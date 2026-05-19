গরুর গেরোয় বাংলা ! কুরবানিতে বিকল্প খাসি, বিপাকে দুধের ব্যবসায়ীরাও

গরুর গেরোয় বাংলা ! কুরবানিতে বিকল্প খাসি, বিপাকে দুধের ব্যবসায়ীরাও
ঈদুল আযহার মুখে রাজ্যের নির্দেশিকা সংখ্যালঘুদের মনে একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে ৷ শুধু সংখ্যালঘুরাই নন, নয়া নির্দেশিকায় বিপদে পড়েছেন সংখ্যাগুরু গোপালকরাও ৷ ব্যুরোর রিপোর্ট ৷
Published : May 19, 2026 at 7:54 PM IST
কলকাতা, 19 মে: এবারের নির্বাচনী প্রচারপর্বে বিজেপি নিশানা করেছিল গরু পাচারকে ৷ গেরুয়া শিবিরের নেতা-নেত্রীরা বলেছিলেন, রাজ্যে ক্ষমতায় এলেই তাঁরা বাংলায় গরু পাচার পুরোপুরি বন্ধ করে দেবেন ৷ ক্ষমতায় এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বেআইনি গরুর ব্যবসা বন্ধ করতে একাধিক পদক্ষেপ করেছেন ৷ শুধু ব্যবসা নয়, গোমাংস নিয়েও রয়েছে একাধিক নির্দেশিকা ৷ ঈদুল আযহার মুখে রাজ্যের সেই নির্দেশিকা সংখ্যালঘুদের মনে একাধিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে ৷ শুধু সংখ্যালঘুরাই নন, নয়া নির্দেশিকায় বিপদে পড়েছেন সংখ্যাগুরু গোপালকরাও ৷ তাঁদের ব্যবসা মাথায় উঠেছে ৷
গরুর বিকল্প খাসি
গোপালকরা আগের মতো ভিনরাজ্য থেকে আর গরু কিনে আনতে পারছেন না ৷ আবার নিজেদের বলদও বিক্রি করতে পারছেন না ৷ এসবের প্রভাব পড়েছে মিষ্টি ব্যবসায় ৷ পরিস্থিতি বুঝে সংখ্যালঘুদের একাংশ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এবার ঈদুল আযহায় তাঁরা গরু কুরবানি দেবেন না ৷ পরিবর্তে খাসি কুরবানি দেবেন ৷ তাঁদের এই সিদ্ধান্তে জেলায় জেলায় খাসির হাটে যেন আগুন লেগেছে ৷ একধাক্কায় আকাশ ছুঁয়েছে খাসির দাম ৷
একটা সময় গেরস্থ বাড়িতে গরু থাকত ৷ সেই গরুর দুধই পরিবারের পুষ্টি জোগাত ৷ শুধু গ্রামে নয়, শহর কিংবা শহরতলির অনেক বাড়িতেও গরুর দেখা মিলত ৷ সময়ের সঙ্গে ছবিটা বদলেছে ৷ শহর-শহরতলিতে মানুষেরই মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই ৷ চারদিকে হাইরাইজ ৷ আকাশের দেখা মেলা ভার ৷ এসব জায়গায় গরু পোষা ! ভাবনাতেই আসে না ৷
দুধের ব্যবসায় টান
মানুষ তাই এখন নির্ভর খাটালের দুধের উপর ৷ প্রায় সব জায়গাতেই খাটালে গরু পালন করেন গোপালকরা ৷ উৎপাদিত দুধ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যায় ৷ পৌঁছয় মিষ্টির দোকানেও ৷ হুগলির ব্যান্ডেল, বৈদ্যবাটী, ডানকুনি-সহ একাধিক জায়গায় এমন খাটাল রয়েছে । শুধু ব্যান্ডেলেই রয়েছে 60টি খাটাল ৷ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দশ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয় । কিন্তু রাজ্য সরকারের নতুন নির্দেশিকায় বিপাকে পড়ে গিয়েছেন খাটাল মালিকরা ৷
