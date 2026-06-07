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টেট জট কাটানোর দাবি, 10 জুন কলকাতায় শিক্ষক সংগঠনগুলির মিছিল-অবস্থান

শিক্ষকদের দাবি, শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার আগে, পশ্চিমবঙ্গে টেট বাধ্যতামূলক হওয়ার আগে থেকে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়।

Bengal TET Issue
টেট জট কাটানোর দাবি, 10 জুন কলকাতায় শিক্ষক সংগঠনগুলির মিছিল-অবস্থান (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 7, 2026 at 7:42 PM IST

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কলকাতা, 7 জুন: কর্মরত শিক্ষকদের টেট (টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট) উত্তীর্ণ হওয়ার সময়সীমা আরও এক বছর বাড়িয়ে 2028 সাল পর্যন্ত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু আদালতের এই নির্দেশের পরেও রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের অবস্থান স্পষ্ট না হওয়ায় উদ্বেগ এবং বিভ্রান্তি বাড়ছে শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে টেট বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত থেকে কর্মরত শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়ার দাবিতে আগামী 10 জুন কলকাতায় মিছিল ও অবস্থান-বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ধ্রুবশেখর মণ্ডল জানিয়েছেন, 10 জুন দুপুর 1টায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিল করা হবে। পরে সেখানে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। এই আন্দোলনে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্যেরাও অংশ নেবেন। আন্দোলনকারীদের দাবি, কর্মরত শিক্ষকদের টেটের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে দ্রুত অধ্যাদেশ জারি করতে হবে।

উল্লেখ্য, গত বছর সুপ্রিম কোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে জানায়, দেশের প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য টেট উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক। প্রথমে 2027 সালের মধ্যে টেট পাশ করার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরে সেই সময়সীমা এক বছর বাড়িয়ে 2028 সাল পর্যন্ত করা হয়েছে। তবে যাঁদের অবসর গ্রহণের আর পাঁচ বছরের কম সময় বাকি রয়েছে, তাঁদের এই নির্দেশের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

শিক্ষক সংগঠনগুলির দাবি, শিক্ষার অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার আগে এবং পশ্চিমবঙ্গে টেট বাধ্যতামূলক হওয়ার পূর্বে যাঁরা শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়। সেই যুক্তি তুলে ধরে সুপ্রিম কোর্টে পুনর্বিবেচনার আবেদনও করা হয়েছিল। সংগঠনগুলির বক্তব্য, সারা দেশে এখনও বহু কর্মরত শিক্ষক রয়েছেন যাঁরা টেট উত্তীর্ণ নন। তাঁদের চাকরি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

এদিকে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান কর্মরত শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষার আশ্বাস দিয়েছিলেন বলেও দাবি শিক্ষক সংগঠনগুলির। সেই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আন্দোলনকারীরা প্রশ্ন তুলেছেন, এই বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কেন এখনও নীরব। তাঁদের বক্তব্য, টেট সংক্রান্ত এই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে দ্রুত স্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানানো হোক, যাতে শিক্ষক সমাজের মধ্যে তৈরি হওয়া উদ্বেগ দূর হয়।

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নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
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