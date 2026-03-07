নারী দিবস থেকে রাজ্যে বৃষ্টি, ব্রাত্য় কলকাতা !

নারী দিবস থেকে রাজ্যে বৃষ্টি, ব্রাত্য় কলকাতা !
রাজ্যের গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি বেশি। এরইমধ্যে বৃষ্টির কথা শোনাল হাওয়া অফিস ৷
Published : March 7, 2026 at 8:27 AM IST
কলাকাতা, 7 মার্চ: নারী দিবস থেকে বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা ৷ তবে রাজ্য়ের সর্বত্র একইভাবে প্রবল বৃষ্টি হবে সেটা মনে করার কোনও কারণ নেই ৷ রবিবার দুই মেদিনীপুরের পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ সোমবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার সঙ্গে দুই মেদিনীপুরের কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার দুই মেদিনীপুরের পাশাপাশি দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে কলকাতায় আপতত কয়েকদিন বৃষ্টি হবে না বলেই মনে করছে আবহাওয়া দফতর ৷
উত্তরবঙ্গে রবিবার থেকে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির মতো কয়েকটি জেলায় বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সোম এবং মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা এবং উত্তর দিনাজপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। বৃষ্টির হাত ধরে দিনের তাপমাত্রায় তেমন কোনও চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন আসবে না। তবে রাতের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়বে।
বৃষ্টি শুরুর আগে রাজ্যের গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি বেশি। গত কয়েকদিন ধরে দিনের বা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি ধীরে ধীরে বাড়ছিল। আপাতত তা 31 থেকে 33 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে । এই সেদিন পর্যন্ত রাতের দিকে হালকা ঠান্ডার রেশ ছিল। এবার সেটাও আর নেই। আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বনিম্ন শতাংশের হিসেবেও প্রায় প্রতিদিন ব্যাপক রদবদল হচ্ছে। শুষ্ক গরম মানেই গ্রীষ্মকাল শুরুর ইঙ্গিত। চৈত্র মাসে হয়তো বাংলায় চড়া গরম পড়তে পারে। তবে এপ্রিলে দেশের পূর্বভাগে গড় তাপপ্রবাহের দিনের সংখ্যা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর ওড়িশায় উচ্চচাপযুক্ত ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। তার উপর দিয়ে চলে গিয়েছে একটি অক্ষরেখাও। তার প্রভাবেই রবিবার থেকে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে রাজ্যে। তার আগে শনিবার বাংলার আবহাওয়া মোটের উপর শুষ্ক থাকতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামিকাল, রবিবার থেকে বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। বৃষ্টি হবে। সোমবারও কোথাও কোথাও মিলবে বৃষ্টি ৷ শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের চেয়ে 2.3 ডিগ্রি বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের চেয়ে 01.02 ডিগ্রি নিচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল 94 শতাংশ।