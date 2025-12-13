নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগেও ডাক আসেনি, ক্ষুব্ধ বহু যোগ্য চাকরি-হারা শিক্ষক
যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের দাবি, প্রায় 850 থেকে 900 যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।
Published : December 13, 2025 at 5:37 PM IST
কলকাতা, 13 ডিসেম্বর: শুক্রবার রাতে প্রকাশিত হয়েছে এসএসসির নবম দশমের ইন্টারভিউ তালিকা। সেই তালিকায় নাম রয়েছে প্রায় 40 হাজারের কাছাকাছি চাকরিপ্রার্থীদের। তারমধ্যে রয়েছে অনেক যোগ্যরাও। তবে বাদ ও পড়েছে বহু। যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের দাবি, প্রায় 850 থেকে 900 যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ দেখা গিয়েছে চাকরিহারাদের মধ্যে।
হরিপদ বল্লভ অধিকারী পশ্চিম মেদিনীপুরের চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক জানান, "আমার 2016 সালে শিক্ষক নিয়োগে 586 আমার রঙ্ক ছিল। তখন যোগ্যতার প্রমাণ আমরা দিয়েছিলাম। আমি গত বারের চেয়ে এইবার নম্বর বেশি পেয়েছিলাম । কিন্তু তা-ও আমি ডাক পেলাম না। তাহলে আমি অযোগ্য হয়ে গেলাম? আমার অন্যায় কী? আমি কাউকে টাকা দিইনি। তাহলে কেন আমাদের আবার পরীক্ষায় বসতে হল। আমার বাবা দিনমজুরি করে পড়িয়েছেন। আমি নিজে টিউশনি করে পড়াশোনা করেছি। আমার 10 বছরের একটি সন্তান রয়েছে। লোন রয়েছে মাথার উপর। শূন্য থেকে উঠে সবেমাত্র আশার আলো দেখেছিলাম তারপরই এই পরিণতি। একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রেও হল না। নবম দশম না। এবার কী করবো জানি না।"
শুক্লা বিশ্বাস বাংলার বিষয়ের শিক্ষকতা করতেন। 90 শতাংশ অন্ধত্বে ভোগেন তিনি। তিনি জানান, "আমার বাবা অসুস্থ, মা বাড়ি বাড়ি কাজ করে আমাদেরকে পড়াশোনা শিখিয়েছেন। আমি 90 শতাংশ দৃষ্টিহীন। মাথার উপর ঋণ আছে। আবার পরীক্ষায় বসতে হল। নতুনদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমরা কেমন করে পারবো। এক নম্বরের জন্য আমার হল না। আমার সঠিক বিচার চাই। আমাদের জীবন শেষ করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। 2016 সালে মালদায় মেয়েদের মধ্যে একমাত্র ছিলাম। আজ আমার নাম নেই নথি যাচাইয়ের তালিকায়।"
চাকরি হারা যোগ্য শিক্ষকদের অন্যতম মুখ মেহবুব মন্ডল বলেন, "একটা বড় অংশ নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়াতে নাম নেই। বেশ কিছু বিষয়ের আসন সংখ্যা কমেছে। আমারা সরকারের কাছ থেকে কোনও নিশ্চয়তা পাইনি। এটা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন। "
অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়ে কখনোই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে এসএসসি সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সময় অতিরিক্ত করার জন্য। শিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, ইন্টারভিউয়ে ডাক না-পাওয়া চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ 31 ডিসেম্বর থেকে আরও আট মাস বাড়াতে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে শিক্ষা দফতর। কারণ, শিক্ষা দফতরের এক কর্তা জানান, যদি চাকরির মেয়াদ নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা পর্যন্ত না বৃদ্ধি করা হয় তাহলে স্কুলগুলিতে শিক্ষকের ঘাটতি দেখা যাবে।