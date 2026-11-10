মা কালীর সঙ্গে বিদায় নিয়েছে শীতের আমেজ, ফিরবে ছটে

মা কালীর সঙ্গে বিদায় নিয়েছে শীতের আমেজ, ফিরবে ছটে
Bengal Weather Update: মঙ্গলবারের পর বুধবারও রাজ্যের প্রায় সর্বত্র বৃষ্টির সম্ভবনা থাকছে । শীতের আমেজ ফুরিয়ে বৃষ্টির হাত ধরে বাড়বে তাপমাত্রা ।
Published : November 10, 2026 at 7:17 AM IST
কলকাতা 9 নভেম্বর: শুষ্ক আবহাওয়া, তুলনায় নরম রোদ, বাতাসে হালকা শীতের পরশ। আলোর উৎসবের শেষ লগ্নে হিমেল উপস্থিতি বঙ্গের আবহে। এরই মধ্যে বৃষ্টির ভ্রুকুটি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আবহবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য সোমবার রাতে জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে এই মুহূর্তে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম নেই। কিন্তু দক্ষিণপূর্ব বাংলাদেশে নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। উত্তর-পূর্ব বিহারে আছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত।
তার ফলে আজ রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা । আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা বাড়বে। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢোকায় অস্বস্তিকর পরস্থিতি তৈরি হবে কলকাতা-সহ সংলগ্ন কিছু এলাকায় । মঙ্গলবার ও বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই বৃষ্টি চলবে। বৃহস্পতিবার কিছু জায়গায় কুয়াশার সম্ভাবনা থাকবে, বিশেষ করে সকালের দিকে। মানে পরিস্থিতি যা তাতে মা কালীর সঙ্গে বিদায় নেবে শীতের আমেজ । ফিরবে ছট পুজোর আশপাশে ।
দক্ষিণবঙ্গের পরস্থিতি
মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়। দুই চব্বিশ পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশিরভাগ এলাকায়। বুধবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে, বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি
মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরের সব জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে দু'এক জায়গায় । দমকা বাতাসের দাপট থাকতে পারে। উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং-কালিম্পং-আলিপুরদুয়ার-কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা রয়েছে। আগামিকাল বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং-কালিম্পং-আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ খানিকটা বৃষ্টির সম্ভাবনা। এখানেও বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন । বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে শুরু করবে।
কলকাতার পরিস্থিতি
মঙ্গলবার থেকে শুরু আবহাওয়ার পরিবর্তন। আংশিক মেঘলা আকাশে জলীয়বাষ্প জনিত অস্বস্তি বাড়তে পারে। মঙ্গলবার ও বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে মঙ্গলবার। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা ফের কমতে পারে।
সোমবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিক। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 95 শতাংশ সর্বনিম্ন 60 শতাংশ। আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা। পরবর্তী সময়ে মেঘলা আকাশ। দিনের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি এবং 24 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে।