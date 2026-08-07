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100 কোটির নতুন প্রকল্পের ঘোষণা পর্যটন মন্ত্রীর, তৈরি ব্যাঙ্ক স্কিম

দীর্ঘ আড়াই বছর পর অনুষ্ঠিত হল এসজেডিএ-র বোর্ড সভা ৷ দুর্নীতির অডিটের নির্দেশ ও 100 কোটির নতুন প্রকল্পের ঘোষণা পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের ৷

SHANKAR GHOSH
শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষর গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড সভা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 7:46 PM IST

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শিলিগুড়ি, 7 অগস্ট: দীর্ঘ আড়াই বছরের অচলাবস্থা কাটিয়ে অবশেষে অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড সভা। রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম এই সভার পর জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানালেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ।

একইসঙ্গে বিগত তৃণমূল বোর্ডের জমানায় হওয়া একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ঘোষণা করেন তিনি। শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিধায়ক ও পদস্থ আধিকারিকরা।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "আজকে প্রায় আড়াই বছর পর এসজেডিএ-র সভা অনুষ্ঠিত হল। মূলত জনপ্রতিনিধিরা জেলাশাসকের নেতৃত্বে এই এসজেডিএ বোর্ডে আমন্ত্রিত ছিলাম। দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ থাকায় বিস্তর বিষয় সামনে এসেছে এবং তার ভিত্তিতেই আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

এসজেডিএ-র স্তব্ধ হয়ে থাকা উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে পুনরায় সচল করতে তাৎক্ষণিক আর্থিক পরিকল্পনার কথা জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমরা প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আপাতত 100 কোটি টাকার নতুন কাজের একটি ব্যাঙ্ক স্কিম তৈরি করা হচ্ছে, যা দিয়ে এসজেডিএ তার প্রাথমিক কাজকর্ম শুরু করবে। মূলত রাস্তাঘাট, ড্রেন, পানীয় জল, শ্মশানঘাট সংস্কার ও আলো লাগানোর মতো নাগরিক পরিষেবাভিত্তিক কাজগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। বর্ষা শেষ হলেই দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই কাজগুলি শুরু করার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

এসজেডিএ-র ভৌগোলিক এক্তিয়ার বৃদ্ধির বিষয়েও একটি প্রস্তাব পেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে বোর্ডের। মন্ত্রী জানান, জলপাইগুড়ি জেলার যে সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রগুলি বর্তমানে এসজেডিএ-র ভৌগোলিক এলাকার বাইরে রয়েছে, যেমন নাগরাকাটা বা ধুপগুড়ি, সেগুলিকে এসজেডিএ-র আওতাভুক্ত করার জন্য নগর উন্নয়ন ও পুরবিষয়ক দফতরের কাছে আবেদন করা হবে।

SHANKAR GHOSH
দীর্ঘ আড়াই বছর পর অনুষ্ঠিত হল এসজেডিএ-র বোর্ড সভা (ইটিভি ভারত)

উন্নয়নমূলক ভাবনার পাশাপাশি বিগত সরকারের আমলের আর্থিক অনিয়মের তদন্তে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বর্তমান বোর্ড। 200 কোটি টাকার বহুল আলোচিত কেলেঙ্কারি সহ বিগত 15 বছরের সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব খতিয়ে দেখতে একটি স্পেশাল অডিটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শঙ্কর ঘোষ বলেন, "গত 15 বছরে তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়কালে এসজেডিএ-র আয়-ব্যয়ের পুরো হিসেব নিয়ে একটি স্পেশাল অডিট করানো হবে। এর পাশাপাশি, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে ওঠা দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে একটি থার্ড পার্টি এনকোয়ারি অর্ডার দেওয়া হচ্ছে।"

জমি ও বিল্ডিং প্ল্যান মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধেও কঠোর পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন পর্যটন মন্ত্রী। তিনি বলেন, "এলইউসিসি দেওয়ার ক্ষেত্রে ইকো সেনসিটিভ জোনের নিয়মকে ভুল ব্যাখ্যা করে বহু অসাধু রিয়েল এস্টেট কারবারি সুবিধা নিয়েছেন। এই সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গ ও বেআইনি নির্মাণের বিষয়ে একটি অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক তদন্ত কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই রিপোর্ট আসার পর প্রয়োজনবোধে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির পর্যবেক্ষণে কিংবা উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত করা হবে।"

তিনি স্পষ্ট জানান, দুর্নীতির প্রশ্নে রাজ্য সরকার কোনও আপস করবে না এবং দায়ী ব্যক্তি বা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ নাগরিকদের কাছে স্বচ্ছতা আনতে এসজেডিএ-র সমস্ত জমির তথ্য সাধারণ মানুষের জন্য প্রকাশ্যে আনার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথাও জানান তিনি। এখন থেকে সংস্থার ওয়েবসাইটে গেলে সাধারণ মানুষ এসজেডিএ-র খাস জমির বিবরণ দেখতে পাবেন এবং নিয়ম মেনে আবেদনও করতে পারবেন। এছাড়া ফুলবাড়ির সংলগ্ন জরাজীর্ণ রাস্তাটি মেরামত করে পুনরায় স্বচ্ছ টেন্ডারের মাধ্যমে আইনসম্মতভাবে টোল আদায় চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷

পরিকাঠামোগত আধুনিকীকরণের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী জানান, শিলিগুড়ি বাস টার্মিনাসের উল্টোদিকে থাকা জরাজীর্ণ এল-4 এবং এল-5 বিল্ডিং ভেঙে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি নতুন আধুনিক বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স তৈরি করা হবে। পাশাপাশি, বহু পুরনো এসজেডিএ মার্কেটটিকে নতুন করে সংস্কার ও মেরামত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মা-মাটি-মানুষের ক্ষোভ মেটাতে কাওয়াখালির ল্যান্ড লুজারদের সমস্যাও দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

অর্থ সংস্থানের বিষয়ে মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, এসজেডিএ-র নিজস্ব রাজস্ব, ইউডিএমএম-এর বরাদ্দ এবং পরিবহণ দফতর-সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরের সহযোগিতায় এই সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। যেমন মাটিগাড়া পরিবহণ নগরীর বাস টার্মিনাস প্রকল্পের ফান্ড চাওয়া হয়েছে পরিবহণ দফতরের কাছ থেকে। সব মিলিয়ে দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটিয়ে এবার শিলিগুড়ি জলপাইগুড়িকে সার্বিক রূপরেখা বদলে দিতে তৎপর বর্তমান এসজেডিএ বোর্ড।

TAGGED:

পর্যটন মন্ত্রী
WEST BENGAL TOURISM MINISTER
শঙ্কর ঘোষ
NEW RS 100 CRORE PROJECT ON TOURISM
SHANKAR GHOSH

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