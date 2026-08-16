বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, রবি-রাত থেকে অতিভারী বৃষ্টি !
দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কোথাও কোথাও অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে। বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও ।
Published : August 16, 2026 at 8:15 PM IST
কলকাতা, 16 অগস্ট: রোদ ঝলমলে সকাল পেরিয়ে বেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ। শুরু বৃষ্টি । বেলা যত গড়িয়েছে ক্রমশ ইলশেগুড়ি বৃষ্টি পরিণত হয়েছে মুষলধারায়। তবে একটানা নয়, দফায় দফায়। নয়া নিম্নচাপের হাত ধরেই অগস্টে আবারও আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করছে বর্ষা ।
বাতাসে জলীয় বাতাসের উপস্থিতি। অস্বস্তিকর আর্দ্রতা জনিত গরম মালুম হচ্ছে বৃষ্টিভেজা দিনেও। বঙ্গোপসাগরে ঘূর্নাবর্তের হাত ধরে নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ার কথা আলিপুর আবহাওয়া দফতর শনিবারই জানিয়েছিল। রবিবার সেই নিম্নচাপ ঘনীভূত হল। ফলসরূপ দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কোথাও কোথাও অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে।
সোমবার দুর্যোগের ঘনঘটা বেশি থাকবে বলে অনুমান আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের। লাল সতর্কতা জারি হয়েছে উপকূলে। পশ্চিমবঙ্গ-উত্তর ওডিশা উপকূল সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর থাকা নিম্নচাপটি রবিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ আরও শক্তিশালী হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে।
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এটি আগামী 24 ঘণ্টায় উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরও ঘণীভূত হয়ে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টি বৃদ্ধি পেতে পারে। উপকূলবর্তী ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
উত্তরবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে রবিবার থেকে। আলিপুর আবহাত্তয়া দফতরের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “ নতুন একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হয়ে আজ সকালেই নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। আগামিকাল সোমবারের মধ্যে এটি নিম্নচাপ আরও শক্তিশালী হয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর প্রভাব উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উপকূল। এটি ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। মৌসুমী অক্ষরেখা ফিরোজপুর এবং লখনউ হয়ে ঝাড়খণ্ডের রাঁচির উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ এলাকা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।”
আর তার জেরে মঙ্গলবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। সমুদ্রপৃষ্ঠে 45 থেকে 55 কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। কলকাতা হাওড়া হুগলি উত্তর 24 পরগনা ঝারগ্রাম বাঁকুড়া জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে
শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সব জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতাও থাকবে। রবিবার ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে। উপরের দিকের পাঁচ জেলা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা।