আজকেও জামিন হল না কল্যাণময়ের, মামলায় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ান তলব হাইকোর্টের

মঙ্গলবারেও কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের জেল-মুক্তির ইঙ্গিত মেলেনি ৷ সাক্ষীদের বয়ান সংক্রান্ত নথি দেখতে চেয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

Kalyanmoy Ganguly
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 18, 2025 at 9:46 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 18 নভেম্বর: আজকেও ঝুলে রইল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের জামিন মামলা। সাক্ষীদের বয়ান সংক্রান্ত নথি দেখতে চাইলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। সিবিআই এবং কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের আইনজীবী দুজনের কাছেই যে তথ্য রয়েছে, আগামিকাল আদালতে আনতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

এদিন শুনানিতে সিবিআইয়ের পক্ষে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী বলেন, "রনি রায়, শুভ্র দাস এরা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। এদের বয়ান রেকর্ড করার আগেই জামিন দেওয়া হলে তদন্তের ক্ষতি হবে।"

অন্যদিকে, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের আইনজীবী সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, "কেন এরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ? কীসের জন্য?" এর উত্তরে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী জানান, "কোভিডের সময় স্টাফ কম থাকায় কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় এঁরা শিক্ষাদফতরে কাজ করতেন বলে জানিয়েছেন শুভ্র দাস... সেই সময় তাঁরা বেয়াইনি নিয়োগপত্র দেওয়ার কাজ করেছেন।"

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বক্তব্য, "রাজেশ লায়েক হচ্ছে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের মামলায় মূল সাক্ষী। অন্যরা প্রাসঙ্গিক নয় এই মামলায়। তাহলে বাকিদের সাক্ষ এতটা গুরুত্বপূর্ণ কেন?"

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের আইনজীবী সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "সুবিরেশ ভট্টাচার্য, এসপি সিনহা, পার্থ চট্টোপাধ্যায়— এঁরা সবাই জামিন পেয়ে গিয়েছেন এই মামলায়। অথচ, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে জেলে রাখা হয়েছে।"

এই প্রসঙ্গে সিবিআইয়ের পক্ষে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী বলেন, "নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপে দূর্নীতি হয়েছে। কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম ধাপের দূর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন না।"

প্রসঙ্গত, সোমবারই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ শর্ত সাপেক্ষে কল্যাণময়ের জামিন মঞ্জুর করে দিচ্ছিলেন৷ বিচারপতি বলেন, "যে সাক্ষীদের বয়ান গ্রহণ বাকি আছে, তাদের সাক্ষ নেওয়া হয়ে গেলেই জেল থেকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিচ্ছি ৷" এতে সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী বলেন, "এখনও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর বয়ান গ্রহণ করা হয়নি৷ আগে সাক্ষীদের বয়ান নেওয়ার কাজ শেষ হোক ৷ না হলে সাক্ষীরা প্রভাবিত হতে পারেন ৷" সাক্ষীদের তালিকা আদালতকে দেওয়ার কথাও জানান তিনি৷ তারপরই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এই মামলার শুনানি মুলতুবি করেন৷ কিন্তু, মঙ্গলবারের শুনানিতেও কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের জেল-মুক্তির ইঙ্গিত মেলেনি ৷

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সিবিআইকে সাক্ষীদের যে বয়ান নেওয়া হয়েছে তা আদালতে আগামিকাল পেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে মামলার শুনানি এবং সওয়াল জবাব থেকে স্পষ্ট, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই মামলায় শীঘ্রই জামিন পেতে চলেছেন। এর আগে তিনি গ্রুপ-ডি ও সিতে দূর্নীতির অভিযোগের মামলায় 2023 সালে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের বেঞ্চ থেকে জামিন পেয়েছেন। এই মামলায় জামিন পেলে অবশেষে তাঁর জেল-মুক্তি হবে। তবে এর উত্তর পেতেও এখন আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে৷