নির্দেশিকার জেরে গরু-মহিষের আমদানি-রফতানি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে । পাণ্ডুয়া-সহ একাধিক গরুর হাট এখন ফাঁকা ৷ বিহার থেকে গরু-মহিষের গাড়ি আসছে না । বাংলা সীমান্তেই আটকে দেওয়া হচ্ছে সেসব গাড়ি ৷ স্থানীয় ব্যবসাদাররাও গরু-মহিষ কেনাবেচা করতে আসছেন না । এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন গোপালকরাও ৷ তাঁদের অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়ে দুধের ব্যবসা করেন । তাঁরাও এখন গরু-মহিষ কেনাবেচা করতে পারছেন না । এতে ব্যবসা প্রায় তলানিতে ঠেকেছে ৷
খাটাল মালিকরা বিপাকে
খাটাল মালিকরা মূলত গবাদি পশু কিনে দুধ উৎপাদন করেন ৷ একটি গরু থেকে দু’এক বছর দুধ নেওয়ার পর তাঁরা সেটিকে বিক্রি করে দেন ৷ ফের নতুন গরু কিনে আনেন ৷ কিন্তু এখন সেই ব্যবসার চেন স্তব্ধ ৷ ব্যান্ডেলের এক দুধ ব্যবসায়ী কামেশ্বর যাদব বলেন, "দুধ না-হলে মিষ্টি তৈরি হবে কী দিয়ে ? আমরা 5-6 লাখ টাকা ঋণ নিয়ে খাটাল চালাই । বিহারের আরা থেকে মহিষ আসে । দুধ বন্ধ হয়ে গেলে আমরা সেই মহিষ ফের বিহারে বিক্রি করে দিই । এখন ওখান থেকে গরু-মহিষ কিছুই আসছে না, যাচ্ছেও না । নতুন সরকার গরু-মহিষের যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে । বিহার, বাংলা, দুই রাজ্যেই বিজেপি সরকার ৷ এভাবে গরু-মহিষের গাড়ি আটকানোয় আমাদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে । আমাদের দাবি, অন্তত ব্যবসার জন্য গরু-মহিষ বিক্রির অনুমতি দিক সরকার ।"
আরেক দুধ ব্যবসায়ী অজিত যাদব বলেন, "বাংলায় সরকার বদলের ফলে গরু-মহিষের ব্যবসার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে । বেশিরভাগ গরু-মহিষ প্রতিপালক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দুধের ব্যবসা করেন । এমনিতেই গরমের কারণে দুধের উৎপাদন কমেছে । তার উপর গরু-মহিষ বেচাকেনা বন্ধ হয়ে গিয়েছে । আমরা ঋণের টাকাও ঠিকমতো শোধ করতে পারছি না । গরু-মহিষ রাখার মতো ফাঁকা জায়গাও নেই ৷ এদের বিক্রি করতে না-পারলে এই ব্যবসাই তুলে দিতে হবে ৷"
গরু যতদিন দুধ দেয় ততদিনই তাকে প্রতিপালন করা হয় । দিনে দিনে গোরু প্রতিপালনের খরচ বেড়েই চলেছে । একটা সুস্থ স্বাভাবিক গরু প্রতিপালন করতে গড়ে মাসে খরচ প্রায় দশ হাজার টাকা । এই অবস্থায় গরু দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিলে সেটি কীভাবে প্রতিপালন করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না দুধ ব্যবসায়ীরা ।
গরুর হাটে তালা
রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একাধিক গরু-মহিষের হাট রয়েছে ৷ পূর্ব বর্ধমান জেলায় মঙ্গলকোটের কৈচর, কেতুগ্রামের পাঁচুন্দি, রায়নার সেহারা এলাকায় গরুর বিশাল হাট বসে ৷ এছাড়াও গলসির খেতুড়া ও গুসকরা এলাকায় দুটি ছোট হাট বসে ৷ অভিযোগ ছিল বীরভূমের ইলামবাজার হয়ে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত গরু পাচার চলত । কাটোয়ার গঙ্গা দিয়েও নদিয়ায় গরু পাচার হত বলে অভিযোগ । বাঁকুড়া-সহ জঙ্গলমহল এলাকা থেকে বর্ধমানের হাটগুলিতে গরু নিয়ে আসা হত ৷ কিন্তু নতুন সরকারের নির্দেশিকায় হাটগুলিতে কেনাবেচা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷
