ণ-সহযোগিতা চেয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী।