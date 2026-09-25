সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু কলকাতায়, নিম্নচাপের জেরে আজও ভিজবে বাংলা

সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু কলকাতায়, নিম্নচাপের জেরে আজও ভিজবে বাংলা
West Bengal Weather Forecast: আজ আকাশ মেঘলা থাকবে এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 25, 2026 at 7:47 AM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: দিনভর দফায় দফায় বৃষ্টি । কখনও মুষলধারায়, আবার কখনও হালকা ঝিরঝিরে । অতি গভীর নিম্নচাপের জেরে শুক্রবারও রাজ্যজুড়ে এমন আবহাওয়ার পূর্বাভাস ৷ ভোর থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে কলকাতা ও শহরতলিতে ৷ কোথাও আবার কালো মেঘে ঢেকেছে আকাশ ৷ আজও বৃষ্টি চলবে একাধিক জেলায় ৷
26 সেপ্টেম্বর শনিবারের পর থেকে বৃষ্টির তীব্রতা ধীরে ধীরে কমবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । তবুও চলতি মাসের শেষ কয়েকদিন । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বৃহস্পতিবার রাতে জানিয়েছেন, গভীর নিম্নচাপটি ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে । তবে এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা অব্যাহত আজও থাকবে । আগামী 6 ঘণ্টা মানে শুক্রবার সকালের মধ্যে গভীর নিম্নচাপটি দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে । এরপর এটি উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরও দুর্বল হবে । তবে নিম্নচাপের প্রভাবে আজও বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে । বিশেষ করে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার আপডেট
আজ শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় 7 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে । এছাড়াও দক্ষিণ 24 পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, হাওড়া, উত্তর 24 পরগনা, হুগলি ও কলকাতায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে । উপকূলবর্তী দুই জেলা অর্থাৎ, দক্ষিণ 24 পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে ঘণ্টায় 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে । বিশেষ করে উপরের পাঁচটি জেলার তিনটিতে অর্থাৎ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে আজ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । কালিম্পং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । আগামী 24 ঘণ্টায় অর্থাৎ, শনিবারও দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.03 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 97 এবং সর্বনিম্ন 88 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 74.05 মিলিমিটার ।