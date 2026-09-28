কৃষক বন্ধু প্রকল্পে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি ! কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে ?

কৃষক বন্ধু প্রকল্পে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি ! কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে ?
Provide financial security to farmers: মন্ত্রীর দাবি, ভুয়ো উপভোক্তাদের বাদ দিয়ে প্রকৃত কৃষকদের কাছে সরকারি অনুদান পৌঁছে দিতেই এই পদক্ষেপ ।
Published : September 28, 2026 at 4:29 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের কৃষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন । 'কৃষক বন্ধু নতুন' প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করা এবং তথ্য যাচাইয়ের জন্য আরও 10 দিন সময়সীমা বাড়াল রাজ্য সরকার । সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল । মূলত ভুয়ো উপভোক্তাদের বাদ দিয়ে প্রকৃত কৃষকদের কাছে সরকারি অনুদান পৌঁছে দিতেই কৃষি দফতরের এই পদক্ষেপ ।
আগে একই পরিবারের একাধিক সদস্য কৃষক বন্ধু প্রকল্পের সুবিধা পেতেন । কিন্তু এখন সেই নিয়মে বদল এনেছে রাজ্য । কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, এখন থেকে একটি পরিবারের কেবল একজনই প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি বা 'পিএম কিষাণ'-এর সুবিধা পাবেন । পরিবারের বাকি সদস্যরা 'কৃষক বন্ধু নতুন' প্রকল্পের আওতায় আসবেন । সেই কারণেই সারা রাজ্যে তথ্য যাচাই এবং পুনর্নবীকরণের কাজ চলছে ।
কৃষিমন্ত্রীর কথায়, "উপভোক্তাদের সুবিধার জন্য আবেদনের সময়সীমা আরও 10 দিন বাড়ানো হয়েছে ৷ আশাকরি, এই অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে সকলে নতুন করে ফর্ম জমা দিতে পারবেন এবং তাঁরা কৃষক বন্ধু প্রকল্পের আওতায় আসতে পারবেন ।" মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেন, সরকারি অনুদান প্রদানে স্বচ্ছতা আনতেই এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রকল্প দুটোর সুবিধাই একসঙ্গে কেউ পাবেন না ।
প্রশাসন সূত্রের খবর, রাজ্যে মোট বৈধ কৃষকের সংখ্যা 1 কোটি 1 লক্ষ 9 হাজার 571 । এর মধ্যে 38 লক্ষ 55 হাজার 213 জন পিএম কিষাণের আওতায় রয়েছেন । বাকি 71 লক্ষ 54 হাজার 358 জন কৃষককে 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পের অধীনে আনার প্রক্রিয়া চলছে । ইতিমধ্যেই 47 লক্ষ 74 হাজার 957টি ফর্ম জমা পড়েছে ।
কৃষি দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, উপভোক্তাদের সচেতন করতে প্রায় 18 লক্ষ 56 হাজার 783 জন কৃষককে এসএমএস পাঠানো হয়েছে । এর পাশাপাশি 16 লক্ষ 48 হাজার 940 জন কৃষককে সরাসরি স্থানীয় কৃষি দফতরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে । এই তথ্য যাচাই প্রক্রিয়ায় মাধ্যমেই ভুয়ো কৃষক চিহ্নিত করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তারা ।
কারা কত টাকা পাবেন, সেই হিসাবও এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছে কৃষি দফতর । 'কৃষক বন্ধু নতুন' প্রকল্পে যাঁদের অন্তত 40 শতক বা তার কম জমি রয়েছে, তাঁরা বছরে 4 হাজার টাকা পাবেন । জমির পরিমাণ 40 শতকের বেশি হলে মিলবে 6 হাজার টাকা । অন্যদিকে, যাঁরা পিএম কিষাণের আওতায় থাকবেন, তাঁরা কেন্দ্রের 6 হাজার এবং রাজ্যের 3 হাজার মিলিয়ে মোট 9 হাজার টাকা অনুদান পাবেন ।
তবে এই গোটা যাচাই প্রক্রিয়ার নেপথ্যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও দেখছে ওয়াকিবহাল মহল । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিপূর্বে অভিযোগ করেছিলেন, "আগের সরকারের আমলে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে অযোগ্য উপভোক্তারা অন্যায্যভাবে সুবিধা পেয়েছেন ।" তাঁর এই অভিযোগের আবহেই রাজ্য সরকারের এই ভেরিফিকেশন পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ।
এদিনের বৈঠকে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এবং তরাই অঞ্চলের চা বাগানগুলিতে আবহাওয়াজনিত কারণে পোকামাকড়ের উপদ্রব বৃদ্ধির বিষয়টিও উঠে আসে । কৃষিমন্ত্রী জানান, বাগানগুলিকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে রাজ্য সরকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে । পাশাপাশি আলু চাষিদের জন্য বাজেটে ঘোষিত ভর্তুকির বিষয়টিও স্পষ্ট করেন তিনি । বাজেটে আলু বীজে কুইন্টাল প্রতি 200 টাকা ভর্তুকি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল । তবে চলতি আর্থিক বছরে তা নগদ টাকা হিসেবে দেওয়া হচ্ছে না । আগামী মরশুম থেকে এই ভর্তুকি সরাসরি আলু বীজ হিসেবেই চাষিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন ।