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এবার টুলুর শ্বশুরবাড়িতে হানা STF-এর, বীরভূমে দিকে দিকে তল্লাশি

বীরভূমের পাঁড়ুইয়ের ফিরোজা বেগমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল টুলুর। এবার সেই শ্বশুরবাড়িতে হানা দিল রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (এসটিএফ)।

TULUS LAWS HOUSE SEARCH OPERATION
টুলুর শ্বশুরবাড়িতে হানা STF-এর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 1:17 PM IST

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পাড়ুই, 5 অগস্ট: এবার পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের শ্বশুরবাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে বীরভূম পুলিশের বিশেষ দল। বীরভূমের পাড়ুইয়ে বুধবার সকাল থেকে শ্বশুর মহম্মদ নুরুল হকের বাড়িতে চলছে তল্লাশি। প্রায় সময় শ্বশুরবাড়িতে আসশতেন টুলু, এমনটাই জানা যাচ্ছে স্থানীয় সূত্রে ৷

বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ জানিয়েছেন, 29 জুলাই মহম্মদবাজারে পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলুর আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট ৷ পরে 30 জুলাই সিউড়িতে টুলুর 3টি বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল ৷ সেই বাড়িগুলি ইতিমধ্যেই সিল করা হয়েছে। পাশাপাশি, টুলুর 6টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 220 কোটি টাকা, 400 বিঘে জমি, 240টি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যদিও, এখনও পর্যন্ত ফেরার টুলু ৷

শ্বশুরবাড়িতে হানা এসটিএফ-এর (ইটিভি ভারত)

এদিন সকাল থেকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে, টুলুর নুরুল হককে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রায় সময় শ্বশুরবাড়িতে আসতেন টুলু ৷ শ্যালকদের নামে বেশ ক'য়েকটি ডাম্পারও আছে ৷ যদিও, এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোনও কিছুই বাজেয়াপ্ত করেনি ৷

টুলুর আত্মীয় মহম্মদ নজিরুল ইসলাম বলেন, "আমার বাড়িতেও পুলিশ এসেছিল ৷ সব কিছু দেখল ৷ আমি ধানের ব্যবসা করি ৷ আমার সঙ্গে টুলুর কোনও ব্যবসায়িক যোগাযোগ নেই, ছিলও না ৷ টুলুর শ্বশুরবাড়ি আমার পাশেই। সেখানে এখনও পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে ৷ যা দেখতে চায় দেখিয়েছি ৷ আমরা কোনও অন্যায় করিনি ৷ টুলু আমার কাকার জামাই ৷ বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকতেন, এখানে খুব একটা আসা-যাওয়া করতেন না ৷"

TULUS LAWS HOUSE SEARCH OPERATION
বীরভূমে দিকে দিকে চলছে তল্লাশি (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী টুলুর আত্মীয় মিনারের বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারের ঘটনার তদন্তে একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, সরকারের টাকা ফাঁকি দিয়ে টুলু তাঁর সম্পত্তি বাড়িয়েছেন। সবটাই সাধারণ মানুষের টাকা। সিউড়ির সুভাষপল্লিতে টুলুর বাড়িতেও তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, টুলু কোথায় কোথায় টাকা লুকিয়ে রেখেছেন, তা জানার চেষ্টা চলছে। আর সেই কারণেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বা আত্মীয়দের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

এদিকে, পরিবার নিয়ে তুরস্কে ছুটি কাটাচ্ছেন পাথর মাফিয়া টুলু। সেখানে বসেই নাকি তিনি খবর পেয়েছেন তাঁর অন্ধকার সাম্রাজ্যে পুলিশি হানা চলছে ৷ ভারত থেকে দুবাই হয়ে তুরস্কে গিয়েছে টুলু ৷ আরও জানা যাচ্ছে, দুবাইয়ে নাকি তার একটি রিসর্ট রয়েছে ৷

TAGGED:

STF SEARCH OPERATION IN BIRBHUM
টুলুর শ্বশুরবাড়িতে হানা
STONE MAFIA TULU MONDAL
বীরভূমে এসটিএফের তল্লাশি
TULUS LAWS HOUSE SEARCH OPERATION

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