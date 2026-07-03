নতুন 400 বাস কিনছে রাজ্য, চালু হবে দূরপাল্লার যাত্রাও; ঘোষণা পরিবহণমন্ত্রীর
পরিবহণমন্ত্রীর ঘোষণায় রাজ্যের সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে বলেই অনেকের আশা। বন্ধ হয়ে যাওয়া রুটে সরকারি বাস চালু হওয়ায় যাত্রীরা খুশি।
Published : July 3, 2026 at 4:27 PM IST
ব্যারাকপুর, 3 জুলাই: সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থায় নতুন করে গতি আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। কেনা হচ্ছে চারশো নতুন বাস। কলকাতা থেকে চালু হবে দূরপাল্লার বাসযাত্রাও। তাঁর নির্দেশে শুক্রবার কাঁচরাপাড়া থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে। পরিবহণমন্ত্রীর ঘোষণায় রাজ্যের সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে বলে অনেকেই মনে করছেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া রুটে সরকারি বাস চালু হওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে খুশির হওয়া দেখা গিয়েছে।
অতীতে বাম জমানা থেকে রাজ্যের সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে অন্তর্জলিযাত্রায় চলে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের পরিবহণ দফতরের অধীনে থাকা পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম ও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগামে অসংখ্য সরকারি বাস ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বহু শাখা রুটে সরকারি বাস পরিষেবা চালু ছিল। রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে কয়েক হাজার কর্মী যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সরকারি উদাসীনতার কারণে ধীরে ধীরে রাজ্য সরকার পরিচালিত সেই পরিবহণ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।
কলকাতা, আসানসোল, শিলিগুড়ি, বর্ধমান, নীলগঞ্জ, বহরমপুর, কাকদ্বীপ ও মেদিনীপুরে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ব্যবস্থার বাস ডিপোগুলি কার্যত ভাঙাচোরা বিকল বাস রাখার মালখানায় পরিণত হয়েছে। জেলার অধিকাংশ রুটে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে কিছু রুটে হাতেগোনা কয়েকটি বাস চলাচল করে।
পরিবহণমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পর থেকেই নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং রাজ্যের সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থায় গতি আনার চেষ্টা করছেন। জেলায় জেলায় বন্ধ হয়ে যাওয়া বাস রুটগুলি তিনি নতুন করে চালু করার চেষ্টা করছেন। তার জন্য সম্প্রতি রাজ্যের পরিবহণ দফতর চারশো নতুন বাস কেনার উদ্যোগ নিয়েছে।
পরিবহণমন্ত্রী বলেন, "বিভিন্ন ডিপোয় বাস খারাপ হয়ে পড়ে আছে। অনেক রুট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওই খারাপ বাসগুলি মেরামত করতে গেলে নতুনের চেয়ে বেশি দাম পড়ে যাচ্ছে। তাই, আমরা ঠিক করেছি, পুরনো বাস মেরামত করব না। নতুন বাস কিনে জেলায় জেলায় আবার সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করব। তার জন্য ইতিমধ্যে চারশো নতুন বাস কেনার বায়না দেওয়া হয়েছে।"
অর্জুন আরও বলেন, "সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধুমাত্র জেলায় নতুন বাস চালু হবে, তা নয়। আমরা পরিকল্পনা করেছি দূরপাল্লার বাসও চালু করব। কলকাতা থেকে বিভিন্ন রাজ্যে যাওয়ার জন্য সরকারি বাস পাওয়া যাবে। ব্রিটিশ আমলে চালু হওয়া কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রাম লাইনগুলি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। তৃণমূল সরকার ট্রাম লাইনগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা ওই লাইনগুলি মেরামত করে আবার ট্রাম চালানো যায় কিনা তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছি।"
পরিবহণমন্ত্রীর ঘোষণামতো বন্ধ হয়ে যাওয়া বিভিন্ন রুটের সরকারি বাস চলাচল আবার শুরু হয়েছে। শুক্রবার কাঁচরাপাড়া ডিপো থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা চালু হয়েছে। তাতে শিল্পাঞ্চলে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে। সরকারি বাসে মহিলাদের যাতা করতে কোনও ভাড়া লাগবে না বলে সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল। তাই, উচ্ছ্বাসপ্রকাশ করেছেন মহিলা যাত্রীরাও।
বীজপুরের বাসিন্দা বাস যাত্রী সন্তোষ রায় ও অমিত রায় বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে কাঁচরাপাড়া থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজ আবার নতুন করে সেই রুটে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। তাতে বহু মানুষের উপকার হল। আমরা ভীষণ খুশি।' জুহি দাস নামে এক মহিলা যাত্রী বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে কাঁচরাপাড়া ব্যারাকপুর রুটের সরকারি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের উদ্যোগে আবার তা চালু হয়েছে। আমরা বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারছি। তার জন্য রাজ্য সরকারকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি।'