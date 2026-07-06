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প্রতিকূল স্রোতে অসুস্থ হয়ে থামতে বাধ্য, চিকিৎসার পর ফের সুগারু প্রণালী জয়ে প্রত্যয়ী সায়নী

সায়নী জানিয়েছেন, সিদ্ধান্তটি নেওয়া তাঁর কাছে অত্যন্ত কঠিন ছিল৷ কারণ ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তিনি সাঁতার কেটেও বাধ্য হন থামতে । পুলক যশের প্রতিবেদন৷

Bengal swimmer Sayani Das
ফের সুগারু স্ট্রেইট জয়ে প্রত্যয়ী সায়নী দাস (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 6, 2026 at 6:36 PM IST

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বর্ধমান, 6 জুলাই: দেশের প্রথম মহিলা সাঁতারু হিসেবে সপ্তসিন্ধু জয়ের লক্ষ্যে নেমেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু জাপানের সুগারু প্রণালী জয়ের লক্ষ্যে গিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়া ও প্রাণঘাতী সমুদ্রস্রোতের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ অভিযান মাঝপথে থামাতে বাধ্য হন বাংলার ওপেন ওয়াটার সাঁতারু 27 বছরের সায়নী দাস । দেশে ফেরার আগে নিজের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকেই এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন তিনি । চিকিৎসা ও পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসনের পর আবারও সুগারু স্ট্রেইট জয়ের লক্ষ্যে নামবেন বলেও জানিয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার বারুইপাড়ার বাসিন্দা এই সাঁতারু ।

প্রস্তুতির খামতি ছিল না সায়নীর

সায়নীর কথায়, সুগারু স্ট্রেইট (Tsugaru Strait in Japan) ছিল তাঁর 'ওশেনস সেভেন' সম্পূর্ণ করার শেষ লক্ষ্য । প্রস্তুতিতে কোনও খামতি ছিল না । কিন্তু শুরু থেকেই সমুদ্রের প্রবল স্রোত তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীতে ছিল । ফলে প্রথম মুহূর্ত থেকেই শতভাগ শক্তি দিয়ে সাঁতার কাটতে হয় তাঁকে । তিনি জানান, প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর পর পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠে । তখন তাঁর ক্যাপ্টেন আরও বেশি জোর দেন, নিজের 200 শতাংশ দিয়ে এগোনোর পরামর্শ দেন । অতিরিক্ত চাপ নিতে গিয়েই প্রথমে বুকের বাঁ দিকে, পরে ডান দিকে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয় । সেই অবস্থাতেও প্রায় এক ঘণ্টা সাঁতার চালিয়ে যান তিনি । কিন্তু ধীরে ধীরে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে ।

Bengal swimmer Sayani Das
বাংলার ওপেন ওয়াটার সাঁতারু 27 বছরের সায়নী দাস (নিজস্ব ছবি)

সায়নীর দাবি, তখন তাঁর ক্যাপ্টেন ও বাবা বারবার নৌকায় উঠে ফিরে আসার অনুরোধ করেন । যদিও সিদ্ধান্তটি নেওয়া তাঁর কাছে অত্যন্ত কঠিন ছিল, কারণ এটি ছিল তাঁর শেষ প্রচেষ্টা এবং ইতিমধ্যেই ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তিনি সাঁতার কেটে ফেলেছিলেন । সায়নী দাস বলেন, "বারবার মনে হচ্ছিল আর একটু জোর দিতে পারলেই হয়তো লক্ষ্য পূরণ হবে । কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়া, ভয়ঙ্কর স্রোত এবং শরীরের অবনতির কারণে সেই চেষ্টা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারত । তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিরাপত্তার স্বার্থে আমাকে বোটে উঠতে হয় ।"

Bengal swimmer Sayani Das
বাংলার সাঁতারু সায়নী দাস (নিজস্ব ছবি)

অভিযান থামানোর সিদ্ধান্তের প্রশংসা

সায়নী আরও জানান, প্রথমে তাঁর আশঙ্কা ছিল দেশের মানুষ হয়তো এই সিদ্ধান্ত ভালোভাবে নেবেন না । কিন্তু পরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপেন ওয়াটার সাঁতারু এবং সুইমিং কমিউনিটির সদস্যরা তাঁকে মানসিকভাবে ভীষণ সাহস জুগিয়েছেন । তাঁদের অধিকাংশই নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সঠিক সময়ে অভিযান থামানোর সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন এবং ভবিষ্যতে আবার চেষ্টা করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন ।