দক্ষিণ দামোদর এলাকা থেকে বর্ধমান শহর-সহ বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে দুধ সরবরাহ করেন কল্যাণ ঘোষ । তিনি বলেন, "বাড়িতে অনেকগুলি গরু আছে । গরু প্রতিপালন ও দুধ বিক্রি করেই আমাদের সংসার চলে । সাধারণত একটি গরু দিনে 50-60 কেজি দুধ দেয় । সেই দুধ বর্ধমানের বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে সরবরাহ করা হয় । গরু প্রতিপালনে একটা বড় অংকের টাকা খরচ করতে হয় । 6-7 বছর হয়ে গেলে গরুর দুধের পরিমাণ কমে যায় ৷ অথচ তার ভরণপোষণে দিনে খরচ হয় অন্তত 250-300 টাকা ৷ তখন সেই গরু বিক্রি ছাড়া উপায় থাকে না ৷ তাই গরু বিক্রি করতে না-পারলে আমাদের পথে বসতে হবে ৷"
রায়না এলাকার দুধ ব্যবসায়ী কৃষ্ণ কাপাশি বলেন, "6-7 বছর পেরিয়ে গেলে গরু সেভাবে আর দুধ দেয় না । এদিকে একটি গরুর পিছনে প্রতিদিনের খরচ গড়ে 300 টাকার বেশি । অর্থাৎ মাসে প্রায় 10 হাজার টাকা ৷ সঙ্গে রয়েছে শারীরিক পরিশ্রম । ফলে দুধ ছাড়া গরু যদি বিক্রি করতে না-পারি, তাহলে ওই গরু নিয়ে আমরা কী করব ? আমাদের তো সংসার চালানোই কঠিন হয়ে যাবে । সরকারের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা উচিত ।"
কুরবানি নিয়ে শঙ্কায় সংখ্যালঘুরা
শুধু গোপালক বা খাটাল মালিকরাই নন, নয়া সরকারের নির্দেশিকায় নানাবিধ প্রশ্ন ঘুরছে সংখ্যালঘু মানুষজনের মনে ৷ তবে কি এবার ঈদুল আযহায় তাঁরা গরু কুরবানি করতে পারবেন না ? রাজ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যালঘু মানুষের বসবাস মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলায় ৷ এছাড়াও উত্তর দিনাজপুর, নদিয়া, উত্তর 24 পরগনাতেও এই মানুষজনের সংখ্যা বেশ ভালো ৷ আসন্ন ঈদ নিয়ে তাঁদের মনে এখন শঙ্কা ৷ মুর্শিদাবাদের হাটগুলিতে এখনও গরু কেনাবেচা বন্ধ হয়নি ৷ কিন্তু ক্রেতার ভিড় তেমন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না ৷
ফরাক্কার বাসিন্দা সাহেদুর রহমানের কথায়, "মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ঈদে গরু কুরবানিতে কোনও সমস্যা হবে না ৷ তবে গরুর বয়স 15 বছর হতে হবে ৷ কিন্তু গরুর বয়স ঠিক করবে কে ? আমাদের এখানে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে পশু বিশেষজ্ঞ নেই ৷ সরকারি কসাইখানাও নেই ৷ এতদিন আমরা আমবাগান কিংবা জঙ্গলের মধ্যে চারদিকে প্লাস্টিক টাঙিয়ে কুরবানি করতাম ৷ এবারও সেভাবেই বকরি ঈদ পালন করা হবে বলে এখনও ঠিক আছে ৷ কিন্তু ফরাক্কা থানার এক পুলিশ অফিসার বলে দিয়েছেন, এভাবে এবার গরু কুরবানি করা যাবে না ৷ দেখা যাক, কী হয় ৷ আমরা আশায় আছি রাজ্য সরকার এনিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত নেবে ৷"
পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা হুমায়ুনের
বিষয়টি নিয়ে সংখ্যালঘুদের মনে প্রশ্ন ওঠার পিছনে পুলিশের ভূমিকাকে কাঠগড়ায় তুলেছেন রেজিনগরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরও ৷
তিনি বলেন, "ঈদুল আযহায় পশু কুরবানি প্রথা প্রায় 1400 বছরের পুরনো ৷ এই কুরবানি নিয়ে রাজ্য সরকার একটি নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ তা নিয়ে তৃণমূলের কিছু লোকজন নতুন সরকারের বদনাম করার চেষ্টা করছে ৷ তারা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বলেছেন, এনিয়ে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয় ৷ যাঁরা কুরবানি করেন, তাঁরা সেটা করবেন ৷ কিন্তু পশু কুরবানি আড়ালে করতে হবে ৷ আমরা নিজেরাও সেটাই চাই ৷ পুলিশ প্রশাসনের নিচুস্তরের কিছু অফিসারও এনিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন ৷ আশা করি, মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা বিষয়টি দেখবেন ৷"
আকাশ ছুঁয়েছে খাসির দাম
সরকারি নির্দেশিকার জেরে গরু কুরবানি নিয়ে সংখ্যালঘুদের দোটানা চলছে ৷ ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এই জটিলতা থেকে দূরে সরে এসে গরুর পরিবর্তে খাসি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তাতেই মালদা জেলার হাটগুলিতে আকাশ ছুঁয়েছে খাসির দাম ৷ যা পরিস্থিতি, তাতে অনেকেই খাসির দড়িতে হাত দিতে পারছেন না ৷ জেলার আলমপুর, পাণ্ডুয়া, আট মাইল, গোঁসাইহাট, মথুরাপুর, কালিয়াচক, সামসি, তুলসিহাটা-সহ সব বড় হাটেই এক ছবি ৷
ক’দিন আগে যে খাসি বিক্রি হয়েছে 10 হাজার টাকায়, এখন সেই খাসির দাম অন্তত 25 হাজার ৷ এই জেলার হাটগুলিতেও গরু বিক্রি পুরোপুরি বন্ধ হয়নি ৷ তবে অধিকাংশ সংখ্যালঘু গরুর পরিবর্তে খাসিকেই বেছে নিয়েছেন ৷ যাঁদের অত টাকা খরচ করার সামর্থ নেই, তাঁরা ছোট খাসি খুঁজছেন ৷ তাঁদেরই একজন পুরাতন মালদার সামশের রহমান ৷ পাণ্ডুয়া হাটে খাসি কিনতে গিয়েছিলেন ৷ জানালেন, "10 হাজার টাকা নিয়ে এসেছিলাম ৷ কিন্তু যে খাসি পছন্দ হচ্ছে, তার দাম 20 হাজারের নীচে নয় ৷ অগত্যা একটা ছোট খাসি কিনেই বাড়ি ফিরতে হচ্ছে ৷"
ঈদুল আযহায় গরু কুরবানি বাধ্যতামূলক ?
কালিয়াচক হাটে খাসি কিনতে যাওয়া স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম মহম্মদ সেলিম বললেন, "গরু ছাড়া কুরবানি হবে না এমন ধারণা ভুল । আরব কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে গরু পাওয়া যায় না ৷ তাহলে কি সেসব দেশের মানুষজন কুরবানি দেন না ? আসলে যে দেশে যে পশুর সংখ্যা বেশি, সেই দেশে খাদ্য হিসেবে সেই পশুর চল বেশি । আমাদের রাজ্যের নতুন সরকার গোহত্যা বন্ধ করতে যে নির্দেশিকা জারি করেছে তা আমরা মেনে নিয়েছি । আজ খাসির খোঁজে হাটে এসেছিলাম । কিন্তু খাসির দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে । 12 কেজি ওজনের খাসি 20 হাজার টাকার নীচে পাওয়া যাচ্ছে না ।"