SIR-এর কাজে কমিশনকে সাড়ে 8 হাজার গ্রুপ-বি আধিকারিক দিতে প্রস্তুত নবান্ন
নির্বাচন কমিশন আদালতকে জানিয়েছিল, রাজ্য সরকার এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য এসডিএম ব়্যাঙ্কের মাত্র 80 জন অফিসার দিয়েছিল। তাই বাইরে থেকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে হয়েছে ৷
কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের শুনানির পরই নির্বাচন কমিশনকে গ্রুপ-বি আধিকারিক দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ রাজ্যে ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ার জন্য রাজ্য তার অধীনস্থ সংস্থাগুলি থেকে 8505 জন গ্রুপ বি আধিকারিক দিতে প্রস্তুত নির্বাচন কমিশনকে।
সূত্রের খবর, রাজ্য সরকার নির্বাচন কমিশনকে এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে ৷ বিষয়টি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহল মহল ৷ কারণ, নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী গত 4 ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে বলেছিলেন, রাজ্য সরকার SIR প্রক্রিয়া তদারকির জন্য মাত্র 80 জন গ্রেড-2 অফিসার দিয়েছিল। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে সোমবার রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পর্কিত একাধিক আবেদনের শুনানি হবে ৷ এর মধ্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলাটিও রয়েছে।
সূত্রের খবর, এর আগে 4 ফেব্রুয়ারি শীর্ষ আদালতে সওয়াল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার আবারও তিনি সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করতে পারেন। এর আগেই অবশ্য নির্বাচন কমিশনের দাবি অনুযায়ী রাজ্য সরকার কমিশনকে জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য রাজ্য বা তার অধীনস্থ সংস্থাগুলির 8505 জন গ্রুপ-বি অফিসার দিতে প্রস্তুত ৷
গত শুনানিতে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী সর্বোচ্চ আদালতকে জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার এসআইআর প্রক্রিয়া তদারকির জন্য এসডিএম ব়্যাঙ্কের মাত্র 80 জন অফিসার দিয়েছিল। অফিসারের ঘাটতি মেটাতেই তাদের বাইরে থেকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে হয়েছে ৷ রাকেশ দ্বিবেদী আরও বলেছিলেন, এই প্রক্রিয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেবল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মতো পদমর্যাদার সরকারি কর্মচারীদেরই দিয়েছিল ৷ যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের অভিযোগ খণ্ডন করে পাল্টা জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার নির্বাচন কমিশন যা চেয়েছিল তা সবটাই দেওয়া হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের কাছে জোরাল আবেদন করেছিলেন ৷ তিনি অভিযোগ করেছিলেন, SIR-এর নাম করে রাজ্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে 'টার্গেট' করা হচ্ছে ৷ জনগণের মতামতকে দমন করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। সর্বোচ্চ আদালত এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনকে অবশ্য প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব দিয়েছে ৷ প্রকৃত ব্যক্তিদের অবশ্যই ভোটার তালিকায় নাম রাখতে হবে বলেও প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানিয়েছিল আদালত।
আদালত নোটিশ জারি করে 9 ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে জবাবও তলব করেছিল ৷ বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে আরও বলেছে, নামের বানানের অমিলের মতো ছোটখাটো ত্রুটির কারণে নোটিশ জারির ক্ষেত্রে বুথ-স্তরের আধিকারিকদের আরও সংবেদনশীল হতে হবে।