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সরকারি অনুমোদন ছাড়া হোমস্টে শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, কড়াবার্তা পর্যটনমন্ত্রীর

Tourism Minister on Tourist Safety: সম্প্রতি সিটংয়ে হোমস্টে-তে অগ্নিদগ্ধ হন এক নববধূ ৷ তার পর পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কড়া সরকার ৷

Tourism Minister on Tourist Safety
পর্যটন বিষয়ক স্টেক হোল্ডার সেমিনারে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2026 at 8:56 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 3 অক্টোবর: হোম-স্টে-তে হানিমুনে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন এক নববধূ ৷ দার্জিলিংয়ের সিটংয়ের এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ তাই পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কড়াবার্তা দিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ৷ শনিবার তিনি বলেন, ‘‘ইতিমধ্যেই দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার জেলাশাসকরা একটি রিপোর্ট জমা করেছেন । সরকারি নথিভুক্তি ছাড়া কেউ হোমস্টে কথাটি ব্যবহার করতে পারবেন না । আর যদি সরকারি রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কেউ হোমস্টে কথা ব্যবহার করছে, আমি পর্যটকদের কাছে অনুরোধ করব যে সেখানে যাবেন না ৷’’

এদিন জলপাইগুড়িতে পর্যটন বিষয়ক স্টেক হোল্ডার সেমিনার হয় ৷ জেলা প্রশাসনের তরফে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী ৷ ওই অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে হোমস্টে নিয়ে কড়াবার্তা দেন তিনি ৷ যদিও তার আগে অনুষ্ঠানেও পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে কড়াবার্তা দেন ৷ তিনি বুঝিয়ে দেন, সিটং-এর ঘটনার পর থেকে রাজ্য সরকার কড়াভাবে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে । কারণ, রাজ্য সরকার পর্যটকদের নিরাপত্তাকেই সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেবে ।

সরকারি অনুমোদন ছাড়া হোমস্টে শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, কড়াবার্তা পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের (ইটিভি ভারত)

তিনি জানান, সমস্ত নিরাপত্তার বিষয়-সহ প্রয়োজনীয় নথি তৈরি করে রাখতে হবে হোমস্টে-কে ৷ রাজ্য সরকার কড়া পদক্ষেপ করলে সেই দায়িত্ব হোমস্টে কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে । এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, ‘‘দুর্ঘটনা ঘটার পর যখন তদন্তে দেখা যায় কোনও সরকারি অনুমতি নেওয়া হয়নি হোমস্টে চালানোর সময়, তাহলে আপনি কীভাবে ভাবেন সরকার আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করবে ?’’

শঙ্কর ঘোষ পর্যটন নিয়ে বেশ কিছু ঘোষণাও করেন ৷ তিনি জানান, বিগত কয়েক দশক পর প্রথমবার কেন্দ্রীয় সরকারের স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের অধীনে মিরিকের লেকের আধুনিকীকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ৷ 57 কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেছে । কয়েক মাসের মধ্যেই পুরুলিয়ায় পলাশ উৎসব এবং সান্দাকফুতে ভিন্টেজ কার ব়্যালি অনুষ্ঠিত হবে । জলপাইগুড়ির করলা নদীর সৌন্দর্যায়নেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

জেলাশাসকের কাছে তিনি অনুরোধ জানান ‘ওয়ান ডিসট্রিক, ওয়ান ডেস্টিনেশন’-এর ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলা কোন জায়গাকে প্রজেক্ট করবে, তা দ্রুত নির্ধারিত করে পর্যটন দফতরকে জানাতে । সঙ্গে পুলিশ সুপারকে দ্রুত ট্যুরিস্ট হেল্পলাইন চালু করার নির্দেশও দেন তিনি ৷ শঙ্কর ঘোষ জানান, গত কয়েক মাসে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিয়াল সামিটের মাধ্যমে 12 হাজার 634 কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ।

Tourism Minister on Tourist Safety
জলপাইগুড়িতে পর্যটন সংক্রান্ত সেমিনারে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ৷ (ইটিভি ভারত)

তাঁর বক্তব্যের মাঝেই প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকেও খোঁচা দেন শঙ্কর ঘোষ । তিনি বলেন, ‘‘পূর্বতন সরকার পর্যটনের জন্য 100 টাকা এলে তার 20 টাকাও খরচ করত না । এমন অবস্থাতেই প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রীর বাড়িতে ইডির হানা হয়েছে । আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র গড়ার ক্ষেত্রে সোশাল মিডিয়ার সাহায্য নেওয়া হবে ৷ কনটেন্ট ক্রিয়েটারদের সঙ্গে মিলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনগুলোর রিল সরকারিভাবে তৈরি করা হবে ৷’’

প্রসঙ্গত, এই সেমিনারে মন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন মালবাজার, নাগরাকাটা, জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি ও রাজগঞ্জের বিধায়ক । উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক অদিতি চৌধুরী, জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপাণী-সহ জেলার অন্য শীর্ষ আধিকারিকরা । এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান । পর্যটন ব্যবসায়ী সায়ন চক্রবর্তী বলেন, ‘‘আমরা বেশ কিছু প্রস্তাব পর্যটন মন্ত্রীর কাছে দিয়েছি ৷ আমরা অভিভূত তিনি যেভাবে ডুয়ার্সের পর্যটনকে শুধু ভারত নয় বিশ্বের মঞ্চে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন ।’’

সব মিলিয়ে জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরের পর্যটনকে নতুন করে সাজানোর বিষয়ে আশাবাদী পর্যটন মন্ত্রী ৷ ডিসেম্বরে এই পুনরায় পর্যটনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবার সভা করবেন বলে জানিয়েছেন শঙ্কর ঘোষ । ইকোসেনসিটিভ জোনগুলিতে অবশ্যই বিধি-নিষেধ মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী ৷

অন্যথায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন । বন দফতরের সঙ্গে মিলে উত্তরবঙ্গের পর্যটনকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যাবে বলে আশাবাদী তিনি ৷ শঙ্কর ঘোষ আরও জানান, মধ্যবিত্তের পর্যটনকে মাথায় রেখে দ্রুত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে 1600 কটেজ নির্মিত হবে, যার বাজেট থাকবে সবার নাগালে ৷

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TAGGED:

SHANKAR GHOSH
পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ
সিটং হোমস্টে
TOURISM
TOURISM MINISTER ON TOURIST SAFETY

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