বর্তমানে দেশে ফিরে চিকিৎসা করানোই তাঁর প্রথম লক্ষ্য । পাশাপাশি সাম্প্রতিক ঘটনার ধাক্কা কাটিয়ে মানসিকভাবেও নিজেকে প্রস্তুত করতে চান তিনি । সায়নী বলেন, "গত দশ বছরে আমি পরপর সাতটি বড় চ্যানেল এবং 81 কিলোমিটারের একটি দীর্ঘ সাঁতার সফলভাবে সম্পন্ন করেছি । দীর্ঘদিনের সেই শারীরিক চাপের প্রভাবকে আমি যথেষ্ট গুরুত্ব দিইনি ।"

প্রকৃতির সঙ্গে সায়নীর লড়াই

সোমবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় সায়নী দাস লেখেন, "ওশেনস সেভেন (Ocean's Seven) চ্যালেঞ্জের প্রথম 6টা অত্যন্ত বিপজ্জনক চ্যানেল প্রথমবারেই সফলভাবে পার করার পর, এই প্রথমবার সুগারু স্ট্রেইট (Tsugaru Strait)-এ এসে থমকে যেতে হল । এটাই প্রথমবার, যখন আমি কোনও চ্যানেল শেষ না-করে ফিরছি । পৃথিবীর সবথেকে মারাত্মক আর প্রতিকূল 6টা চ্যানেল ব্যাক-টু-ব্যাক পার করাটা এক চরম অগ্নিপরীক্ষা ছিল । প্রতিটা মুহূর্ত ছিল হাড়কাঁপানো ঠান্ডা, জেলিফিশের কামড় আর মারাত্মক স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই । প্রতিবারই জেদ আর অনুশীলনের জোরে জয়ী হয়েছিলাম বলে হয়তো কাজটা সহজ মনে হয়েছিল, কিন্তু আসলে তা ছিল না ।"

তিনি আরও লেখেন, "আজ সুগারু স্ট্রেইটের মাঝ-সমুদ্রে সাঁতার থামিয়ে বোটে উঠে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা যে কতটা কঠিন আর কষ্টের ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না । কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের আসল সত্যিটা হল, আমাদের লড়াইটা সবসময় প্রকৃতির সঙ্গে । আর মানুষ হিসেবে আমরা কখনই প্রকৃতিকে হারাতে পারি না । প্রকৃতির এই শক্তিকে সম্মান জানানোই একজন প্রকৃত স্পোর্টসম্যানের পরিচয় বলে আমি মনে করি । আগের 6টা চ্যানেলের সাফল্য যেমন আমার কঠোর পরিশ্রমের ফসল ছিল, আজকের এই ফিরে আসাটাও প্রকৃতির এক চরম শিক্ষা । মানুষ প্রকৃতির উপর কখনই জয়ী হতে পারে না, আমাদের কেবল তার সামনে মাথা নত করতে হয় এবং নিজেকে আরও যোগ্য করে তুলতে হয় । আপনাদের সবার ভালোবাসা আর আশীর্বাদ সবসময় আমার সঙ্গে আছে, এটাই আমার সবথেকে বড় শক্তি ।"

সায়নীর কৃতিত্ব

উল্লেখ্য, সায়নী দাস 2017 সালে ইংলিশ চ্যানেলের 33.5 কিলোমিটার পার করেন । পরের বছর 2018 সালে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার 19.7 কিলোমিটার রটনেস্ট চ্যানেল, 2019 সালে পার করেন 32.3 কিলোমিটার আমেরিকার ক্যাটালিনা ও 2022 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 42 কিলোমিটারের মলোকাই চ্যানেল পার করেন । 2024 সালের এপ্রিল মাসে নিউজিল্যান্ডের প্রায় 26 কিলোমিটারের কুক প্রণালী ও অগস্ট মাসে 34.5 কিলোমিটার দূরত্বের নর্থ চ্যানেল জয় করেন তিনি । এরপর 2025 সালে জয় করেন স্পেনের জিব্রাল্টার প্রণালী ।

'ওশানস সেভেন' জয়ের লক্ষ্যে আশাবাদী

তাঁর সামনে আর শুধু বাকি রইল জাপানের সুগারু প্রণালী । সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে আবারও জলে ফেরার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন সায়নী দাস ৷ তিনি বলেন, "সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আমি ফের জাপানের সুগারু স্ট্রেইট জয়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করব । আমার বিশ্বাস, আগামিদিনে আমি এই স্বপ্ন অবশ্যই পূরণ করতে পারবই ।"

TAGGED:

SWIMMER SAYANI DAS
SAYANI DAS
সায়নী দাস
বাংলার সাঁতারু
BENGAL SWIMMER SAYANI DAS

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