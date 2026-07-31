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টার্গেটে ছিলেন রাজ্য়ের একাধিক নেতা-নেত্রী ! বর্ধমান থেকে গ্রেফতার জৈশ জঙ্গি

সূত্রের খবর, ধৃতের সঙ্গে কাশ্মীরের সরাসরি যোগ রয়েছে । সে একাধিকবার কাশ্মীর গিয়েছে ৷ বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর মাথাদের সঙ্গেও বেশ কয়েকবার বৈঠকে করেছে।

Terrorist Arrest from Bardhaman
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 31, 2026 at 12:02 PM IST

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কলকাতা, 31 জুলাই: বড়সড় সাফল্য পেলেন বেঙ্গল এসটিএফের গোয়েন্দারা । রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের হাতে গ্রেফতার জৈশ ই মহম্মদ জঙ্গি হামিদ মণ্ডল । শুক্রবার সকালে বর্ধমানের রেনেসা হাউসিং থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় ৷ রাজ্যের একাধিক নেতা-নেত্রী তার নিশানায় ছিলেন বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান ৷

ভবানী ভবন সূত্রের খবর, হামিদ মণ্ডলের সঙ্গে কাশ্মীরের সরাসরি যোগ রয়েছে । সে একাধিকবার কাশ্মীর গিয়েছে এবং সেখানকার বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গেও বেশ কয়েকবার বৈঠকে বসেছে । এরপর থেকেই বর্ধমানের রেনেসাঁ হাউজিংয়ে এসে গা ঢাকা দিয়েছিল । হামিদ মণ্ডল সাজ্জাদ ভাট গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করত বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা । ভবানী ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার তাকে বেঙ্গল পুলিশের এসটিএফ গ্রেফতার করে । একাধিক আইনি প্রক্রিয়া সমাধানের পর তাকে কলকাতার ভবানী ভবনে নিয়ে আসার প্রস্তুতি চালানো হচ্ছে ।

এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেঙ্গল এসটিএফের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "হামিদ মণ্ডলের কাছ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র আমরা পেয়েছি । রাজ্যের একাধিক শীর্ষস্থানীয় নেতা-নেত্রীদের সম্পর্কে তার কাছে বিশদ তথ্য রয়েছে । খুব সম্ভবত একাধিক নেতা-নেত্রীকে সে টার্গেটও করেছিল । প্রাথমিকভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া সামগ্রিক ঘেঁটে এমনটাই অনুমান করা হচ্ছে । যদিও এই বিষয়ে তাকে বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত প্রয়োজন । তারপরই কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে ৷" সূত্রের খবর, হামিদকে বর্ধমান থেকে কলকাতায় আনার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করেছে । তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে ।

কিন্তু এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বন্দোবস্ত নিয়ে । কারণ এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে এত বড় মাপের একজন জঙ্গি নেতা কীভাবে এতকাল ধরে বর্ধমানের মতো একটি জনবহুল এলাকায় গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে থাকল এবং পুলিশ তার কোনও তথ্যই খুঁজে পেল না ? যদিও এই বিষয়ে বর্ধমান জেলা পুলিশের তরফ থেকে কোনও বিবৃতি এখনও পর্যন্ত জারি হয়নি ।

TAGGED:

BENGAL STF
RENAISSANCE TOWNSHIP
বর্ধমানের রেনেসাঁ হাউজিংয়ে জঙ্গি
TERRORIST ARREST FROM BARDHAMAN

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